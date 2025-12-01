Meglepő adatokat közölt a KSH: így teljesített Magyarország egyik kiemelt ágazata

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több a 2024. III. negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8%-kal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.

2025. III. negyedévben Az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a III. negyedévi aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 66, importunk 74%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le: ebben a viszonylatban 2,1 milliárd eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19%-a realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3%-a kapcsolódott.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38%-ot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19%-ot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24%-os részesedése is.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53%-os részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18%-kal részesedett a teljes importforgalomból. 2025. III. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest A szolgáltatásexport euróban számított értéke 1,4%-kal (forintban számítva 1,9%-kal) nőtt, míg az importé 4,1%-kal (forintban számítva 3,7%-kal) mérséklődött. Az aktívum 415 millió euróval (170 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.

Az aktívum növekedéséhez döntő mértékben a turizmus szolgáltatások 407 millió, illetve a bérmunka szolgáltatások 55 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, melyet az üzleti szolgáltatások 49 millió eurós egyenlegromlása valamelyest ellensúlyozott.

Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 8,6%-kal, 166 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Luxemburggal, Ausztriával és Görögországgal szemben regisztrált 131 millió, 80 millió és 52 millió eurós egyenlegjavulásra vezethető vissza. Ugyanakkor említésre méltó az Írország egyenlegében bekövetkezett 101 millió euró értékű passzívumnövekedés.

Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 249 millió euróval, 16%-kal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Államokkal és Svájccal szemben realizált 102 millió, illetve 58 millió eurós aktívumnövekedés eredményezte. 2025. január–szeptember A kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2025. január–szeptember

Megnevezés Export Import Egyenleg érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző év azonos időszakában

Milliárd forint 10 874 101,9 7 155 97,8 3 719 3 356

Millió euró 27 095 99,4 17 819 95,4 9 276 8 568 2025. január–szeptember az egy évvel korábbihoz képest A kivitel értéke 0,6%-kal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6%-kal (865 millió euróval) csökkent.

