Összeáll a Magyar Posta és a Temu: ez komolyan átalakíthatja a hazai csomagküldést

Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A két társaság célja a Temu-n keresztül értékesítést végző, magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása.

Ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé.

Magyarországon a Temu online értékesítési felülete 2025 elején vált elérhetővé, amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít.

A tervek szerint a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát.

A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely további támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is.