2025. szeptember 16. kedd Edit
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Road sign at the Austrian border
HRCENTRUM

Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 13:02

2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban. Ezzel a magyarok a külföldi munkavállalók közel 13 százalékát adták, miközben összességében minden hónapban egymillió felett alakult a külföldiek száma az osztrák munkaerőpiacon. A legtöbben a gyártásban, az építőiparban és a logisztikában dolgoztak, de a szezonális turisztikai és vendéglátói állások is jelentős vonzerőt képviseltek.

Ausztria évtizedek óta az egyik legnépszerűbb célország a magyar munkavállalók számára. Nem véletlenül, hiszen a szomszédos országban euróban fizetnek, sok esetben a szállást és az étkezést is biztosítják, így a dolgozók jelentős összegeket tudnak hazahozni. Különösen igaz ez a nyári szezonban, amikor a turizmus és a mezőgazdaság egyszerre szívja fel a munkaerőt. Ilyenkor több tízezer magyar indul útnak, hogy idénymunkásként vagy hosszabb távú szerződéssel Ausztriában dolgozzon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Ez még csak a kezdet? Már most több mint 100 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez még csak a kezdet? Már most több mint 100 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon
Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban.

Magyarok száma Ausztriában: erős nyári növekedés

Az adatok jól mutatják, hogy a nyári hónapokban nő a magyar munkavállalók száma Ausztriában. 2025 májusában 127 877 magyar dolgozott kint, júniusban ez a szám már 133 671-re emelkedett. Júliusban érte el a csúcsot, 135 105 fővel, majd augusztusban enyhén csökkent, 134 174-re. Ez a szezonális dinamika évek óta megfigyelhető: a magyar munkavállalók közül sokan turisztikai, vendéglátóipari vagy mezőgazdasági munkákat vállalnak, amelyek főleg a nyári hónapokban biztosítanak lehetőséget.

A júliusban mért szám különösen figyelemre méltó, hiszen az előző évek adataival összevetve is a legmagasabb csúcsértékek közé tartozik. Ez arra utal, hogy a magyarok jelenléte az osztrák munkaerőpiacon továbbra is meghatározó, és a szezonális fluktuáció ellenére stabilan a 130 ezer fő feletti tartományban mozog.

Kapcsolódó cikkeink:

Stabilan egymillió felett a külföldiek száma

Ha az összes külföldi munkavállalót nézzük, akkor az látszik, hogy Ausztria munkaerőpiaca 2025-ben is jelentős mértékben támaszkodik a bevándorlókra. Januárban 1 021 454 külföldi dolgozott az országban, augusztusban pedig már 1 061 157. A nyári hónapokban, különösen júniusban és júliusban, meghaladta az 1,07 milliót a külföldi munkások száma, ami rekordközeli értéknek tekinthető.

Ez a tendencia rávilágít arra, hogy az osztrák gazdaság szerkezete alapvetően igényli a külföldi munkaerőt. A magyarok tehát egy nagyobb kép részeként jelennek meg: míg abszolút számuk 130 ezer körül mozog, arányukat tekintve a külföldiek mintegy 12–13 százalékát teszik ki, ami rendkívül magas arány egyetlen nemzethez viszonyítva. A következő ábrán jól követhetjük a 2025-ös eddigi statisztikákat. 

2025 augusztusában az ágazati adatok is jól tükrözik, hogy hol a legnagyobb szükség a külföldi munkaerőre. A legtöbben a közlekedés és raktározás területén dolgoztak (72 216 fő), de kiemelkedően magas az építőiparban (94 239 fő) és a termékgyártásban (137 278 fő) foglalkoztatottak száma is. Érdemes kiemelni, hogy a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásban is kimagaslóan magas a kint dolgozók száma, 146 266 fő. Jól látszik, hogy a szezonmunkák szempontjából ez az ágazat továbbra is meghatározó, hiszen a magyarok körében különösen népszerűek a nyári és téli vendéglátói munkák.

Magyarok szerepe a szezonális munkákban

A magyarok jelenléte tehát nem elszigetelt jelenség, a teljes külföldi munkaerőből jelentős hányadot tesznek ki, és a szezonális foglalkoztatás szempontjából kulcsszerepük van. Sokak számára vonzó, hogy a bérek mellett Ausztriában a 13. és 14. havi fizetés is biztosított, sőt, bizonyos szociális juttatásokra. mint például a családi pótlékra is jogosultak a magyar munkavállalók.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez azt jelenti, hogy akár egy rövid nyári idénymunka is jelentős anyagi előnyt jelenthet a hazai bérekhez képest.

Bár a nyár a legerősebb időszak a magyar munkások számára, a szezonális hullámok nem állnak meg augusztus végén. A következő nagyobb fellendülést a tél hozza majd, amikor a síparadicsomok megnyitnak, és több ezer magyar érkezik Ausztriába, hogy a vendéglátásban és a turizmusban dolgozzon. A munkaerőhiány ugyanis ezekben az ágazatokban is tartós probléma, így a magyarok szerepe kulcsfontosságú marad.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar munkavállalók nem csak szezonmunkákban gondolkodnak. Egyre több magyar talál hosszabb távú, stabil állást Ausztriában, legyen szó az egészségügyről, a logisztikáról vagy akár a tudományos és műszaki területekről. 2024 decemberében például már 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, ami jól mutatja, hogy az ország gazdaságának tartósan szüksége van a magyar munkaerőre.

Az osztrák munkaerőpiac évek óta folyamatos változásban van, de egy dolog állandó: a külföldi munkavállalók iránti erős kereslet. A vendéglátás mellett a turizmus, az egészségügy és a logisztikai ágazat továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzd. Ebben a helyzetben a magyarok kiemelt szerepet játszanak: egyszerre töltik be a szezonális hiányokat és vállalnak hosszabb távú munkákat is. Mindez biztosítja, hogy a magyarok jelenléte az osztrák gazdaságban a következő években is meghatározó maradjon.

Megéri kint élni?

Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában három ország bevásárlóárait hasonlítottuk össze. Kiderült, hogy egy egyszerű napi menü Szlovákiában kerül a legkevesebbe, 5 419 forintba, míg Magyarországon 5 732, Ausztriában pedig 6 340 forintot kell érte fizetni. Az igazi különbség azonban nem az árakban, hanem a fizetésekben rejlik, míg az osztrák átlagkeresetből havonta 201-szer lehetne megvenni ezt a menüt, addig a magyar és a szlovák bérekből mindössze 84-szer.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #ausztria #külföld #idénymunka #statisztika #adatok #idénymunkás #osztrák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:48
13:28
13:15
13:02
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.09.08 11:50
Így őrizheti meg mozgásképességét időskorára
Hazánkban is egyre többen érnek meg magas életkort, amit szeretnének egészségesen, aktívan, szellemi...
laskainelli  |  2025.09.07 10:44
A viszony csapdája
Meglehet, hogy egy viszony izgalma, titka és újdonsága könnyű menekülőútnak tűnik a problémákból, de...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
4 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
1 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
2 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
3 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 12:03
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 11:30
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 13:31
Lehullt a lepel: váratlan dolog derült ki a rizsről, ezt sokan nem sejtik