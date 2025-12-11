Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte

A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki - jelentette a BBC.

Omar Mugharbel, a szaúdi Pro League vezérigazgatója a rijádi World Football Summit rendezvényen jelentette ki, hogy a 33 éves egyiptomi támadó a liga klubjainak célpontjai között szerepel. "Mohamed Salah szívesen látott a szaúdi ligában, de a játékosokkal való tárgyalás a klubok felelőssége. Salah biztosan egyike a célpontoknak" - nyilatkozta Mugharbel.

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen Salah és Arne Slot Liverpool-menedzser között nyilvános nézeteltérés alakult ki. A csatár a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után azt állította, hogy őt teszik felelőssé a csapat gyenge formájáért, és megromlott a kapcsolata az edzővel. Ennek következtében Salah kimaradt a keddi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretéből.

Bár Slot tagadta a konfliktus létét, és jelezte, hogy Salah visszatérhet a csapatba, a szaúdi érdeklődés régóta ismert. Korábban már jelentős összegű ajánlatról is szóltak a hírek, de ez az első alkalom, hogy a liga hivatalos képviselője nyilvánosan beszélt a játékosról a botrány kirobbanása óta.

Nem minden szaúdi klub érdeklődik azonban Salah iránt. Az Al-Kholood elnöke, Ben Harburg szerint Salah "rossz választás lenne" a liga számára, és inkább a Real Madrid 25 éves játékosát, Vinicius Jr-t látná szívesebben. "Salah 33 éves, és az utóbbi időben alulteljesített. Inkább a következő generáció játékosait kellene megcéloznunk, nem olyanokat, akiknek ez lenne karrierjük utolsó állomása" - fogalmazott Harburg.

Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya szerint Salah "kissé érzelmes és elhamarkodott" volt a szombati nyilatkozatában. "Nyilvánvalóan nagyon feldúlt, hogy nem játszik, amit tiszteletben tartok. De néhány kijelentése helytelen volt, ezt rendeznie kell az edzővel" - mondta Gerrard, aki hasonlóságot lát a helyzetben Luis Suarez és Brendan Rodgers 2013-as konfliktusával.

Salah 2017-es érkezése óta kulcsszerepet játszott a Liverpool két bajnoki címében és a 2019-es Bajnokok Ligája-győzelmében. Az idei szezonban azonban csak négy gólt szerzett 13 Premier League mérkőzésen, miközben a címvédő jelenleg csak a 10. helyen áll a tabellán.

A Liverpool szombaton a Brighton ellen játszik hazai pályán - két nappal azelőtt, hogy Salah csatlakozna az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupája miatt.