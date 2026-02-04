Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Összeáll a Magyar Posta és a Temu: ez komolyan átalakíthatja a hazai csomagküldést
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A két társaság célja a Temu-n keresztül értékesítést végző, magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása.
Ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé.
Magyarországon a Temu online értékesítési felülete 2025 elején vált elérhetővé, amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít.
A tervek szerint a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát.
A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely további támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!