2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Nyerő nap a tőzsdén? Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is mozgásban

Pénzcentrum/MTI
2025. december 12. 09:46

Emelkedéssel indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.

Szemán Péter közölte, a vezető részvények közül az OTP nagyot emelkedett, közeledik a 35 660 forintos ellenálláshoz, támasz továbbra is 33 560 forintnál látható. Csütörtökön az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol a 2938 forintnál húzódó 200 napos mozgóátlagon zárt, a következő akadály 2966 forintnál látható. Az előző nap a Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richternél a támasz 9500 forintnál, ellenállás 9806 forintnál és 9870 forintnál adódhat. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom ismét a 30 és a 200 napos mozgóátlag alá esett, ami ellenállást jelent 1756-1760 forintnál, míg támasz 1690 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra csökkent, forgalma 367,7 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:31
09:12
09:06
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 11. 16:50
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
KonyhaKontrolling  |  2025. december 12. 07:45
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési...
MEDIA1  |  2025. december 11. 18:46
Tagadja az RTL, hogy megválna a súlyosan veszteséges magyar leányvállalatától
A néhány nap múlva vezérigazgató-helyettest, majd jövő májusban vezérigazgatót is váltó, egyre komol...
Bankmonitor  |  2025. december 11. 14:50
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A...
Holdblog  |  2025. december 11. 11:35
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hog...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
2 hete
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
3
1 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
4
1 hete
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
5
4 napja
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 05:32
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 21:37
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
Agrárszektor  |  2025. december 12. 09:02
Súlyos döntést sürgetnek ebben a régióban a rettegett kór miatt