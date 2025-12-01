2025. december 1. hétfő Elza
Gazdaság

Meglepő adatokat közölt a KSH: így teljesített Magyarország egyik kiemelt ágazata

Pénzcentrum
2025. december 1. 11:01

2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több a 2024. III. negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8%-kal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.

2025. III. negyedévben

  • Az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.
  • A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a III. negyedévi aktívumhoz.
  • Szolgáltatásexportunk 66, importunk 74%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le: ebben a viszonylatban 2,1 milliárd eurós többlet keletkezett.
  • Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19%-a realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3%-a kapcsolódott.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38%-ot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19%-ot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24%-os részesedése is.
  • Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53%-os részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2025. III. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest

  • A szolgáltatásexport euróban számított értéke 1,4%-kal (forintban számítva 1,9%-kal) nőtt, míg az importé 4,1%-kal (forintban számítva 3,7%-kal) mérséklődött. Az aktívum 415 millió euróval (170 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
  • Az aktívum növekedéséhez döntő mértékben a turizmus szolgáltatások 407 millió, illetve a bérmunka szolgáltatások 55 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, melyet az üzleti szolgáltatások 49 millió eurós egyenlegromlása valamelyest ellensúlyozott.
  • Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 8,6%-kal, 166 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Luxemburggal, Ausztriával és Görögországgal szemben regisztrált 131 millió, 80 millió és 52 millió eurós egyenlegjavulásra vezethető vissza. Ugyanakkor említésre méltó az Írország egyenlegében bekövetkezett 101 millió euró értékű passzívumnövekedés.
  • Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 249 millió euróval, 16%-kal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Államokkal és Svájccal szemben realizált 102 millió, illetve 58 millió eurós aktívumnövekedés eredményezte.

2025. január–szeptember

  • A kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt.
  • A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2025. január–szeptember
  • Megnevezés Export Import Egyenleg érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző év azonos időszakában
  • Milliárd forint 10 874 101,9 7 155 97,8 3 719 3 356
  • Millió euró 27 095 99,4 17 819 95,4 9 276 8 568

2025. január–szeptember az egy évvel korábbihoz képest

  • A kivitel értéke 0,6%-kal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6%-kal (865 millió euróval) csökkent.
Címlapkép: Getty Images
