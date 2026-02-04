Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került

A Miskolci Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett egy férfit, aki a gyanú szerint bűncselekményből származó 117 millió forintot mosott tisztára mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva. A bíróság szerint fennáll a szökés és a tanúbefolyásolás veszélye.

A Miskolci Törvényszék szerdai tájékoztatása szerint a gyanúsított és egy társa idén februártól kezdődően olyan hálózatot épített ki, amelyben közvetítők segítségével toboroztak bankszámlával rendelkező, illetve számlanyitásra rábírható, nehéz anyagi helyzetben lévő embereket. A beszervezett személyek átadták bankszámla-adataikat, majd közreműködtek a számláikra érkező összegek kezelésében. A közvetítők és a számlatulajdonosok a részvételért jutalékot kaptak.

A vádirat szerint a háttérben álló elkövetők különféle módszerekkel csalták ki az áldozatok banki hozzáférési adatait: banki alkalmazottnak vagy rendőrnek adták ki magukat, illetve online hirdetésre jelentkező vásárlóként léptek fel. A megszerzett adatok felhasználásával többmilliós összegeket irányítottak át a sértettek számláiról, részben közvetlenül a gyanúsítotthoz, részben a beszervezett személyek bankszámláira.

A törvényszék közleménye szerint a számlákról készpénz formájában a gyanúsítotthoz került a pénz, cselekményével több mint 117 millió forint, bűncselekmény elkövetéséből származó összeg eredetét rejtette el" – áll a tájékoztatásban.

Amennyiben a vádak beigazolódnak, a férfi cselekménye különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősülhet.

A gyanúsított korábban bűnügyi felügyelet alatt állt, de mivel többször is megsértette az előírt magatartási szabályokat, ezt a kényszerintézkedést megszüntették.

A járásbíróság az előzetes letartóztatás elrendelését azzal indokolta, hogy a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és a várhatóan szigorú büntetési tétel miatt reális veszélyt jelent a gyanúsított szökése vagy elrejtőzése. Emellett alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárásban érintett személyek befolyásolásával akadályozná a bizonyítási eljárást. A bíróság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be, ezért a végzés még nem emelkedett jogerőre.