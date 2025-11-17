Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
Meglepő bejelentés érkezett Brüsszelből: ez várható 2026-ban
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben, elsősorban az első félévben várható exportnövekedésnek köszönhetően, amit a közelgő vámemelések előtti kereskedelem felpörgése okoz, számolt be a Reuters.
Az EU végrehajtó szerve szerint az eurót használó 20 ország bruttó hazai terméke (GDP) idén 1,3%-kal fog növekedni a korábban áprilisban előrejelzett 0,9% helyett, ami jelentős javulás a 2024-es 0,9%-os növekedéshez képest.
2026-ban a növekedés várhatóan enyhén lassul, 1,2%-ra csökken, ami alacsonyabb az áprilisi 1,4%-os előrejelzésnél, majd 2027-ben ismét felgyorsul 1,4%-ra.
"A kezdetben a vámemelések előtti exportnövekedés által táplált, bár szerény, de egyenletes növekedés az EU gazdaságának ellenálló képességét mutatja a kihívásokkal teli külső környezetben" - közölte a Bizottság. Hozzátették, hogy "az infláció közelít az EKB céljához, és a finanszírozási feltételek javultak".
Az euróövezetben a fogyasztói árak növekedése a tavalyi 2,4%-ról 2025-ben 2,1%-ra, 2026-ban pedig 1,9%-ra lassul a Bizottság szerint.
A gyorsabb növekedés ellenére az államháztartás helyzete romlik: az euróövezet összesített költségvetési hiánya a tavalyi 3,1%-ról idén 3,2%-ra emelkedik, majd 2026-ban 3,3%-ra, 2027-ben pedig 3,4%-ra nő a GDP arányában.
Az euróövezet összesített államadóssága szintén növekedni fog: a 2024-es 88,1%-ról idén 88,8%-ra, 2026-ban 89,8%-ra, 2027-ben pedig 90,4%-ra emelkedik a GDP arányában.
Az euróövezet legnagyobb gazdaságának, Németországnak a költségvetési hiánya jövőre a GDP 4,0%-ára ugrik az idei 3,1%-ról és a 2024-es 2,7%-ról, főként a megnövekedett védelmi kiadások miatt.
A második legnagyobb euróövezeti gazdaság, Franciaország várhatóan 5,5%-ra csökkenti költségvetési hiányát az idei évben a 2024-es 5,8%-ról a kormányválság ellenére is, majd 2026-ban tovább csökken 4,9%-ra a Bizottság előrejelzése szerint.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.