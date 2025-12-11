A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki - jelentette a BBC.
Omar Mugharbel, a szaúdi Pro League vezérigazgatója a rijádi World Football Summit rendezvényen jelentette ki, hogy a 33 éves egyiptomi támadó a liga klubjainak célpontjai között szerepel. "Mohamed Salah szívesen látott a szaúdi ligában, de a játékosokkal való tárgyalás a klubok felelőssége. Salah biztosan egyike a célpontoknak" - nyilatkozta Mugharbel.
A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen Salah és Arne Slot Liverpool-menedzser között nyilvános nézeteltérés alakult ki. A csatár a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után azt állította, hogy őt teszik felelőssé a csapat gyenge formájáért, és megromlott a kapcsolata az edzővel. Ennek következtében Salah kimaradt a keddi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretéből.
Bár Slot tagadta a konfliktus létét, és jelezte, hogy Salah visszatérhet a csapatba, a szaúdi érdeklődés régóta ismert. Korábban már jelentős összegű ajánlatról is szóltak a hírek, de ez az első alkalom, hogy a liga hivatalos képviselője nyilvánosan beszélt a játékosról a botrány kirobbanása óta.
Nem minden szaúdi klub érdeklődik azonban Salah iránt. Az Al-Kholood elnöke, Ben Harburg szerint Salah "rossz választás lenne" a liga számára, és inkább a Real Madrid 25 éves játékosát, Vinicius Jr-t látná szívesebben. "Salah 33 éves, és az utóbbi időben alulteljesített. Inkább a következő generáció játékosait kellene megcéloznunk, nem olyanokat, akiknek ez lenne karrierjük utolsó állomása" - fogalmazott Harburg.
Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya szerint Salah "kissé érzelmes és elhamarkodott" volt a szombati nyilatkozatában. "Nyilvánvalóan nagyon feldúlt, hogy nem játszik, amit tiszteletben tartok. De néhány kijelentése helytelen volt, ezt rendeznie kell az edzővel" - mondta Gerrard, aki hasonlóságot lát a helyzetben Luis Suarez és Brendan Rodgers 2013-as konfliktusával.
Salah 2017-es érkezése óta kulcsszerepet játszott a Liverpool két bajnoki címében és a 2019-es Bajnokok Ligája-győzelmében. Az idei szezonban azonban csak négy gólt szerzett 13 Premier League mérkőzésen, miközben a címvédő jelenleg csak a 10. helyen áll a tabellán.
A Liverpool szombaton a Brighton ellen játszik hazai pályán - két nappal azelőtt, hogy Salah csatlakozna az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupája miatt.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
-
