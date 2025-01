Szabályosan megrohanták a magyarok a jegypénztárakat: ezt a két filmet nézi mindenki a mozikban

Nagy izgalmakat hozott a mozikban a 2024-es év vége. Annak ellenére, hogy sem Star Wars, vagy Avatar vagy más meghatározó franchise sem rukkolt elő új, nagy várakozások övezte filmmel, mégis rekordbevétel született a kasszáknál. Az év utolsó hetén ráadásul két magyar film folytatott gigászi küzdelmet a magyar nézők figyelméért. Mutatjuk a legfrissebb toplistát, és hogy milyen filmekpremierekre lesz érdemes figyelni 2025-ben.

Harmadik hete vezeti a magyar mozik bevételi toplistáját a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, mely Demjén Ferenc dalain alapul. Legnagyobb kihívója pedig egy szintén magyar alkotás, Herendi Gábor Futni mentem című filmje, amely november 21-i bemutatója óta kirobbanthatatlan a TOP3-ból, kétszer volt első, háromszor második, és az év utolsó helyében is megszerezte a harmadik helyet. A Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint a két magyar sikerfilm közé a héten debütáló Sonic, a sündisznó 3. tolakodott be. Ez viszont nem meglepő, tekintve hogy iskolai szünetekben hasítanak a gyerekeknek szóló családi filmek, a többi műfaj nagyjából labdása sem szokott rúgni mellettük.

A családi mozizás, mint karácsonyi, két ünnep közötti program jelentőségét húzza alá az is, hogy a toplistán a Vaiana 2. (Moana 2), a Mufasa: Az oroszlánkirály és a Wicked következik a sorban. Akárcsak az új Sonic-film, ezek is folytatásfilmek, ami szintén fontos faktor abban, végül melyik filmre ülnek be az ünnepek alatt a nézők.

Az utolsó héten debütált A szerelem ideje című romantikus film Florence Pugh és Andrew Garfield főszereplésével, mely a toplistán a hetedik helyet szerezte meg. A toplistán tudott még maradni a Kraven, a vadász, a Gladiátor II és A hullahó-akció is.

Amint az a grafikonon látható, a jegypénztáraknál durván jó hetet zártak 2024 végén az előző évek utolsó heteihez képest is. A bevétel meghaladta az 1,3 milliárdot: ehhez valószínűleg kellett a hosszú karácsonyi időszak és téli szünet, illetve mozizási kedv megugrása decemberben, valamint a mozijegyek árának emelkedése is. (2024 novemberében átlagosan már 2880 forint volt egy jegy szombat este egy multiplex moziban a KSH szerint, míg 2023 novemberében 2270, és 2021 novemberében még 2100 forint volt.)

Mit hoz 2025 a magyar mozikban?

Az év utolsó hetében debütált még a Parthenopé – Nápoly szépe; a Sütimanók - Szupersipka-küldetés; A nap, amikor apu megmenti a karácsonyt és a Better Man: Robbie Williams is. Bár a TOP10-be nem fértek be, a TOP20-ban benne voltak.

Két filmet mutattak be premier előtt, a Nosferatu legújabb feldolgozását, és a magyar származású, a világháborút követően Amerikába menekült építészről szóló A brutalista című filmet Adrien Brodyval a főszerepben.

Ezek a filmek még csak most kerültek a mozikba, bizonyára sokan lesznek kíváncsiak rájuk még az idén. A brutalista január 23-án érkezik, a Nosferatu már január 2-a óta nézhető. Ezen a héten debütált továbbá a Maria című film, mely Maria Callas életének egy szeletét dolgozza fel Angelina Jolie főszereplésével. Ez a film a chilei Pablo Larraín XX. századi ikonikus nők trilógiájának harmadik darabja a Jackie és Spencer után.

Mozikba került a Miénk lesz a holnap című olasz film is. A háború utáni Rómában játszódó, női sorssal foglalkozó humoros film 2023-ban Olaszországban akkora sikert aratott, hogy megelőzte a Barbie-t és az Oppenheimert is. Már ugyancsak műsoron van a Vilma és a férfiak című karácsonyi vígjáték, a Bekövet a halál című horror, a Woodwalkers című családi fantasy film és a Határtalanul című skandináv thriller.

Január 9-től érkezik az Egy csiga emlékiratai című különleges gyurmafilm, január 16-tól pedig mozikba kerül a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar film és a Farkasember című horror is. A Szerethető című norvég filmben egy nő önismereti útját követhetik végig a nézők, ahogy rádöbben káros párkapcsolati mintázataira és a gyógyulás útjára lép.

Január 23-án érkezik a mozikba A vörös sziget, mely Madagaszkár történelmének egy fontos epizódját dolgozza fel egy kamaszfiú szemüvegén át. Jön az 1982-es részben magyar kooprodukcióban készült Az idő urai című animációs film 4K felújított változata is, illetve a régóta, sokak által várva várt Paddington Peruban.

Január 30-án, hónap végén fut be a Jókislány című erotikus thriller Nicole Kidman főszereplésével. Érkezik a Társ című szatírikus humorú pszichológiai thriller és A szent füge magja is. Utóbbi elég jól szerepelt fesztiválokon 2024-ben és Németország ezt jelöli az Oscarra idegennyelvű film kategóriában. Ugyancsak január végén kerül mozikba a Dahomey - Kik vagyunk? című film, mely Szenegál jelöltje ugyanebben a kategóriában, mindkét film shortlistre került. A dokumentumfilm középpontjában az afrikai Dahomey királyság eltulajdonított, majd visszaszolgáltatott kincsei állnak, melyek jelentősége napjainkban is sokkal nagyobb, mint gondolnánk.

Az év további részében is lesznek érdekes filmek a mozikban, melyeknek már a bemutatási dátuma is ismert, ezek közül néhányat említünk a teljesség igénye nélkül. Február 27-én érkezik a kritikuskedvenc musical, az Emilia Perez, illetve a családi gyökerek felkutatásáról szóló Rokonszenvedés című vígjáték, a főszerepben Kieran Culkinnal és Jesse Eisenberggel. Március 6-án kerül mozikba A konyha című lenyűgöző káosz, és március 20-án a Bird című felnövéstörténet. Áprilisban érkezik a Michael Jackson-film, a Michael, illetve a Robert Pattinson főszereplésével készült Mickey 17 című sci-fi.

Május 1-jén jön az MCU másodvonalas, antihős szuperhőseinek közös filmje a Mennydörgők, május 22-én az új Mission: Impossible-film. Június 5-én mutatják be a Ballerina című John Wick-spin offot, és a nyáron jön az Így neveld a sárkányodat élőszereplős film, a legújabb Pixar-film, az Elio és a 28 nappal később-franchise hamradik filmje is. Érkezik még a mozikba a F1 és a M3GAN 2.0, és egy új Jurassic World-film is. A többi premier dátuma még nem ismert, változhat, viszont 2025-ben is rengeteg jó film érkezik a nagyvászonra.