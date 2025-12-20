Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban

Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A kriptovaluták idei teljesítménye csalódást keltő: a bitcoin az év eleji emelkedés után jelentős visszaesést mutat, miközben a hagyományos részvénypiacok erősödtek - írja a CNN.
Bár a kriptovaluta-szektor idén elkerülte a rendszerszintű összeomlást és a nagyobb botrányokat, mégis az egyik legrosszabb évét zárhatja. A bitcoin októberig jól teljesített, elérve a 126 000 dolláros csúcsot – ami több mint 30%-os emelkedést jelentett januárhoz képest. Azóta azonban különböző tényezők hatására a vezető kriptovaluta elvesztette minden idei nyereségét, és jelenleg 7%-os csökkenést mutat az év elejéhez képest, jelentősen alulteljesítve az S&P 500 részvényindexet, amely 15%-kal erősödött.
Miután a bitcoin ára hetekig nagyjából 90 000 dollár körül mozgott, egy újabb meredek eladási hullám szerdán 86 000 dollár körüli szintre lökte az árfolyamot.
A visszaesésnek technikai okai is vannak, különösen a tőkeáttételes pozíciók szélsőséges felhalmozódása – olyan spekulatív fogadások, amelyek felerősíthetik a nyereséget, de rendkívüli kockázatokkal járnak –, amelyeket az októberi hirtelen összeomlás során likvidáltak. A hosszan tartó visszaesés azonban többnek tűnik, mint csupán ennek az összeomlásnak az utóhatása.
A kockázatvállalási hajlandóság nem tűnt el, hiszen a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq még a szélesebb részvénypiacnál is jobban teljesített. Miért kerülik akkor a befektetők éppen ezt a kockázati formát?
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket. Bár a kriptoipar idén jogi és szabályozási szempontból mindent megkapott, amiről álmodhatott, még mindig nem tudja kezelni problémás szereplőit – a csalókat, tolvajokat és internetes trollokat, akik nem értették meg, hogy a kriptoszektor próbálja megtisztítani a hírnevét.
Szélsőséges esetekben emberrablók céloztak meg kriptobefektetőket, hogy rákényszerítsék őket digitális pénztárcáik jelszavainak átadására. Az iparági kutató Chainalysis szerint idén több mint 30 ilyen támadás történt, bár sok bűncselekmény bejelentetlen marad. Ezek közül az egyik nyáron került be az országos hírekbe, amikor egy 28 éves kriptobefektető megszökött egy luxus manhattani lakásból, és két férfit vádolt azzal, hogy hetekig fogva tartották, miközben bántalmazták és halállal fenyegették.
Cornell Egyetem közgazdásza, Eswar Prasad szerint "a lakossági befektetők ingadoznak a között, hogy félnek lemaradni egy jövedelmező befektetésről, ugyanakkor aggódnak a kripto és népszerűsítői kellemetlen aspektusai miatt. Az ilyen befektetők elkerülhetetlenül felerősítik a kriptoárak volatilitását mindkét irányban, és szerintem most ezt látjuk."
A bitcoin Trump újraválasztása által kiváltott ralija új befektetőket vonzott a kriptopiacra, akiket jobban érdekelt az árfolyam emelkedése, mint a kulturális vagy politikai összefüggések. De amikor a pénzügyi kilátások kezdtek romlani, Prasad szerint nem sok minden tartotta a piacon a befektetőket. "Bár készek belemártani a lábukat, ugyanolyan gyorsan vissza is húzzák, amint a vizek egy kicsit sötétednek... a lakossági befektetők kriptovalutákkal kapcsolatos alapvető aggályai most újra felszínre kerülnek."
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Viszont egy kis kreativitással a pénz ajándék karácsonyra remek meglepetés lehet.
A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.
Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
