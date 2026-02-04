Bajban az euróövezet? Aggasztó számok érkeztek: ezt Magyarország is megérezheti

Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme. A szolgáltatási és ipari szektorok együttes teljesítményét mérő mutató csökkent, miközben a tagországok között jelentős különbségek rajzolódtak ki.

Az S&P Global Market Intelligence londoni székhelyű gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által összeállított beszerzésimenedzser-index (BMI) szerdán közzétett végleges adatai szerint az euróövezet kompozit mutatója januárban 51,3 pontra mérséklődött az előző havi 51,5 pontról.

A mutató így továbbra is az expanziót jelző, 50 pontos küszöbérték felett maradt, ugyanakkor a növekedés ütemének további lassulása fokozza a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A szolgáltatási ágazat önálló indexe szintén gyengülést mutatott: a decemberi 52,4 pontról 51,6 pontra esett vissza januárban. A feldolgozóipar ezzel szemben némi javulást jelzett, mivel a hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint az ágazat BMI-je 48,8 pontról 49,5 pontra emelkedett, bár továbbra is a zsugorodást jelző, 50 pontos szint alatt maradt.

A tagállamok teljesítménye jelentős eltéréseket mutatott. Spanyolország rendelkezett a legmagasabb kompozit indexszel, 52,9 ponttal, ez azonban az elmúlt hét hónap legalacsonyabb értéke az ibériai ország számára. Németország gazdasági aktivitása kéthavi csúcsra, 52,1 pontra emelkedett, Olaszország pedig szintén kéthavi maximumot ért el 51,4 pontos értékkel. Franciaország helyzete jóval kedvezőtlenebb: a francia kompozit mutató háromhavi mélypontra, 49,1 pontra esett, ami már a gazdasági visszaesés tartományát jelzi.