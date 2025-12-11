Erősen és magabiztosan ébredt a forint csütörtök reggel

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót csütörtök reggel hat órakor 382,93 forinton jegyezték a szerda este hat órai 383,61 forint után, a dollár jegyzése 327,53 forintra csökkent 329,30-ról, a svájci franké pedig 409,65 forinton áll 410,22 forint után.

A forint az év eleje óta 7,0 százalékkal erősödött az euróval, 16,7 százalékkal a dollárral és 6,5 százalékkal a svájci frankkal szemben.