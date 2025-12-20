Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban

A kriptovaluták idei teljesítménye csalódást keltő: a bitcoin az év eleji emelkedés után jelentős visszaesést mutat, miközben a hagyományos részvénypiacok erősödtek - írja a CNN.

Bár a kriptovaluta-szektor idén elkerülte a rendszerszintű összeomlást és a nagyobb botrányokat, mégis az egyik legrosszabb évét zárhatja. A bitcoin októberig jól teljesített, elérve a 126 000 dolláros csúcsot – ami több mint 30%-os emelkedést jelentett januárhoz képest. Azóta azonban különböző tényezők hatására a vezető kriptovaluta elvesztette minden idei nyereségét, és jelenleg 7%-os csökkenést mutat az év elejéhez képest, jelentősen alulteljesítve az S&P 500 részvényindexet, amely 15%-kal erősödött.

Miután a bitcoin ára hetekig nagyjából 90 000 dollár körül mozgott, egy újabb meredek eladási hullám szerdán 86 000 dollár körüli szintre lökte az árfolyamot.

A visszaesésnek technikai okai is vannak, különösen a tőkeáttételes pozíciók szélsőséges felhalmozódása – olyan spekulatív fogadások, amelyek felerősíthetik a nyereséget, de rendkívüli kockázatokkal járnak –, amelyeket az októberi hirtelen összeomlás során likvidáltak. A hosszan tartó visszaesés azonban többnek tűnik, mint csupán ennek az összeomlásnak az utóhatása.

A kockázatvállalási hajlandóság nem tűnt el, hiszen a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq még a szélesebb részvénypiacnál is jobban teljesített. Miért kerülik akkor a befektetők éppen ezt a kockázati formát?

Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket. Bár a kriptoipar idén jogi és szabályozási szempontból mindent megkapott, amiről álmodhatott, még mindig nem tudja kezelni problémás szereplőit – a csalókat, tolvajokat és internetes trollokat, akik nem értették meg, hogy a kriptoszektor próbálja megtisztítani a hírnevét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szélsőséges esetekben emberrablók céloztak meg kriptobefektetőket, hogy rákényszerítsék őket digitális pénztárcáik jelszavainak átadására. Az iparági kutató Chainalysis szerint idén több mint 30 ilyen támadás történt, bár sok bűncselekmény bejelentetlen marad. Ezek közül az egyik nyáron került be az országos hírekbe, amikor egy 28 éves kriptobefektető megszökött egy luxus manhattani lakásból, és két férfit vádolt azzal, hogy hetekig fogva tartották, miközben bántalmazták és halállal fenyegették.

Cornell Egyetem közgazdásza, Eswar Prasad szerint "a lakossági befektetők ingadoznak a között, hogy félnek lemaradni egy jövedelmező befektetésről, ugyanakkor aggódnak a kripto és népszerűsítői kellemetlen aspektusai miatt. Az ilyen befektetők elkerülhetetlenül felerősítik a kriptoárak volatilitását mindkét irányban, és szerintem most ezt látjuk."

A bitcoin Trump újraválasztása által kiváltott ralija új befektetőket vonzott a kriptopiacra, akiket jobban érdekelt az árfolyam emelkedése, mint a kulturális vagy politikai összefüggések. De amikor a pénzügyi kilátások kezdtek romlani, Prasad szerint nem sok minden tartotta a piacon a befektetőket. "Bár készek belemártani a lábukat, ugyanolyan gyorsan vissza is húzzák, amint a vizek egy kicsit sötétednek... a lakossági befektetők kriptovalutákkal kapcsolatos alapvető aggályai most újra felszínre kerülnek."