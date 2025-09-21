A közoktatásból menekíti gyermekeit a magyar elit, milliós tandíjak kifizetésére is hajlandóak

A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten a Pénzcentrum cikkei ismét széles tematikát öleltek fel, írtunk többek közt a magániskolák hozzájárulási költségeiről, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer működéséről, valamint a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban is igyekeztünk választ adni a legégetőbb kérdésekre. Emellett természetesen most is foglalkoztunk az Otthon Start Programmal, de bemutattuk a folyószámla hitel működését is, kitérve a legnagyobb magyarországi bankok feltételeire, hitelkereteire és kamatkondícióira.

Az oktatás minden gyermek életében kulcsfontosságú szerepet játszik, ugyanakkor a különböző lehetőségekhez való hozzáférés nem mindenki számára elérhető. A tehetősebb családoknak a magániskolák vonzó alternatívát kínálnak a közoktatással szemben, ugyanakkor a legtöbb magyaroszági család számára ezen intézmények költségei megfizetethetlenek.

Ennek ellenére az utóbbi években egyre inkább nő azoknak a száma, akik az alternatív lehetőségeket választják a poroszosnak tartott közoktatás helyett, így lenti kiajánló cikkünkben összegyűjtöttük, melyek a legnépszerűbb magán középsikolák Magyarországon, főként Budapesten, és ott milyen költésgekkel kell számolnia a szülőknek.

Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING), amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést Magyarországon, ugyanakkor a rendszer még a mai napig sem teljesen éles. Dr. Szabó Bianka ügyvéd a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az új nyilvántartás révén az eddig papíron készült dokumentumok online benyújthatók, a fogyasztók pedig gyorsabban és egyszerűbben férhetnek hozzá az ingatlanadatokhoz, miközben a földhivatali eljárások is teljes egészében digitálissá váltak. Minderről bővebben az „Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással című cikkünkben írtunk”.

Az elmúlt hetekbeb megtörtént az első nyugdíjas utalványok kézbesítése, és a jogosultakban több kérdés is felmerült, többek közt, hogy mit kell tenni, ha nem érkezik meg, mire és hol lehet felhasználni, vagy hogy egyáltalán hol éri meg a legjobban beváltani az utalványokat. A lenti kiajánlóba kattintva elolvashatod a válaszainkat a legégetőbb kérdésekre.

Mivel szeptember 17-én a Kormányinfó keretében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a nyugdíjak és más nyugdíjszerű juttatások 1,6 százalékkal emelkednek, egyesekben kérdések merülhette fel, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? Ezért a Pénzcentrum elkészítette a 2025. novemberi nyugdíjkalkulátorát, amely megmutatja, mekkora összegre számíthatnak az idősek a legutoljára kapott nyugdíj összege alapján.

Az Otthon Start Programmal annak július eleji bejelentése óta kiemelten foglalkozik a Pénzcentrum, így ezen a héten is több cikkünkben jártuk körül a témát. Egy ingatlanpiaci szakemberek körében végzett, nem reprezentatív szavazás eredménye alapján a többség arra számít, hogy a 2026-os választásokat követően az Otthon Startot vagy teljesen kivezetik, vagy jelentősen szűkítik a hozzáférés feltételeit. A REA SUMMIT 2025 konferencia szakmai közönségének feltett kérdés alapján egyértelművé vált: az ingatlanszakma szereplői erőteljesen számítanak a program átalakítására – csak a mikor és a hogyan kérdése maradt nyitva. Minderről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat, ugyanakkor nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. Budapesten is akadnak olyan kisebb, kompakt ingatlanok, amelyek ára még a szabályozott határon belül mozog. Ide kattintva elolvashatod, hogy hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán, Újbudán és Budafokon.

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában is az Otthon Start hitelkonstrukcióval foglalkoztunk, abból a szempontból megvizsgálva, hogy milyen hatással lehet az ingatlanpiacra. Eddig az összes otthonteremtési támogatás valamilyen szintű ingatlanár emelkedéssel járt, ebben a kérdésben viszont nincs egyértelmű konszenzus, ezért a REA SUMMIT konferencián kérdeztük a terület szakértőit, ők mit gondolnak a kérdésről.

A héten foglalkoztunk a folyószámlahitelek működésével, annak előnyeit és veszélyeit is bemutatva, többek közt, hogy biztonsági tartalékot nyújtanak, de rendkívül drágák, így könnyen adósságspirálhoz vezethetnek. Emellett az OTP, a K&H és az UniCredit aktuális feltételeit, hitelkereteit és kamatkondícióit is részleteztünk. Cikkünk a lenti kiajánlóba kattintva érhető el.

A munkaerőpiaci kérdésekről is írtunk, ebben a cikkünkben az olvasható, hogy 2025 nyarán ismét csúcsra ért az Ausztriában dolgozó magyarok száma: júliusban már több mint 135 ezren vállaltak munkát a szomszédos országban. A magyarok főként a vendéglátásban, turizmusban, építőiparban és logisztikában dolgoznak, és a külföldi munkavállalók közel 13%-át adják. A szezonális csúcsok mellett egyre többen hosszabb távon is Ausztriában maradnak, mivel a magas bérek és a juttatások tartósan vonzóvá teszik az osztrák munkaerőpiacot.

Emellett a héten annak is utánajártunk, hogy világszerte – így Magyarországon is – egyre több nagyvállalat szünteti meg a home office-t, mert kutatások szerint a távmunka rontja a teljesítményt, a csapatmunkát és a lojalitást. Bár a cégek szerint az irodai jelenlét erősíti a vállalati kultúrát, sok dolgozó már elvárja a rugalmasságot, így a kényszerű visszarendelés könnyen felmondási hullámhoz vezethet. A vállalatoknak ezért nehéz egyensúlyt találniuk a hatékonyság és a munkavállalói elégedettség között. Cikkünk a lenti kiajánlóba kattintva olvasható.

A komolyabb gazdasági és társadalmi témák mellett két színes cikkben is körbejártunk könnyedebb témákat: az egyikben Szoboszlai Dominik liverpooli fizetését vettük górcső alá, a másikban pedig azt, mennyibe kerül otthon elkészíteni a napi kávét különböző módszerekkel.