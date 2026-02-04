Ilyet még nem láttunk: történelmet írt a BUX, brutális emelkedéssel zárta a napot a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3027,44 pontos, 2,32 százalékos emelkedéssel, 133 311,70 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A blue chipek közül történelmi csúcsot döntött a Mol 4128, az OTP 41 890, a Richter pedig 11 580 forinton.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: jó hangulatú kereskedés zajlott a magyar tőzsdén, ahol a BUX 2,32 százalékos emelkedésével nemzetközi összevetésben is jól teljesített.

A Magyar Telekomot leszámítva a többi vezető részvény jelentősen emelkedett: a Mol és az OTP erősödése a kedvező hangulattal magyarázható. A Richterről viszont megjegyezte, hogy délután tette közzé a gyógyszergyártó amerikai partnere a gyorsjelentését, az ebben szereplő kedvező adatoknak köszönhető a Richter árfolyamának emelkedése.

A Mol 160 forinttal, 4,05 százalékkal 4110 forintra erősödött, 7,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 780 forinttal, 1,91 százalékkal 41 650 forintra nőtt, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,74 százalékkal 2025 forintra csökkent, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 390 forinttal, 3,51 százalékkal 11 490 forintra emelkedett, a részvények forgalma 5,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 306,90 ponton zárt szerdán, ez 42,99 pontos, 0,42 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.