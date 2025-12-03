2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Tech

Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2025. december 3. 17:19

A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.

Új, a telefonlopások esetére kifejlesztett funkciót vezetett be a Revolut, amellyel a pénzünk akkor is biztonságban lehet, ha épp megszabadítanak minket a mobilunktól. Az Utcai üzemmód még nehezebbé teszi a bűnözők számára, hogy hozzáférjenek az ügyfelek pénzéhez, mivel további védelmi intézkedéseket alkalmaz az olyan átutalásoknál, amelyek megbízható helyszíneken kívül történnek.

A funkció célja, hogy felvegye a harcot a folyamatosan fejlődő csalási módszerekkel, beleértve azokat az eseteket is, amikor a telefonrablók arra kényszerítik áldozataikat, hogy a telefonos személyazonosítás segítségével engedélyezzék az átutalásokat.

A bevezetés időzítése a karácsonyi szezonhoz igazodik, védelmet nyújtva a Revolut ügyfeleinek a zsúfolt bevásárlóutcák és késő esti ünnepségek miatti fokozott kockázattól. Az Utcai üzemmód a Revolut Vagyonvédelem funkciójának kiterjesztése, amelyet Európa-szerte már több mint egymillió ügyfél használ. Ez a Revolut fejlett eszközei közé tartozik, amelyek az ügyfelek pénzét védik.

A csalási módszerek fejlődnek, és a telefonlopások száma Európa-szerte emelkedik. Ezek az esetek az ügyfelek pénzét veszélyeztetik, és egyes esetekben az áldozatokat arra kényszerítik, hogy végrehajtsák a szükséges szelfis azonosítást, mielőtt a tettes elmenekül. Ezt a jelenséget angolul ‘transfer mugging’ néven ismerik. 

Az Utcai üzemmód a zsúfolt ünnepi bevásárlási időszak előtt indul, amikor a tömeg és az éjszakai programok több lehetőséget adnak a csalóknak. Bekapcsolása után az ügyfelek meghatározhatják saját „Megbízható helyeiket”, amelyek kívül az Utcai üzemmód aktiválódik, és a meghatározott limit feletti átutalásokat további azonosítási lépésekkel és 1 órás késleltetéssel védi. Ezek a védelmi intézkedések kritikus időtartamot biztosítanak, amely alatt meg lehet akadályozni a kényszer hatására elindított csalásokat.

Rami Kalai, a Revolut product ownere elmondta, hogy éppen itt volt az ideje egy ilyen funkció bevezetésének.

Létfontosságú, hogy lépést tartsunk az ügyfelek pénzét fenyegető új veszélyekkel, és a transfer mugging egyre gyakoribbá válik számos városban és országban. Az Utcai üzemmód egy intelligens, helyalapú pajzs, amely alkalmazkodik azokhoz a helyszínekhez, ahol az ügyfeleknek extra védelemre van szükségük, és magabiztosságot nyújt útközben. Az Utcai üzemmód révén a Revolut ügyfelei kontrollt kapnak, amikor a legnagyobb szükségük van a pénzükre vonatkozó további biztonsági rétegekre

- fogalmazott Kalai.

Hogyan kapcsolják be a Revolut ügyfelek az Utcai üzemmódot?

  • Kapcsolják be a Vagyonvédelem funkciót a profiljuk Biztonság menüjében
  • Állítsák be az átutalási limitet
  • Kapcsolják be az Utcai üzemmódot
  • Állítsák be a megbízható helyeket – ezek bármikor hozzáadhatók vagy eltávolíthatók (például szállodák utazáskor)

Bekapcsolás után megbízható helyeken belül az ügyfelek a beállított limit felett is indíthatnak átutalást biometrikus azonosítással, amely azonnal feldolgozásra kerül. Megbízható helyeken kívül az átutalások a kezdeti azonosítás után 1 órás késleltetéssel, további szelfi-ellenőrzés mellett kerülnek feldolgozásra. 
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #tech #mobilbank #lopás #biztonság #átutalás #app #pénzügy #revolut

Portfolio Sustainable World 2025
