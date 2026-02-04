Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Bajban az euróövezet? Aggasztó számok érkeztek: ezt Magyarország is megérezheti
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme. A szolgáltatási és ipari szektorok együttes teljesítményét mérő mutató csökkent, miközben a tagországok között jelentős különbségek rajzolódtak ki.
Az S&P Global Market Intelligence londoni székhelyű gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által összeállított beszerzésimenedzser-index (BMI) szerdán közzétett végleges adatai szerint az euróövezet kompozit mutatója januárban 51,3 pontra mérséklődött az előző havi 51,5 pontról.
A mutató így továbbra is az expanziót jelző, 50 pontos küszöbérték felett maradt, ugyanakkor a növekedés ütemének további lassulása fokozza a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat.
A szolgáltatási ágazat önálló indexe szintén gyengülést mutatott: a decemberi 52,4 pontról 51,6 pontra esett vissza januárban. A feldolgozóipar ezzel szemben némi javulást jelzett, mivel a hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint az ágazat BMI-je 48,8 pontról 49,5 pontra emelkedett, bár továbbra is a zsugorodást jelző, 50 pontos szint alatt maradt.
A tagállamok teljesítménye jelentős eltéréseket mutatott. Spanyolország rendelkezett a legmagasabb kompozit indexszel, 52,9 ponttal, ez azonban az elmúlt hét hónap legalacsonyabb értéke az ibériai ország számára. Németország gazdasági aktivitása kéthavi csúcsra, 52,1 pontra emelkedett, Olaszország pedig szintén kéthavi maximumot ért el 51,4 pontos értékkel. Franciaország helyzete jóval kedvezőtlenebb: a francia kompozit mutató háromhavi mélypontra, 49,1 pontra esett, ami már a gazdasági visszaesés tartományát jelzi.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
