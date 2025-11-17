Meglepő bejelentés érkezett Brüsszelből: ez várható 2026-ban

Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben, elsősorban az első félévben várható exportnövekedésnek köszönhetően, amit a közelgő vámemelések előtti kereskedelem felpörgése okoz, számolt be a Reuters.

Az EU végrehajtó szerve szerint az eurót használó 20 ország bruttó hazai terméke (GDP) idén 1,3%-kal fog növekedni a korábban áprilisban előrejelzett 0,9% helyett, ami jelentős javulás a 2024-es 0,9%-os növekedéshez képest.

2026-ban a növekedés várhatóan enyhén lassul, 1,2%-ra csökken, ami alacsonyabb az áprilisi 1,4%-os előrejelzésnél, majd 2027-ben ismét felgyorsul 1,4%-ra.

"A kezdetben a vámemelések előtti exportnövekedés által táplált, bár szerény, de egyenletes növekedés az EU gazdaságának ellenálló képességét mutatja a kihívásokkal teli külső környezetben" - közölte a Bizottság. Hozzátették, hogy "az infláció közelít az EKB céljához, és a finanszírozási feltételek javultak".

Az euróövezetben a fogyasztói árak növekedése a tavalyi 2,4%-ról 2025-ben 2,1%-ra, 2026-ban pedig 1,9%-ra lassul a Bizottság szerint.

A gyorsabb növekedés ellenére az államháztartás helyzete romlik: az euróövezet összesített költségvetési hiánya a tavalyi 3,1%-ról idén 3,2%-ra emelkedik, majd 2026-ban 3,3%-ra, 2027-ben pedig 3,4%-ra nő a GDP arányában.

Az euróövezet összesített államadóssága szintén növekedni fog: a 2024-es 88,1%-ról idén 88,8%-ra, 2026-ban 89,8%-ra, 2027-ben pedig 90,4%-ra emelkedik a GDP arányában.

Az euróövezet legnagyobb gazdaságának, Németországnak a költségvetési hiánya jövőre a GDP 4,0%-ára ugrik az idei 3,1%-ról és a 2024-es 2,7%-ról, főként a megnövekedett védelmi kiadások miatt.

A második legnagyobb euróövezeti gazdaság, Franciaország várhatóan 5,5%-ra csökkenti költségvetési hiányát az idei évben a 2024-es 5,8%-ról a kormányválság ellenére is, majd 2026-ban tovább csökken 4,9%-ra a Bizottság előrejelzése szerint.