A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Szoboszlai Dominik hétről hétre kezdőként lép pályára a Liverpoolban, és nem csak ezzel szolgálja meg hatalmas bérét. Lássuk, mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Szoboszlai Dominik a modern kor legjobb és leghíresebb magyar futballistája: tehetségét, munkabírását és tudását a topfutball legfelső szintjén is elismerik, a magyar válogatott csapatkapitánya már harmadik szezonját kezdi meg a Premier League élcsapatában, a Liverpool FC-ben.
Mindez azzal is jár, hogy a szakmai elismerés mellett alaposan meg is van fizetve a magyar válogatott csapatkapitánya. Lássuk, mennyit keres Szoboszlai Dominik 2025-n, mennyi Szoboszlai Dominik fizetése a Liverpoolban?
Szoboszlai Dominik fizetése: mennyit keres a magyar sztárfocista 2025-ben?
Szoboszlai Dominik bő két éve, 2023 júliusának elején igazolt Liverpoolba, miután három szezont töltött a Bundesligában szereplő RB Leipzignél. A liverpooliak nem sajnálták érte a pénzt, gyakorlatilag szó nélkül kifizették érte a 70 millió eurós kivásárlási árat.
Szoboszlai fizetését nem közölték azonnal, később azonban kiderült, hogy a magyar középpályás hetente 120 000 brit fontot (átszámítva mintegy 54 millió forintot) keres. Ez az összeg csak az alapfizetése, nincsenek benne a bónuszok.
Ha végzünk egy gyors számítást, akkor kiderül, hogy Szoboszlai Dominik évente 7,8 millió brit fontot - átváltva 3,5 milliárd forintot - keres a Liverpoolban.
A liverpooli szerződése öt évre szól, 2028 júniusának végén fog lejárni. Ha ezt az időt kitölti a Liverpoolnál, akkor - szintén bónuszok nélkül - még összesen 18 millió fontot utalnak át neki ettől a szezontól számítva.
Szoboszlai Dominik keresete: mennyi pénzt kapott eddig?
Szoboszlai az európai topfutball nagy ígérete már a karrierje kezdete óta, nem véletlen, hogy a kontinens egyik legjobb utánpótlás-nevelő műhelye, a Red Bull Salzburg, majd a Leipzig játékosa is volt. Utóbbi csapatnál a Bundesligában három szezont töltött, és a Capology adatai alapján itt 80 ezer euró (átszámítva 31 millió forint) volt egyetlen heti fizetése.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vagyis az utolsó évben Szoboszlai Dominik fizetése itt is nagyjából 2,5 millió eurót tett ki a bónuszokkal együtt, átszámítva mintegy 975 millió forint.
KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!
Szoboszlai Liverpoolban rászolgál a hatalmas fizetésre
A hatalmas bér persze nem csak annak köszönhető, hogy a topfutball egyik elit játékosának számít, és a Premier League-ben hétről hétre ott van a liverpooli kezdőcsapatban. Néhány héttel ezelőtt egy hatalmas bombagólt lőtt szabadrúgásból, amivel eldöntötte az Arsenal elleni rangadót, erről itt írtunk:
Szoboszlai Dominik jelenlegi értéke a Transfermarkt szerint 90 millió euró körül van, és egyáltalán nem biztos, hogy kitölti a liverpooli szerződését. Az olyan fiatal játékosokért, mint amilyen ő is, folyamatosan sorban állnak más nagy csapatok is, és egyszer van rá esély, hogy akár másik európai topklubban is lehetőséget kap. Márciusban írtunk arról, hogy Szoboszlai minden idők legjobb magyar futballistája lehet, és még sok jó év várhat rá a labdarúgásban.
címlapkép:Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.