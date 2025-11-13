Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Fordulat az európai klímapolitikában, Brüsszel ezzel a merész tervvel állt elő
Az Európai Parlament brüsszeli ülésén támogatta azt a célkitűzést, amely szerint az Európai Unió 2040-re kilencven százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
A képviselők 379 igen szavazattal támogatták az uniós klímarendelet módosításáról szóló álláspontot. Az EP több garanciát is kér. Szerintük 2036-tól a kibocsátáscsökkentés akár öt százaléka is származhatna nemzetközi szén-dioxid-kibocsátási egységekből. Ez magasabb arány, mint az Európai Bizottság három százalékos javaslata.
A Parlament azt is szeretné, hogy a szén-dioxid-eltávolítást az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a nehezen csökkenthető kibocsátások kiváltására használják. Több rugalmasságot kérnek az ágazatok között is, hogy a célokat a lehető legkisebb költség mellett lehessen teljesíteni.
Az EP támogatja a tagállamok javaslatát, hogy az épületekre és közúti közlekedésre kiterjedő ETS2 rendszer indulását egy évvel tolják el, 2027 helyett 2028-ra.
A képviselők azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság kétévente értékelje, hogyan halad az EU a köztes célok felé. A felülvizsgálat figyelembe venné a tudományos, technológiai és versenyképességi szempontokat, az energiaárakat, valamint a háztartásokra gyakorolt hatásokat is. A vizsgálat alapján a Bizottság javasolhat módosításokat a 2040-es cél kapcsán, vagy további intézkedéseket a versenyképesség és a társadalmi stabilitás megőrzésére.
A klímarendelet a 2050-es klímasemlegesség elérését jogilag kötelezővé teszi minden tagállamnak. Emellett előírja, hogy 2030-ig legalább ötvenöt százalékkal csökkenjen a nettó üvegházhatású gázkibocsátás az 1990-es szinthez képest.
