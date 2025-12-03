A miskolci advent még csak most kezdődik: az elkövetkező hetekben a vásári forgatag és a változatos programok izgalmas kombinációját kínálja majd. Hozzuk a részletes programokar!
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
Új, a telefonlopások esetére kifejlesztett funkciót vezetett be a Revolut, amellyel a pénzünk akkor is biztonságban lehet, ha épp megszabadítanak minket a mobilunktól. Az Utcai üzemmód még nehezebbé teszi a bűnözők számára, hogy hozzáférjenek az ügyfelek pénzéhez, mivel további védelmi intézkedéseket alkalmaz az olyan átutalásoknál, amelyek megbízható helyszíneken kívül történnek.
A funkció célja, hogy felvegye a harcot a folyamatosan fejlődő csalási módszerekkel, beleértve azokat az eseteket is, amikor a telefonrablók arra kényszerítik áldozataikat, hogy a telefonos személyazonosítás segítségével engedélyezzék az átutalásokat.
A bevezetés időzítése a karácsonyi szezonhoz igazodik, védelmet nyújtva a Revolut ügyfeleinek a zsúfolt bevásárlóutcák és késő esti ünnepségek miatti fokozott kockázattól. Az Utcai üzemmód a Revolut Vagyonvédelem funkciójának kiterjesztése, amelyet Európa-szerte már több mint egymillió ügyfél használ. Ez a Revolut fejlett eszközei közé tartozik, amelyek az ügyfelek pénzét védik.
A csalási módszerek fejlődnek, és a telefonlopások száma Európa-szerte emelkedik. Ezek az esetek az ügyfelek pénzét veszélyeztetik, és egyes esetekben az áldozatokat arra kényszerítik, hogy végrehajtsák a szükséges szelfis azonosítást, mielőtt a tettes elmenekül. Ezt a jelenséget angolul ‘transfer mugging’ néven ismerik.
Az Utcai üzemmód a zsúfolt ünnepi bevásárlási időszak előtt indul, amikor a tömeg és az éjszakai programok több lehetőséget adnak a csalóknak. Bekapcsolása után az ügyfelek meghatározhatják saját „Megbízható helyeiket”, amelyek kívül az Utcai üzemmód aktiválódik, és a meghatározott limit feletti átutalásokat további azonosítási lépésekkel és 1 órás késleltetéssel védi. Ezek a védelmi intézkedések kritikus időtartamot biztosítanak, amely alatt meg lehet akadályozni a kényszer hatására elindított csalásokat.
Rami Kalai, a Revolut product ownere elmondta, hogy éppen itt volt az ideje egy ilyen funkció bevezetésének.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
Létfontosságú, hogy lépést tartsunk az ügyfelek pénzét fenyegető új veszélyekkel, és a transfer mugging egyre gyakoribbá válik számos városban és országban. Az Utcai üzemmód egy intelligens, helyalapú pajzs, amely alkalmazkodik azokhoz a helyszínekhez, ahol az ügyfeleknek extra védelemre van szükségük, és magabiztosságot nyújt útközben. Az Utcai üzemmód révén a Revolut ügyfelei kontrollt kapnak, amikor a legnagyobb szükségük van a pénzükre vonatkozó további biztonsági rétegekre
- fogalmazott Kalai.
Hogyan kapcsolják be a Revolut ügyfelek az Utcai üzemmódot?
- Kapcsolják be a Vagyonvédelem funkciót a profiljuk Biztonság menüjében
- Állítsák be az átutalási limitet
- Kapcsolják be az Utcai üzemmódot
- Állítsák be a megbízható helyeket – ezek bármikor hozzáadhatók vagy eltávolíthatók (például szállodák utazáskor)
Bekapcsolás után megbízható helyeken belül az ügyfelek a beállított limit felett is indíthatnak átutalást biometrikus azonosítással, amely azonnal feldolgozásra kerül. Megbízható helyeken kívül az átutalások a kezdeti azonosítás után 1 órás késleltetéssel, további szelfi-ellenőrzés mellett kerülnek feldolgozásra.
