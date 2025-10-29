Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint. A szakértők továbbra sem látják jelét a kormány által ígért 'repülőrajtnak', és az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzéseiket is lefelé módosították - írja a Portfolio.
A lap által megkérdezett elemzők konszenzusa szerint a harmadik negyedévben a GDP nem mutatott növekedést negyedéves alapon, míg éves összehasonlításban 0,9 százalékos bővülést érhetett el. Ez azt jelzi, hogy a magyar gazdaság immár harmadik éve képtelen érdemi növekedési pályára állni.
"A szeptemberi ágazati statisztikák hiánya most igazán fájó pont, mivel az eddig beérkezett adatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy a magyar gazdasági hullámvasút a harmadik negyedévben is folytatódhatott" - fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.
Az ING Bank szakértője szerint akár az is előfordulhat, hogy a harmadik negyedévben negyedéves alapon zsugorodott a gazdaság. A mérleg nyelvét a kormányzati teljesítmény, vagyis a termékadók és -támogatások egyenlege jelentheti, amely eldöntheti, hogy enyhe növekedést vagy tényleges visszaesést látunk majd.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője szintén nem zárja ki a negyedéves alapú negatív adatot. Véleménye szerint kulcskérdés, hogy az építőipar a meglepő augusztusi visszaesés után szeptemberben korrigált-e, ami akár néhány tized százalékpontos eltérést is okozhat az adatokban.
A termelési oldalon az ipari teljesítmény továbbra is visszahúzza a gazdaságot a külső kereslet gyengesége miatt - mutatott rá Varga Zoltán, az Equilor elemzője. A mezőgazdaság is gyengén teljesíthetett, míg a szolgáltatások pozitívan járulhattak hozzá a GDP-hez. A felhasználási oldalon a belső fogyasztás bővülése segítette elkerülni a technikai recessziót.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője a gyengébb havi adatok miatt lefelé módosította előrejelzését: "A korábbi 0,8%-os idei növekedésről szóló előrejelzésünk már nem tartható, így 0,5%-ra módosítjuk idei reál GDP prognózisunkat".
Az elemzők az elmúlt hónapokban sorra fogták vissza várakozásaikat, és mostanra konszenzus alakult ki arról, hogy 2024-ben mindössze 0,6 százalékos lehet a gazdasági növekedés. Virovácz Péter szerint "csak arra marad esély, hogy nagyjából 0,5 százalék körüli átlagos növekedést hozzon ki a magyar gazdaság az idei évre", ami a tavalyi 0,6 százalékos teljesítmény után különösen csalódást keltő lenne.
Az év hátralévő részében még kaphat némi lendületet a gazdaság a nagyobb gyárak (például BMW) indulásának és a fogyasztás bővülésének köszönhetően, de ez sem eredményezhet jelentős növekedést 2024-ben - véli Regős Gábor.
A 2026-os kilátások kapcsán egyelőre kitart az optimizmus, bár már csökkenő mértékben. Az elemzők átlagosan 2,7 százalékos növekedést várnak, részben az idei gyenge teljesítményből fakadó alacsony bázis miatt.
Az MBH Bank szerint jövőre a fogyasztás élénkülhet, a beruházások pedig már nem fogják visszafogni a növekedést. A termelési oldalt támogathatják a 2025 végén és 2026 elején beinduló akkumulátor- és autóipari gyárak, valamint az építőipar is lendületet kaphat a kormányzati intézkedések és az Otthon Start Program hatására.
Regős Gábor azonban óvatosságra int: "Mindig alá tudjuk támasztani, hogy miért kellene beindulni a gazdasági növekedésnek, aztán ez valahogy mégsem valósul meg". Emlékeztetett arra, hogy az elemzők az elmúlt években rendre optimisták voltak előretekintve, majd a valóság rácáfolt erre. Tavaly ilyenkor például 2025-re még 3 százalékos növekedést prognosztizáltak, amiből most már látszik, hogy csak körülbelül 0,5 százalék lesz.
