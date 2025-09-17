Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kávé, egymás után nyílnak a speciality kávézók, de otthon is egyre több ember kísérletezik a különböző főzési technikákkal, mivel sokak számára az ital már nem csupán a nélkülözhetetlen napindító koffein adagot jelenti, hanem egy kisebb szertartás is párosul a fogyasztásához. És ahány kávéfogyasztó, annyiféle elkészítési mód is létezik: valaki a kotyogósból feketén, valaki a darálósból habosan-cukrosan, valaki pedig kizárólag a Frech Pressből készült kávét issza kókusztejjel felöntve. Ám nem mindegy, mennyibe kerül a napi koffeinadag, és az sem, hogy milyen ára van azoknak az eszközöknek, melyekkel elkészíthetjük kedvenc kávéfajtánkat. A Pénzcentrumon most megnéztük, mennyibe kerülnek a különböző kávékészítési módszerek, és melyik jelent valóban pénztárcabarát megoldást hosszú távon.

Kávé nélkül sokaknak el sem indul a nap, de nem mindegy, mennyiért jutunk hozzá a napi koffeinadaghoz. Van, aki beéri egy instant kávéval, mások pedig otthon szeretnének kávéházi minőséget elérni – ennek azonban komoly ára lehet.

Az alábbiakban összeszedtük a legnépszerűbb kávékészítési módszereket, és megnéztük, melyik technika milyen kiadásokkal jár. Fontos, ezúttal kifejezetten csak a szükséges eszközök árát vizsgáltuk, a kávék, minőségi kávék árát nem.

Instant kávé

Eszköz: egy bögre

Ár: legtöbb esetben nulla forint, hiszen feltehetőleg egy bögre mindenki konyhájában van

Sokan nem is tartják igazán kávénak, legfeljebb egy pótlék, ha épp elfogyott otthon a minőségi kávébab/őrlemény, vagy kempingezünk, és csak egy szál bögre van nálunk. Az ízekre és a minőségre is általában sok kifogás érkezik – nem is alaptalanul, ugyanakkor az elkészítéshez nincs szükség gyakorlatilag semmire, csupán egy bögre és kanál kell, meg persze a forró víz, amiben feloldódik a por. Pro tipp: ha a három az egyben változat mellett döntünk, plusz ízesítőkre, tehát cukorra és tejre sincs szükség, ami tovább farag a kiadásokon.

Török kávé

Eszköz: dzsezva, vagy más kisebb fémedény

Ár: 3–6 ezer forint, ha ragaszkodunk a dzsezvához, ellenkező esetben pedig valószínűleg ingyen megússzuk, hiszen ez a fajta kávé egy kisebb fém edényben is elkészíthető, ami szintén megtalálható a legtöbb konyhában

A török a(z igazi) kávék közül gyakorlatilag a legolcsóbban megvalósítható változat. Elkészítéséhez finomra őrölt kávéra van szükség, melyet általában cukorral (és valamikor kardamommal) ízesítve többször felfőznek forrásközeli állapotig, majd szűrés nélkül öntik csészébe.

French press kávé

Eszköz: french press

Ár: 2 ezer–25 ezer forint

A french press kávé készítése már mindenképp igényel eszközt, magát a french presst, viszont ebben az esetben sem kell nagy költségekbe vernünk magunkat, hiszen a legolcsóbb változatok már 2 ezer forinttól elérhetőek. Az elkészítéshez forró vízre van még szükségünk az őrölt kávé mellet, utóbbival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy durvább legyen az őrlése, ugyanis ha túl finomra vannak őrölve a babok, akkor túlságosan zaccos és keserű lesz a kávénk.

Emellett talán azt még érdemes tudni, hogy a french pressel készült kávé az eszpresszónál jóval telítetlenebb és vizesebb, így ha valaki olcsó megoldást szeretne eszpresszó (szerű) kávé készítéséhez, annak inkább a kotyogós kávéfőző lehet a megfelelő választás.

Kotyogós kávé

Eszköz: kotyogós kávéfőző (moka pot)

Ár: 3 ezer–30 ezer forint

A kotyogós kávét, bár sokan presszó kávénak tartják – és valóban erősebb és testesebb, mint a filter vagy a french press kávé, de –, nem olyan intenzív és cremás, mint az eszpresszó. Ennek fő oka, hogy a kotyogós kávéfőző kisebb nyomással dolgozik, mint egy eszpresszó gép, ráadásul még így is rengeteg apróságnak tűnő lépésre kell odafigyelni a megfelelő minőségű kávé eléréséhez, kezdve a víz minőségétől egészen a tűzhelyről való levétel pontos időzítéséig. Jó hír viszont, hogy a kotyogós kávéfőző nem túl nagy kiadás, körülbelül 3 ezer forinttól már lehet kapni, amennyiben nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a gép márkás legyen (egy Bialetti ára több tízezer forint).

Filter kávé

Eszköz: például v60, chemex, clever dripper, automata filteres kávéfőző

Ár: 3 ezer–170 ezer forint + papírfilter (egy csomag 2–3 ezer forint) vagy fémfilter (1–2 ezer forinttól)

Filter kávé készítéséhez meglehetősen sok eszköz áll rendelkezésünkre kezdve az egyszerű és olcsó v60-tól a több tízezer forintos automata filteres kávéfőzőkig. A filter kávé lényege, hogy a forró vizet lassan és egyenletesen öntjük a közepesen darált őrölt kávéra, ami papír- vagy fémfilteren keresztül csorog le. Bár a kávé elkészítéséhez számos kedvező árú eszköz is rendelkezésünkre áll, fontos szempont lehet, hogy amennyiben papírfiltert használunk, az folyamatos plusz költséget jelent.

A következőkben az eszpresszóra térünk rá, ami talán a legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott kávé világszerte. Elkészítése többféle eszközzel lehetséges, melyek árkategóriájukban is különböznek egymástól – ezeket mutatjuk most be.

Kapszulás kávé

Eszköz: kapszulás kávéfőző

Ár: 15 ezer–200 000 ezer forint + kapszula (1500 forinttól)

A kapszulás kávéfőző egy nagyon kényelmes és gyors megoldás arra, hogy otthon is szinte kávéházi minőségű eszpresszót (vagy filter kávét) fogyaszthassunk. A kezdeti beruházás ugyan nem túl nagy, mivel kapszulás kávéfőzőt már néhány tízezer forintért vásárolhatunk, ugyanakkor hosszú távon ez a legdrágább alternatíva. Ugyan cikkünkben a kávékészítéshez használ eszközök árait vetjük össze, a kapszulás kávéfőzőnél muszáj beszélni a kávékapszula áráról is, hiszen ezek az eszközök kizárólag kapszulával képesek dolgozni.

Egy gyors számítást követően az is kiderül, hogy kapszulás kávét használva egy kávé ára körülbelül 150 forintra jön ki, míg szemes vagy őrölt kávé használata esetén egy csésze kávé ennek töredéke: a szupermarketekben is kapható, kommersz kávé körülbelül 40-50 forintra, de minőségibb kávé is sokszor csak 70–90 forintra jön ki. Egyedül bizonyos specialty kávék esetében nem jön ki a matek, ugyanis sokszor egy 200 grammos kiszerelésű speciality kávé ára 6-7 ezer forint, így pedig egy csésze kávé a 200 forintot is elérheti. Sokan a kapszulás kávé ára miatt inkább utántöltős kapszulákat használnak, melybe egyszerű őrölt kávét kell tölteni – a költségek így jelentősen csökkenthetők.

Itt még érdemes említést tenni a kávépárnákról is. Ugyan a kávépárnás kávéfőzők kevésbé elterjedtek, mint a kapszulás gépek, de működésük hasonló logikára épül: előre porciózott kávépárnát (podot) helyezünk a gépbe, amely forró vízzel áztatva készíti el belőle a kávét. Az így kapott kávé általában lágyabb, kevésbé koncentrált, mint az eszpresszó, inkább a filter kávéhoz hasonlít. Előnye, hogy gyors és kényelmes, ráadásul a kávépárnák jellemzően olcsóbbak, mint a kapszulák, de hosszú távon ez sem a leggazdaságosabb lehetőség.

Az igazi eszpresszó

Eszköz: kézi presszógép

Ár: 25 ezer–170 ezer forint

A kézi presszógépek főként az igazi hardcore kávérajongók körében népszerűek. Ezek az eszközök emberi erővel állítják elő a szükséges nyomást, és ugyan nincs szükségük áramra, de annál nagyobb precizitást követelnek: megfelelő őrlés, vízhőmérséklet és ügyes kezelés kell a jó eredményhez. Bár több munka van velük, sokak szerint ezek az eszközök hozzák a legjobb ár-érték arányú eredményt, ha egy eszpresszóra vágyunk.

Eszköz: automata darálós kávégép

Ár: 50 ezertől a milliós tételig

Az automata darálós kávégépek legnagyobb előnye a kényelem: egyetlen gombnyomással készítik el a frissen őrölt kávéból az eszpresszót. A kávéfőzés teljes folyamata automatikusan zajlik a darálástól egészen a tisztításig. A végeredmény minősége természetesen nagyban függ a gép kategóriájától: míg a belépő szintű modellek gyakran csak közepes eredményt nyújtanak, addig a prémium készülékekkel már kiváló minőségű kávé készíthető. Hátránya, hogy itt mindenképp egy magasabb összegű kezdő befektetésre van szükség, és ügyelni kell a gép rendszeres karbantartására is. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan kávékészítési módszer, melyhez egész kávészemekre van szükség, így a kávéörlő árát mindenképp megspórolhatjuk – már ha a többi esetben ragaszkodunk a frissen őrölt kávéhoz.

Eszköz: eszpresszógép

Ár: 25 ezertől a milliós tételig

Sokak szerint a prémium kategóriás eszpresszógépek adják a valódi eszpresszó élményt, ugyanakkor ha ilyen eszközre szeretnénk beruházni, nagyon mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ugyanis ezeknek a kávégépeknek az ára minimum több százezer forint. Ugyan a belépő modellek már elérhetőek néhány tízezer forinttól, az általuk lefőzött kávé minősége meg sem közelíti a prémium árkategóriás gépekkel készített kávéét. Ráadásul ha valóban kávéházi élményre vágyunk, a szintén prémium kávéörlőről sem szabad megfeledkeznünk (mivel nem automata kávéfőzőről van szó, nekünk kell az őrült kávéról gondoskodnunk), ami szintén jelentős kiadás: körülbelül 80–120 ezer forint.

Egyéb módszerek

Eszköz: például aeropress, cold brew, vákumos kávéfőző

Ár: 10 ezer–50 ezer forint

A klasszikus kávékészítési módszereken túl számos alternatív eszköz is létezik, amelyek mind más élményt nyújtanak. Az aeropress kis, kézi eszköz, amely előre beállított nyomással és rövid áztatási idővel készíti a kávét; a cold brew hideg vízben, hosszú órákon át áztatott kávét jelent, a vákumos kávéfőző pedig egy látványos, labor-szerű eszköz, ahol a vákuum segítségével áramlik a víz a kávén. Az aeropress és a cold brew készítő már elérhető 10–12 ezer forinttól, a vákumos kávéfőzők pedig jellemzően inkább 40–50 ezer forinttól kaphatóak.

A kávékészítés világában hatalmas a szórás: míg egy kotyogós kávéfőző csupán pár ezer forint, addig egy prémium eszpresszógép specialty kávéval töltve már luxuskategóriába emelheti a napi rutint. A választás sokszor nemcsak pénz kérdése, az ár mellett fontos tényező még az íz, a minőség és a kényelem is, de szerencsére mára annyi különböző kávékészítési módszer létezik, hogy mindenki könnyen megtalálhatja a saját ízléséhez, életstílusához és pénztárcájához legjobban illőt.