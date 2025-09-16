2025. szeptember 16. kedd Edit
Szófia, 2023. november 16.Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõk kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkõzés elõtt a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti
Sport

Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 06:05

Szoboszlai Dominik hétről hétre kezdőként lép pályára a Liverpoolban, és nem csak ezzel szolgálja meg hatalmas bérét. Lássuk, mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése? 

Szoboszlai Dominik a modern kor legjobb és leghíresebb magyar futballistája: tehetségét, munkabírását és tudását a topfutball legfelső szintjén is elismerik, a magyar válogatott csapatkapitánya már harmadik szezonját kezdi meg a Premier League élcsapatában, a Liverpool FC-ben.

Mindez azzal is jár, hogy a szakmai elismerés mellett alaposan meg is van fizetve a magyar válogatott csapatkapitánya. Lássuk, mennyit keres Szoboszlai Dominik 2025-n, mennyi Szoboszlai Dominik fizetése a Liverpoolban?

Szoboszlai Dominik fizetése: mennyit keres a magyar sztárfocista 2025-ben?

Szoboszlai Dominik bő két éve, 2023 júliusának elején igazolt Liverpoolba, miután három szezont töltött a Bundesligában szereplő RB Leipzignél. A liverpooliak nem sajnálták érte a pénzt, gyakorlatilag szó nélkül kifizették érte a 70 millió eurós kivásárlási árat.

Szoboszlai fizetését nem közölték azonnal, később azonban kiderült, hogy a magyar középpályás hetente 120 000 brit fontot (átszámítva mintegy 54 millió forintot) keres. Ez az összeg csak az alapfizetése, nincsenek benne a bónuszok.

Ha végzünk egy gyors számítást, akkor kiderül, hogy Szoboszlai Dominik évente 7,8 millió brit fontot - átváltva 3,5 milliárd forintot - keres a Liverpoolban. 

A liverpooli szerződése öt évre szól, 2028 júniusának végén fog lejárni. Ha ezt az időt kitölti a Liverpoolnál, akkor - szintén bónuszok nélkül - még összesen 18 millió fontot utalnak át neki ettől a szezontól számítva.

Szoboszlai Dominik keresete: mennyi pénzt kapott eddig?

Szoboszlai az európai topfutball nagy ígérete már a karrierje kezdete óta, nem véletlen, hogy a kontinens egyik legjobb utánpótlás-nevelő műhelye, a Red Bull Salzburg, majd a Leipzig játékosa is volt. Utóbbi csapatnál a Bundesligában három szezont töltött, és a Capology adatai alapján itt 80 ezer euró (átszámítva  31 millió forint) volt egyetlen heti fizetése. 

Vagyis az utolsó évben Szoboszlai Dominik fizetése itt is nagyjából 2,5 millió eurót tett ki a bónuszokkal együtt, átszámítva mintegy 975 millió forint.

Szoboszlai Liverpoolban rászolgál a hatalmas fizetésre

A hatalmas bér persze nem csak annak köszönhető, hogy a topfutball egyik elit játékosának számít, és a Premier League-ben hétről hétre ott van a liverpooli kezdőcsapatban. Néhány héttel ezelőtt egy hatalmas bombagólt lőtt szabadrúgásból, amivel eldöntötte az Arsenal elleni rangadót, erről itt írtunk:

Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
EZ IS ÉRDEKELHET
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik jelenlegi értéke a Transfermarkt szerint 90 millió euró körül van, és egyáltalán nem biztos, hogy kitölti a liverpooli szerződését. Az olyan fiatal játékosokért, mint amilyen ő is, folyamatosan sorban állnak más nagy csapatok is, és egyszer van rá esély, hogy akár másik európai topklubban is lehetőséget kap. Márciusban írtunk arról, hogy Szoboszlai minden idők legjobb magyar futballistája lehet, és még sok jó év várhat rá a labdarúgásban.

Óriási fordulat Szoboszlai Dominik karrierjében: ilyen magyar játékossal eddig még nem történt
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási fordulat Szoboszlai Dominik karrierjében: ilyen magyar játékossal eddig még nem történt
A 23 éves magyar játékos kiváló hónapot tudhat maga mögött: két gólt szerzett és egy gólpasszt jegyzett.

címlapkép:Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
