Vihar előtti a csend BÉT-en a Fed kamatdöntő ülése előtt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.

A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, egész nap oldalazás, iránykeresés jellemezte a magyar és külföldi piacokat egyaránt, a befektetők kivártak a Fed szerda esti ülése előtt, ahol szinte biztosra veszik a kamatvágást.

A befektetők figyelme a jegybankelnök üzeneteire, a várható kamatpálya alakulására, valamint az új inflációs és GDP előrejelzésre irányul - jegyezte meg. Céláremelés érkezett a Mol és az OTP részvényeire, de mindkét esetben vételről tartásra módosult az ajánlás.

A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2926 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban.

árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2926 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,38 százalékkal 33 700 forintra esett, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.

ára 130 forinttal, 0,38 százalékkal 33 700 forintra esett, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 38 forinttal, 2,2 százalékkal 1764 forintra erősödött, forgalma 574,3 millió forint volt.

38 forinttal, 2,2 százalékkal 1764 forintra erősödött, forgalma 574,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9745 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 168,67 ponton zárt szerdán, ez 36,72 pontos, 0,36 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.