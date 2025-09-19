Máris áll a bál a nyugdíjemelés körül: megszólaltak a nyugdíjasok, szerintük ez kellene

A kormány 1,6%-os kiegészítő nyugdíjkorrekciót jelentett be a korábbi 3,2%-os emelés mellett, ami átlagosan 47 200 forint egyszeri kifizetést jelent a novemberi nyugdíjjal együtt, azonban szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől - számolt be a Portfolio.

Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón jelentette be, hogy a korábban ígért 3,2 százalékos nyugdíjkorrekción felül további 1,6%-os kiegészítő emelést hajtanak végre. A kormány közlése szerint idén átlagosan 51 155 forintot fizetnek ki a nyugdíjasoknak, amelyből 47 200 forintot (az első 11 hónapra, valamint a 13. havi nyugdíjra járó emelést) a novemberi nyugdíjjal egy összegben utalnak, a fennmaradó részt pedig decemberben folyósítják.

Az RTL Híradó információi szerint a kormány múlt héten még csak 1,5%-os kiegészítő emelést tervezett. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője rámutatott, hogy a most bejelentett 1,6%-os emelés mindössze 0,1 százalékponttal magasabb, ami havonta körülbelül 245 forint többletet jelent nyugdíjasonként.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa azonban aggodalmát fejezte ki, mivel a korrekció ellenére a nyugdíjak növekedési üteme alig haladja meg a béremelések felét. Juhász László, a tanács alapító elnöke szerint bár a béremelésekre szükség volt, ennek következtében a nyugdíjasok jövedelme folyamatosan leszakad az aktív dolgozókétól.

Az idős nyugdíjasok folyamatosan elszegényednek, és lehetetlen élethelyzetbe kerülnek, egyre többen kerülnek az átlagnyugdíj alá

- mondta erről Juhász.

