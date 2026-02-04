2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző 50, 100, 200 és 500 eurós címletű eurobankjegyek vibráló elrendezése, amely az európai pénz sokszínűségét mutatja be. Tökéletes a pénzügyekkel, banki tevékenységgel, közgazdaságtannal, befektetésekkel és valutaváltás
Gazdaság

Bajban az euróövezet? Aggasztó számok érkeztek: ezt Magyarország is megérezheti

MTI
2026. február 4. 18:31

Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme. A szolgáltatási és ipari szektorok együttes teljesítményét mérő mutató csökkent, miközben a tagországok között jelentős különbségek rajzolódtak ki.

Az S&P Global Market Intelligence londoni székhelyű gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által összeállított beszerzésimenedzser-index (BMI) szerdán közzétett végleges adatai szerint az euróövezet kompozit mutatója januárban 51,3 pontra mérséklődött az előző havi 51,5 pontról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mutató így továbbra is az expanziót jelző, 50 pontos küszöbérték felett maradt, ugyanakkor a növekedés ütemének további lassulása fokozza a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A szolgáltatási ágazat önálló indexe szintén gyengülést mutatott: a decemberi 52,4 pontról 51,6 pontra esett vissza januárban. A feldolgozóipar ezzel szemben némi javulást jelzett, mivel a hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint az ágazat BMI-je 48,8 pontról 49,5 pontra emelkedett, bár továbbra is a zsugorodást jelző, 50 pontos szint alatt maradt.

A tagállamok teljesítménye jelentős eltéréseket mutatott. Spanyolország rendelkezett a legmagasabb kompozit indexszel, 52,9 ponttal, ez azonban az elmúlt hét hónap legalacsonyabb értéke az ibériai ország számára. Németország gazdasági aktivitása kéthavi csúcsra, 52,1 pontra emelkedett, Olaszország pedig szintén kéthavi maximumot ért el 51,4 pontos értékkel. Franciaország helyzete jóval kedvezőtlenebb: a francia kompozit mutató háromhavi mélypontra, 49,1 pontra esett, ami már a gazdasági visszaesés tartományát jelzi.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #németország #olaszország #spanyolország #franciaország #eurózóna #euroövezet #gazdasági visszaesés #gazdasági növekedés #gazdasági hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:30
19:15
19:02
18:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 4. 16:50
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 4. 10:29
Gerényi Gábor visszakapcsolta az Azonnalit
Bő másfél ideje nem volt már elérhető a Gerényi Gábor és egykoron Ungár Péter nevével fémjelzett lap...
iO Charts  |  2026. február 4. 10:01
A Kelly Partners Group részvény elemzése - Leonard, te vagy az?
Az Kelly Partners Group részvény (ASX:KPG) alapadatai, áttekintés A Kelly Partners Group (ASX:KPG) e...
Holdblog  |  2026. február 4. 09:24
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással leh...
MNB Intézet  |  2026. február 3. 15:35
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
3 napja
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
5 napja
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
3 napja
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 18:58
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 17:58
Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel!
Agrárszektor  |  2026. február 4. 19:32
Orvhalászokra csaptak le Magyarországon: durva, mit csináltak