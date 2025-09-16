Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége

Sok banki ügyfél találkozott már azzal az ajánlattal, hogy „pár kattintással folyószámlahitel igényelhető”. Elsőre csábító, hiszen olyan, mintha a bank egy láthatatlan pénzügyi tartalékot adna a mindennapokra. A Pénzcentrumnak megszólaló pénzintézetek szerint manapság az ügyfelek jellemzően 250 ezer forintos, vagy még annál is magasabb hitelkeretet igényelnek - viszont a legtöbb esetben nem használják ki ezt száz százalékban.

A folyószámlahitel tulajdonképpen egy hiteltartalék, amelyet a bank a fizetési számládhoz kapcsol. Ez azt jelenti, hogy akkor is tudsz fizetni bankkártyával vagy utalni, ha a számládon éppen nincs elég pénz. A bank automatikusan kipótolja a hiányt, de csak egy előre meghatározott keretig – ez lehet például 50, 100 vagy akár 200 ezer forint is, attól függően, mekkora a jövedelmed és milyen elbírálást kapsz.

Miért szeretik a felhasználók?

Biztonsági háló: ha hó végén kifogysz a pénzből, de még jön egy váratlan kiadás (például bevásárlás vagy csekkbefizetés), nem maradsz hoppon.

Kényelmes: egyszer kell megigényelni, utána bármikor elérhető.

Rugalmas: mindig csak annyit használsz belőle, amennyire tényleg szükséged van.

Gyors segítség: nem kell új hitelt igényelni minden alkalommal, amikor épp hiányzik pár tízezer forint.

A legnagyobb hátránya, hogy a folyószámlahitel nagyon drága. A bankok általában évi 20–25% körüli kamatot számítanak fel rá. Ez sokkal magasabb, mint például egy személyi kölcsön kamata. És ami még fontos: a kamatot naponta számolják fel. Vagyis ha huzamosabb ideig mínuszban maradsz, a tartozás gyorsan nőhet.

Egy 200 ezer forintos hitelkeret teljes kihasználása például havonta több ezer forintba kerülhet csak kamatként, és akkor még nem beszéltünk a keret fenntartásának díjáról, amit sok bank külön felszámít.

A folyószámlahitel akkor éri meg igazán, ha csak átmenetileg van szükséged pluszpénzre, például néhány napra, amíg megérkezik a fizetésed. Jó megoldás lehet akkor is, ha fegyelmezetten használod, és mindig gyorsan visszatöltöd a számlára a hiányt, illetve ha fontos számodra a biztonság, hogy ne utasítsák vissza a kártyás vásárlásodat vagy egy csoportos beszedést, például a rezsit.

Ugyanakkor nem jó ötlet, ha gyakran és hosszabb ideig mínuszban maradsz, mert ilyen helyzetben sokkal olcsóbb egy személyi kölcsön.Szintén kockázatos azoknak, akik hajlamosak „észrevétlenül” költekezni: a hitelkeret könnyen úgy tűnhet, mintha saját pénz lenne, és ebből nagyon gyorsan kialakulhat egy tartós adósságspirál.

Mit kínálnak a bankok?

A Pénzcentrum megkeresésére az OTP Bank azt közölte, náluk bárki igényelhet folyószámlahitelt, aki betöltötte a 18. életévét, rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel, és van a banknál vezetett számlája, amelyre rendszeresen érkezik jövedelem. A konstrukció célja, hogy a számlatulajdonosoknak legyen egy könnyen hozzáférhető pénzügyi tartalékuk, ha átmenetileg elfogyna a pénzük - írták.

Az igényelhető összeg alsó határa 100 ezer forint, a felső határ pedig elérheti a 2 millió forintot, de a pontos keret nagysága több tényezőtől is függ. Számít például, hogy mekkora rendszeres jóváírás érkezik a számlára, mióta vezeti azt az ügyfél azt az OTP-nél, és mennyi ideje érkezik ide a jövedelme.

A bank ezek alapján a jövedelmed egyszeresének, kétszeresének vagy akár háromszorosának megfelelő hitelkeretet biztosíthat:

Egyszeres jövedelemkeret jár, ha legalább 3 hónapja vezeted a számlát, és ugyanennyi ideje ide érkezik a fizetésed.

Kétszeres keret igényelhető, ha legalább fél éve OTP-s számlát használsz, és legalább 3 hónapja ide utalják a jövedelmed.

Háromszoros keret akkor érhető el, ha legalább 12 hónapja OTP-s ügyfél vagy, és legalább fél éve ide érkezik a fizetésed.

Ez a rendszer azt jelenti, hogy minél régebbi és stabilabb az ügyfélkapcsolat, annál nagyobb hitelkerethez juthatsz. Az OTP statisztikái szerint 2025-ben az átlagos folyószámlahitel-keret már meghaladta a 250 ezer forintot, a kihasználtság pedig közel 30 százalékos volt. Vagyis tízből három forintot ténylegesen felhasználnak az ügyfelek a rendelkezésre álló keretből.

A K&H Banknál szintén 18 év felettiek igényelhetnek folyószámlahitelt, de itt a feltételek között szerepel legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszony, vagy 12 hónapos vállalkozói múlt, illetve elfogadják a nyugdíjas státuszt is. Emellett elvárás, hogy legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő jövedelem érkezzen a számlára, méghozzá legalább 3 hónapja folyamatosan.

A pénzintézet azt közölte: a folyószámlahitel futamideje 1 év, amelyet a bank évente felülvizsgál és szükség esetén meghosszabbít. Az igényelhető hitelösszeg itt is 100 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, a THM viszont magasabb: jelenleg 27,5 százalék. Rendszeres havi törlesztés nincs, minden jóváírás automatikusan a keret visszatöltésére megy, és az így felszabaduló összeg újra felhasználható.

A bank tapasztalatai szerint a 250–500 ezer forintos keret a legnépszerűbb, az átlagos kihasználtság 30–40 százalék között mozog. Ugyanakkor vannak ügyfelek, akik szinte sosem nyúlnak hozzá – számukra a hitel pusztán egy biztonsági tartalék –, mások viszont akár a teljes keretet is kihasználják, hónapról hónapra.

Az UniCredit bank adatai szerint 2025-ben az ügyfelek által igényelt folyószámlahitel-keret átlagosan a jövedelem egy- illetve másfélszeresének felelt meg. A felhasználás azonban nagyon vegyes képet mutat: sokan teljes mértékben kihasználják a hitelkeretüket, míg mások egyáltalán nem nyúlnak hozzá, csupán biztonsági tartalékként tekintenek rá.

A bank folyószámlahitele szabadon felhasználható, és a hitelkeret összege 200 ezer forinttól akár 3 millió forintig terjedhet. A konstrukció azonban nem olcsó: a teljes hiteldíjmutató (THM) 30,82 százalék, ami a személyi kölcsönökhöz képest kifejezetten magasnak számít.

A költségek között érdemes számolni az évi 2990 forintos kezelési díjjal is, amelyet az első évben ugyan elenged a bank, de a késedelmes fizetésekhez vagy szerződésmódosításhoz további díjak is társulhatnak.

Az igénylés feltételei között szerepel a minimum nettó 193 382 forintos jövedelem, legalább három hónapnyi számlatörténet bármelyik banknál, valamint az, hogy az ügyfél életkora 21 és 70 év közé essen. Az UniCredit a szokásos hitelbírálati szempontokat is érvényesíti, mielőtt jóváhagyja a keret igénybevételét - közölték a Pénzcentrum kérdésére.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA