2025. november 13. csütörtök Szilvia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Egészség

Fordulat az európai klímapolitikában, Brüsszel ezzel a merész tervvel állt elő

Pénzcentrum
2025. november 13. 17:01

Az Európai Parlament brüsszeli ülésén támogatta azt a célkitűzést, amely szerint az Európai Unió 2040-re kilencven százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.

A képviselők 379 igen szavazattal támogatták az uniós klímarendelet módosításáról szóló álláspontot. Az EP több garanciát is kér. Szerintük 2036-tól a kibocsátáscsökkentés akár öt százaléka is származhatna nemzetközi szén-dioxid-kibocsátási egységekből. Ez magasabb arány, mint az Európai Bizottság három százalékos javaslata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Parlament azt is szeretné, hogy a szén-dioxid-eltávolítást az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a nehezen csökkenthető kibocsátások kiváltására használják. Több rugalmasságot kérnek az ágazatok között is, hogy a célokat a lehető legkisebb költség mellett lehessen teljesíteni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az EP támogatja a tagállamok javaslatát, hogy az épületekre és közúti közlekedésre kiterjedő ETS2 rendszer indulását egy évvel tolják el, 2027 helyett 2028-ra.

A képviselők azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság kétévente értékelje, hogyan halad az EU a köztes célok felé. A felülvizsgálat figyelembe venné a tudományos, technológiai és versenyképességi szempontokat, az energiaárakat, valamint a háztartásokra gyakorolt hatásokat is. A vizsgálat alapján a Bizottság javasolhat módosításokat a 2040-es cél kapcsán, vagy további intézkedéseket a versenyképesség és a társadalmi stabilitás megőrzésére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A klímarendelet a 2050-es klímasemlegesség elérését jogilag kötelezővé teszi minden tagállamnak. Emellett előírja, hogy 2030-ig legalább ötvenöt százalékkal csökkenjen a nettó üvegházhatású gázkibocsátás az 1990-es szinthez képest.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európai parlament #európai unió #környezetvédelem #klímaváltozás #brüsszel #kibocsátás #szén-dioxid #klímavédelem #üvegházhatású gázok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:33
17:13
17:01
16:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
3 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
4 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
4
4 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
5
4 hete
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 17:13
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 16:30
Nem akárhol toboroz zsoldosokat Oroszország: tényleg világméretű háború lesz ebből?
Agrárszektor  |  2025. november 13. 17:29
Súlyos betegség jelent meg: újabb térséget vontak teljes zárlat alá