Nyerő nap a tőzsdén? Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is mozgásban

Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Emelkedéssel indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Szemán Péter közölte, a vezető részvények közül az OTP nagyot emelkedett, közeledik a 35 660 forintos ellenálláshoz, támasz továbbra is 33 560 forintnál látható. Csütörtökön az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
A Mol a 2938 forintnál húzódó 200 napos mozgóátlagon zárt, a következő akadály 2966 forintnál látható. Az előző nap a Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.
A Richternél a támasz 9500 forintnál, ellenállás 9806 forintnál és 9870 forintnál adódhat. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom ismét a 30 és a 200 napos mozgóátlag alá esett, ami ellenállást jelent 1756-1760 forintnál, míg támasz 1690 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra csökkent, forgalma 367,7 millió forint volt.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
