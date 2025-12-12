Nyerő nap a tőzsdén? Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is mozgásban

Emelkedéssel indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.

Szemán Péter közölte, a vezető részvények közül az OTP nagyot emelkedett, közeledik a 35 660 forintos ellenálláshoz, támasz továbbra is 33 560 forintnál látható. Csütörtökön az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 2938 forintnál húzódó 200 napos mozgóátlagon zárt, a következő akadály 2966 forintnál látható. Az előző nap a Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richternél a támasz 9500 forintnál, ellenállás 9806 forintnál és 9870 forintnál adódhat. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom ismét a 30 és a 200 napos mozgóátlag alá esett, ami ellenállást jelent 1756-1760 forintnál, míg támasz 1690 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra csökkent, forgalma 367,7 millió forint volt.