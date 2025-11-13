Fordulat az európai klímapolitikában, Brüsszel ezzel a merész tervvel állt elő

Az Európai Parlament brüsszeli ülésén támogatta azt a célkitűzést, amely szerint az Európai Unió 2040-re kilencven százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.

A képviselők 379 igen szavazattal támogatták az uniós klímarendelet módosításáról szóló álláspontot. Az EP több garanciát is kér. Szerintük 2036-tól a kibocsátáscsökkentés akár öt százaléka is származhatna nemzetközi szén-dioxid-kibocsátási egységekből. Ez magasabb arány, mint az Európai Bizottság három százalékos javaslata.

A Parlament azt is szeretné, hogy a szén-dioxid-eltávolítást az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a nehezen csökkenthető kibocsátások kiváltására használják. Több rugalmasságot kérnek az ágazatok között is, hogy a célokat a lehető legkisebb költség mellett lehessen teljesíteni.

Az EP támogatja a tagállamok javaslatát, hogy az épületekre és közúti közlekedésre kiterjedő ETS2 rendszer indulását egy évvel tolják el, 2027 helyett 2028-ra.

A képviselők azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság kétévente értékelje, hogyan halad az EU a köztes célok felé. A felülvizsgálat figyelembe venné a tudományos, technológiai és versenyképességi szempontokat, az energiaárakat, valamint a háztartásokra gyakorolt hatásokat is. A vizsgálat alapján a Bizottság javasolhat módosításokat a 2040-es cél kapcsán, vagy további intézkedéseket a versenyképesség és a társadalmi stabilitás megőrzésére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A klímarendelet a 2050-es klímasemlegesség elérését jogilag kötelezővé teszi minden tagállamnak. Emellett előírja, hogy 2030-ig legalább ötvenöt százalékkal csökkenjen a nettó üvegházhatású gázkibocsátás az 1990-es szinthez képest.