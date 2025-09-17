Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Idén január közepén elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING), amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést Magyarországon - ugyanakkor jelentősen csökkent az ingyenesen elérhető adatok mennyisége, így sokan kényszerülhetnek fizetős tulajdoni lapot letölteni 4800 forintért. Dr. Szabó Bianka ügyvéd a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az új nyilvántartás révén az eddig papíron készült dokumentumok online benyújthatók, a fogyasztók pedig gyorsabban és egyszerűbben férhetnek hozzá az ingatlanadatokhoz, miközben a földhivatali eljárások is teljes egészében digitálissá váltak. Ugyanakkor mint kiderült, a rendszer bevezetése lépésről lépésre történik, egyelőre nem tudni, mikor válhat ténylegesen elérhetővé az ügyvédek számára az azonnali, teljesen elektronikus ügyintézés előnye.
Idén január közepén elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING), amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést Magyarországon. Az átalakítással a kormány célja az volt, hogy a papíralapú ügyintézés helyett egy digitális, gyorsabb és átláthatóbb rendszerre álljon át a földhivatali eljárások világa.
A gyakorlatban azonban az átállás eddig inkább felemás képet mutat: egyszerre ígér előnyöket és szül komoly bizonytalanságokat. A január közepén bevezetett új rendszerben az ingatlan-nyilvántartási ügyek – például tulajdonjog bejegyzése, jelzálogjog alapítása vagy széljegyek kezelése, elektronikusan intézhetők, ügyvédi közreműködéssel.
A legfontosabb újdonságok:
- Elektronikus űrlapok és aláírások: a szerződések és bejegyzési engedélyek digitálisan, hiteles elektronikus aláírással készülnek.
- Új jogintézmény – vevői jog: ha valaki részletben vagy hitellel vásárol, már a teljes vételár kifizetése előtt jogvédelmet kaphat a nyilvántartásban.
- Digitális tulajdoni lap: a rendszer modulárisan vezeti be az online elérhető adatokat, így fokozatosan mindenki számára egyszerűbbé válik az ingatlanok állapotának lekérdezése.
- Az ügyfél-azonosítás is új alapokra került: Ügyfélkapu+, elektronikus aláírási lehetőségek és digitális meghatalmazások révén lehet ügyet intézni. Aki ezekkel nem rendelkezik, az átmeneti időszakban továbbra is papíron intézheti ügyeit.
A kormányzati kommunikáció szerint az E-ING célja egy gyorsabb, megbízhatóbb és átláthatóbb rendszer kiépítése volt, amely egyszerre csökkenti az adminisztrációt, növeli a jogbiztonságot és jobban védi a nyilvántartásban szereplő adatokat. A fejlesztés nemzetközi trendekbe illeszkedik: az uniós országok többsége már évek óta digitalizálja az ingatlan-nyilvántartási folyamatokat.
Egy átmeneti szabály szerint addig, amíg a rendszerben el nem érik az ötszázezredik végleges döntést, a papíralapú ügyintézés is lehetséges marad. Ez azonban kettős helyzetet teremt: miközben egyes ügyek már digitálisan zajlanak, másokat továbbra is papíron kell beadni.
Rengeteg magyarnak okoznak kellemetlenséget
Korábban a földhivatal online felületén havonta 20 ingatlanalapadat-lekérdezés volt ingyenesen elérhető, így bárki megismerhette egy telek vagy ingatlan pontos címét, méretét és besorolását. Emellett havonta 1–2 alkalommal tulajdoni lap szemle is díjmentesen lekérhető volt.
2025. szeptember 1-jétől azonban változott a rendszer: mindössze havi 1 ingyenes tulajdoni lap jár, az alapadatokhoz pedig már nem lehet hozzáférni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen érdeklődéshez vagy ellenőrzéshez – például annak kiderítésére, hogy valóban azt hirdetik-e, ami a valóság – fizetős tulajdoni lapot kell igényelni, 4800 forintért.
Dr. Szabó Bianka ügyvéd az átalakítás kapcsán a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az E-ING célja egy olyan egységes elektronikus ingatlan-nyilvántartás kialakítása, amelyben minden, ingatlanokat érintő információ egy helyen érhető el. Ez ügyvédi szemmel azt jelentené, hogy a korábban papíron előkészített dokumentumok az új platformon keresztül lennének benyújthatók, fogyasztói szempontból pedig az ingatlanadatok egyszerűbben hozzáférhetők lennének, miközben a földhivatali ügyintézés is ezen a felületen zajlana.
A szakértő ugyanakkor rámutat: a feltételes mód nem véletlen. Bár a 2021. évi C. törvény már január 15-én hatályba lépett, a gyakorlatban az átállás jelenleg csak a földhivatalokat érinti. A takarnet.hu szolgáltatásai ugyan már az E-ING rendszeren keresztül működnek, de az ügyvédek továbbra is papíralapon vagy E-papíron nyújtják be a szükséges dokumentumokat, amelyeket a földhivatalok rögzítenek az új rendszerben. Ráadásul a helyi eljárásrendek földhivatalonként eltérnek, ami nem mindig segíti a hatékonyságot.
„Előfordul például, hogy egy határozatot csak a tulajdonosok vagy a széljegyen szereplő felek kapnak meg elektronikusan, az ügyvédek viszont nem, így a dokumentumokat továbbra is postán kézbesítik. Ez akár egyhetes késést is jelenthet, ami épp ellentétes a digitalizáció céljaival”
– mutatott rá dr. Szabó Bianka. Hozzátette: a rendszer fokozatos bevezetése miatt egyelőre nem látható, mikor élvezhetik az ügyvédek a valódi előnyt, vagyis az azonnali, elektronikus ügyintézést.
Rámutatott arra is, hogy az új rendszerben az ingatlanadatokhoz való hozzáférés a vevők számára továbbra sem jelent akadályt. „Egy adásvételi ügylet során a jogi képviselőnek több alkalommal is le kell kérnie az adott ingatlan tulajdoni lapját: először a szerződéstervezet elkészítésekor, hogy pontosan lássa a tulajdonosi viszonyokat és az esetleges terheket, majd a szerződés aláírásakor is, hogy megbizonyosodjon arról, nem történt változás az időközben” – magyarázta a szakértő.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ingatlan-nyilvántartási adatok lekérdezésének szabályait a 1/2024. (I.30.) KTM rendelet határozza meg, amely az adatszolgáltatások díjairól is rendelkezik.
Ez teremti meg a jogi hátterét annak, hogy a tulajdoni lapokhoz való hozzáférés továbbra is szabályozott és ellenőrzött keretek között történjen.
Mit hozhat az Otthon Start?
Dr. Szabó Bianka szerint a lakásvásárlás során gyakori probléma, ha a kialkudott vételár és a banki előzetes értékbecslés eredménye között jelentős különbség mutatkozik. „Ha a hitelintézet alacsonyabb értéket állapít meg, mint amennyiben a felek megállapodtak, a vevőnek két lehetősége marad: vagy több önerőt tesz az ügyletbe, vagy eláll a vásárlástól, és másik ingatlant keres” – magyarázta a szakértő.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az adásvételnél nem csak a piaci viszonyok számítanak. „Vizsgálni kell azt is, hogy az adott település önkormányzata hozott-e rendeletet a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény alapján. Ennek tartalma ugyanis közvetlenül hatással lehet az ingatlanügyletre is” – tette hozzá Szabó Bianka.
Az ingatlanjogász kiemelte: az értékbecslés továbbra is a reális piaci forgalmi érték megállapítására szolgál, miközben az eladók sokszor ennél magasabb áron hirdetik meg ingatlanaikat. „Visszaélések ugyan eddig nem ismertek, de a túlárazás könnyen visszavetheti a vásárlói kedvet” – figyelmeztetett.
A szakértő szerint az államilag támogatott konstrukciók, például az Otthon Start, némileg enyhíthetik a problémát, hiszen a program keretében megvásárolt lakásokat a tulajdonosok később bérbe is adhatják. „Ez azt jelenti, hogy a hitelfelvevőnek nem feltétlenül kell ott élnie, vagyis nem szükséges lakcímkártyával bejelentkeznie a megvett ingatlanba” – tette hozzá.
Mit tehetünk, hogy ne fájjon a fejünk?
A szakértő szerint a lakásvásárlóknak érdemes előminősítést végeztetniük, mielőtt ingatlanba vágnak: így már előre láthatják, milyen összegű hitelre számíthatnak, és milyen árkategóriában kereshetnek lakást. „A kiszemelt ingatlan tulajdoni lapját mindenképp le kell kérni, majd jogi képviselővel áttekinteni, hogy feltárják a kockázatokat és biztos alapokra helyezzék a pénzügyi lépéseket” – hangsúlyozta a szakértő.
Hozzátette: a jelenlegi piaci helyzetben különösen fontos az előzetes értékbecslés is. Ez segít elkerülni, hogy az adásvételi szerződés aláírása után derüljön ki: az ingatlan tényleges forgalmi értéke jóval alacsonyabb a kialkudott árnál, ami akár a foglaló elvesztésével is járhat a vevő számára.
Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
Havi összevetésben 1,1 százalékkal nőttek a lakásárak országos szinten, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal kerülnek többe a lakások.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, de találtunk olyan projekteket, ahol egy-egy új lakás is belefér a keretbe.
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.
Évről évre több ezer kémény bizonyul életveszélyesnek Magyarországon - és tiltják meg használatukat a hatóságok. Aki a tiltás ellenére fűt, az tűzvédelmi bírságot kaphat.
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.
Jó hír: a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.
Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,
A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon.
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.
Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.
Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant.
Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.