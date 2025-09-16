Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Sok banki ügyfél találkozott már azzal az ajánlattal, hogy „pár kattintással folyószámlahitel igényelhető”. Elsőre csábító, hiszen olyan, mintha a bank egy láthatatlan pénzügyi tartalékot adna a mindennapokra. A Pénzcentrumnak megszólaló pénzintézetek szerint manapság az ügyfelek jellemzően 250 ezer forintos, vagy még annál is magasabb hitelkeretet igényelnek - viszont a legtöbb esetben nem használják ki ezt száz százalékban.
A folyószámlahitel tulajdonképpen egy hiteltartalék, amelyet a bank a fizetési számládhoz kapcsol. Ez azt jelenti, hogy akkor is tudsz fizetni bankkártyával vagy utalni, ha a számládon éppen nincs elég pénz. A bank automatikusan kipótolja a hiányt, de csak egy előre meghatározott keretig – ez lehet például 50, 100 vagy akár 200 ezer forint is, attól függően, mekkora a jövedelmed és milyen elbírálást kapsz.
Miért szeretik a felhasználók?
- Biztonsági háló: ha hó végén kifogysz a pénzből, de még jön egy váratlan kiadás (például bevásárlás vagy csekkbefizetés), nem maradsz hoppon.
- Kényelmes: egyszer kell megigényelni, utána bármikor elérhető.
- Rugalmas: mindig csak annyit használsz belőle, amennyire tényleg szükséged van.
- Gyors segítség: nem kell új hitelt igényelni minden alkalommal, amikor épp hiányzik pár tízezer forint.
A legnagyobb hátránya, hogy a folyószámlahitel nagyon drága. A bankok általában évi 20–25% körüli kamatot számítanak fel rá. Ez sokkal magasabb, mint például egy személyi kölcsön kamata. És ami még fontos: a kamatot naponta számolják fel. Vagyis ha huzamosabb ideig mínuszban maradsz, a tartozás gyorsan nőhet.
Egy 200 ezer forintos hitelkeret teljes kihasználása például havonta több ezer forintba kerülhet csak kamatként, és akkor még nem beszéltünk a keret fenntartásának díjáról, amit sok bank külön felszámít.
A folyószámlahitel akkor éri meg igazán, ha csak átmenetileg van szükséged pluszpénzre, például néhány napra, amíg megérkezik a fizetésed. Jó megoldás lehet akkor is, ha fegyelmezetten használod, és mindig gyorsan visszatöltöd a számlára a hiányt, illetve ha fontos számodra a biztonság, hogy ne utasítsák vissza a kártyás vásárlásodat vagy egy csoportos beszedést, például a rezsit.
Ugyanakkor nem jó ötlet, ha gyakran és hosszabb ideig mínuszban maradsz, mert ilyen helyzetben sokkal olcsóbb egy személyi kölcsön.Szintén kockázatos azoknak, akik hajlamosak „észrevétlenül” költekezni: a hitelkeret könnyen úgy tűnhet, mintha saját pénz lenne, és ebből nagyon gyorsan kialakulhat egy tartós adósságspirál.
Mit kínálnak a bankok?
A Pénzcentrum megkeresésére az OTP Bank azt közölte, náluk bárki igényelhet folyószámlahitelt, aki betöltötte a 18. életévét, rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel, és van a banknál vezetett számlája, amelyre rendszeresen érkezik jövedelem. A konstrukció célja, hogy a számlatulajdonosoknak legyen egy könnyen hozzáférhető pénzügyi tartalékuk, ha átmenetileg elfogyna a pénzük - írták.
Az igényelhető összeg alsó határa 100 ezer forint, a felső határ pedig elérheti a 2 millió forintot, de a pontos keret nagysága több tényezőtől is függ. Számít például, hogy mekkora rendszeres jóváírás érkezik a számlára, mióta vezeti azt az ügyfél azt az OTP-nél, és mennyi ideje érkezik ide a jövedelme.
A bank ezek alapján a jövedelmed egyszeresének, kétszeresének vagy akár háromszorosának megfelelő hitelkeretet biztosíthat:
- Egyszeres jövedelemkeret jár, ha legalább 3 hónapja vezeted a számlát, és ugyanennyi ideje ide érkezik a fizetésed.
- Kétszeres keret igényelhető, ha legalább fél éve OTP-s számlát használsz, és legalább 3 hónapja ide utalják a jövedelmed.
- Háromszoros keret akkor érhető el, ha legalább 12 hónapja OTP-s ügyfél vagy, és legalább fél éve ide érkezik a fizetésed.
Ez a rendszer azt jelenti, hogy minél régebbi és stabilabb az ügyfélkapcsolat, annál nagyobb hitelkerethez juthatsz. Az OTP statisztikái szerint 2025-ben az átlagos folyószámlahitel-keret már meghaladta a 250 ezer forintot, a kihasználtság pedig közel 30 százalékos volt. Vagyis tízből három forintot ténylegesen felhasználnak az ügyfelek a rendelkezésre álló keretből.
A K&H Banknál szintén 18 év felettiek igényelhetnek folyószámlahitelt, de itt a feltételek között szerepel legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszony, vagy 12 hónapos vállalkozói múlt, illetve elfogadják a nyugdíjas státuszt is. Emellett elvárás, hogy legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a számlára, méghozzá legalább 3 hónapja folyamatosan.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pénzintézet azt közölte: a folyószámlahitel futamideje 1 év, amelyet a bank évente felülvizsgál és szükség esetén meghosszabbít. Az igényelhető hitelösszeg itt is 100 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, a THM viszont magasabb: jelenleg 27,5 százalék. Rendszeres havi törlesztés nincs, minden jóváírás automatikusan a keret visszatöltésére megy, és az így felszabaduló összeg újra felhasználható.
A bank tapasztalatai szerint a 250–500 ezer forintos keret a legnépszerűbb, az átlagos kihasználtság 30–40 százalék között mozog. Ugyanakkor vannak ügyfelek, akik szinte sosem nyúlnak hozzá – számukra a hitel pusztán egy biztonsági tartalék –, mások viszont akár a teljes keretet is kihasználják, hónapról hónapra.
Az UniCredit bank adatai szerint 2025-ben az ügyfelek által igényelt folyószámlahitel-keret átlagosan a jövedelem egy- illetve másfélszeresének felelt meg. A felhasználás azonban nagyon vegyes képet mutat: sokan teljes mértékben kihasználják a hitelkeretüket, míg mások egyáltalán nem nyúlnak hozzá, csupán biztonsági tartalékként tekintenek rá.
A bank folyószámlahitele szabadon felhasználható, és a hitelkeret összege 200 ezer forinttól akár 3 millió forintig terjedhet. A konstrukció azonban nem olcsó: a teljes hiteldíjmutató (THM) 30,82 százalék, ami a személyi kölcsönökhöz képest kifejezetten magasnak számít.
A költségek között érdemes számolni az évi 2990 forintos kezelési díjjal is, amelyet az első évben ugyan elenged a bank, de a késedelmes fizetésekhez vagy szerződésmódosításhoz további díjak is társulhatnak.
Az igénylés feltételei között szerepel a minimum nettó 193 382 forintos jövedelem, legalább három hónapnyi számlatörténet bármelyik banknál, valamint az, hogy az ügyfél életkora 21 és 70 év közé essen. Az UniCredit a szokásos hitelbírálati szempontokat is érvényesíti, mielőtt jóváhagyja a keret igénybevételét - közölték a Pénzcentrum kérdésére.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Már 4 banknál fel lehet venni akár 15 millió Ft-ot a legnépszerűbb fedezetlen hitelből. Egy éve még jóval kevesebb bank kínált ekkora kölcsönösszeget.
Őrültenk hajtanak a magyarok erre a hitelre: valahol már 15 millió forintot is fel lehet venni bármire
A korábbi 10 millió forint helyett akár 15 millió forintos személyi kölcsön is elérhető a K&H-nál a megfelelő jövedelemmel rendelkezők számára.
Tényleg belevágnál egy hitelbe? Megdöbbentő eredmények az Otthon Startról – ennyien tervezik felvenni, és így változott a magyarok hozzáállása!
A hazai lakó- és kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek esetén is 1-1 százalékos rendszerkockázati tőkepuffert kell képezniük a hitelintézeteknek 2026. január 1-jétől.
Döntöttek az MNB ingatlanhitelezési rendszerkockázatokat célzó makroprudenciális eszköztárának módosításáról.
A Magyar Nemzeti Bank a bankrendszeri verseny erősítése érdekében útjára indította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést.
A CIB Banknál 3% alatti kamaton elérhető az új támogatott hitel, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják.
Számos pénzügyi és társadalmi szabályozás is életbe lép, amelyek közvetlen hatással lehetnek a mindennapjainkra.
A bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről a havi lakáshitelkihelyezés.
Bár a támogatást csak szeptember elejétől lehet igénybe venni, már most fokozott érdeklődés látszik a vásárlók részéről, ősszel pedig ez csak tovább erősödik.
Számos fiatal iskolakezdéskor kapja kézhez első saját bankkártyáját, és kezdi el önállóan kezelni a pénzét
Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékben robbant be a digitális forradalom a személyi kölcsönök piacára.
Szeptember elsejétől indul az Otthon Start Program, de a végleges rendelet már ma módosította a feltételeket. A témában felmérést indított a Pénzcentrum és a Bankmonitor.