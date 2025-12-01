Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Meglepő adatokat közölt a KSH: így teljesített Magyarország egyik kiemelt ágazata
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több a 2024. III. negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8%-kal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.
2025. III. negyedévben
- Az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.
- A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a III. negyedévi aktívumhoz.
- Szolgáltatásexportunk 66, importunk 74%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le: ebben a viszonylatban 2,1 milliárd eurós többlet keletkezett.
- Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19%-a realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3%-a kapcsolódott.
- A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38%-ot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19%-ot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24%-os részesedése is.
- Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53%-os részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18%-kal részesedett a teljes importforgalomból.
2025. III. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest
- A szolgáltatásexport euróban számított értéke 1,4%-kal (forintban számítva 1,9%-kal) nőtt, míg az importé 4,1%-kal (forintban számítva 3,7%-kal) mérséklődött. Az aktívum 415 millió euróval (170 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
- Az aktívum növekedéséhez döntő mértékben a turizmus szolgáltatások 407 millió, illetve a bérmunka szolgáltatások 55 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, melyet az üzleti szolgáltatások 49 millió eurós egyenlegromlása valamelyest ellensúlyozott.
- Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 8,6%-kal, 166 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Luxemburggal, Ausztriával és Görögországgal szemben regisztrált 131 millió, 80 millió és 52 millió eurós egyenlegjavulásra vezethető vissza. Ugyanakkor említésre méltó az Írország egyenlegében bekövetkezett 101 millió euró értékű passzívumnövekedés.
- Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 249 millió euróval, 16%-kal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Államokkal és Svájccal szemben realizált 102 millió, illetve 58 millió eurós aktívumnövekedés eredményezte.
2025. január–szeptember
- A kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt.
- A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2025. január–szeptember
- Megnevezés Export Import Egyenleg érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző év azonos időszakában
- Milliárd forint 10 874 101,9 7 155 97,8 3 719 3 356
- Millió euró 27 095 99,4 17 819 95,4 9 276 8 568
2025. január–szeptember az egy évvel korábbihoz képest
- A kivitel értéke 0,6%-kal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6%-kal (865 millió euróval) csökkent.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
