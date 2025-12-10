2025. december 10. szerda Judit
Vihar előtti a csend BÉT-en a Fed kamatdöntő ülése előtt
Gazdaság

Vihar előtti a csend BÉT-en a Fed kamatdöntő ülése előtt

MTI
2025. december 10. 18:13

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.

A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, egész nap oldalazás, iránykeresés jellemezte a magyar és külföldi piacokat egyaránt, a befektetők kivártak a Fed szerda esti ülése előtt, ahol szinte biztosra veszik a kamatvágást.

A befektetők figyelme a jegybankelnök üzeneteire, a várható kamatpálya alakulására, valamint az új inflációs és GDP előrejelzésre irányul - jegyezte meg. Céláremelés érkezett a Mol és az OTP részvényeire, de mindkét esetben vételről tartásra módosult az ajánlás.

  • A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2926 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,38 százalékkal 33 700 forintra esett, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 38 forinttal, 2,2 százalékkal 1764 forintra erősödött, forgalma 574,3 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9745 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 168,67 ponton zárt szerdán, ez 36,72 pontos, 0,36 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

