Államadósság 2026: nem jók a kilátások, jövőre is kemény évre számíthatunk

Az Államadósság Kezelő Központ 2026-ban 2541 milliárd forintos nettó devizakibocsátással számol, miközben a lakossági piacról 1000 milliárd forintnyi forrást tervez bevonni. Az ÁKK módosítja a fix kamatozású papírok és a devizaadósság részarányára vonatkozó benchmarkokat is - írja a Portfolio.

Az ÁKK és a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai sajtótájékoztatóján ismertették, hogy a 2025-ös 2421 milliárd forint után 2026-ban 2541 milliárd forintos nettó devizakibocsátással számolnak. A tervek szerint a lakossági piacról 1000 milliárd forintnyi nettó forrást vonnának be, míg az intézményi forintkötvények kibocsátása csökkenhet.

Hoffmann Mihály, az ÁKK elnök-vezérigazgatója kijelentette, hogy alapforgatókönyvükben nem számítanak arra, hogy Magyarország 2026-ban befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülne bármelyik hitelminősítőnél. A nettó forint kibocsátás 376 milliárd forinttal csökkenhet, ezen belül a kötvénypiacon közel ezer milliárd forinttal lehet alacsonyabb a nettó kibocsátás.

A tervezett 2541 milliárd forintos nettó devizakibocsátásból közel 2 milliárd euró, 781 milliárd forint lehet az uniós SAFE-hitel. Hoffmann bejelentette, hogy a fix kamatozású papírokra vonatkozó benchmark sávot 60-80%-ról 70-90%-ra emelik, a devizaadósság részarányára vonatkozó benchmark pedig legfeljebb 30%-ról 30% plusz-mínusz 3%-ra módosul, hogy rugalmasabb legyen a rendszer.

Kisgergely Kornél államtitkár elmondta, hogy az uniós SAFE hitelkeret kedvező, hosszútávú finanszírozási lehetőség a honvédelmi beszerzésekre. Magyarország 17,4 milliárd eurót igényelt a 150 milliárd eurós keretből, ami meghaladja az előzetesen megállapított 16,2 milliárd eurós összeget. A hitelkerettel mintegy 2 százalékponttal olcsóbb finanszírozást érhet el a kormány.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a SAFE-hitel miatt nem lesz magasabb az államadósság, ugyanazt az adósságpályát kedvezőbb feltételekkel tudják finanszírozni. A kérelem elbírálása 2026 elején várható, az összeg 15%-át kitevő előleg folyósítása pedig a jövő év első felében történhet meg.

A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet. Az államadósságráta várhatóan 73,5%-on stagnál, nem emelkedik 2024 végéhez képest. A 2026-os költségvetés hiánycéljának megerősítéséhez 192 milliárd forintnyi költségvetési tartalék zárolására és a bankadó megemelésére volt szükség, ami 185 milliárd forintos többletbevételt eredményezhet.