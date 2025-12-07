Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: rengeteg magyar pénzét érinti, erről mindenkinek tudnia kell

Decembertől ismét eladhatók a korábban beragadt kriptotokenek a Revolut platformjain, miután a szolgáltató zöld utat kapott az uniós szabályozásnak megfelelő működéshez. A vállalat nyáron fagyasztotta be a hazai kriptoszolgáltatásokat, az új vásárlások azonban továbbra sem engedélyezettek. Közben az is eldőlt: a magyar ügyfelek hamarosan akár hazai számlára is kaphatják a fizetésüket.

December 6-tól ismét értékesíthetők a korábban beragadt tokenek a Revolut alkalmazásban és a Revolut X tőzsdei platformon, miközben a kriptoeszközök kiküldése továbbra is elérhető – számolt be róla a RevB. Új kriptoeszközök vásárlására egyelőre nincs lehetőség, ezt a szolgáltató továbbra is korlátozza.

A Revolut még július elején függesztette fel Magyarországon kriptoszolgáltatásait, miután hatályba lépett az a szabályozás, amely külön engedélyhez kötötte a kriptokereskedelmet.

Néhány nappal később már lehetővé vált bizonyos kriptoeszközök külső tárcába történő átutalása, azonban a kisebb tokenek esetében teljes zárolás maradt érvényben.

Októberben a Revolut megszerezte a MiCA-engedélyt a ciprusi CySEC-től, ami lehetővé tette, hogy az uniós előírásoknak megfelelően mind a 30 EGT-országban újraindítsa kriptotevékenységét.

Emellett hamarosan akár belföldi bankszámlára is érkezhet a magyarországi Revolut-ügyfelek munkabére: a vállalat október 23-án megkapta az összes szükséges engedélyt ahhoz, hogy elindítsa magyarországi bankfiókját. Ez közel kétmillió hazai felhasználó számára jelenthet érdemi könnyebbséget.