Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham

2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban. Ezzel a magyarok a külföldi munkavállalók közel 13 százalékát adták, miközben összességében minden hónapban egymillió felett alakult a külföldiek száma az osztrák munkaerőpiacon. A legtöbben a gyártásban, az építőiparban és a logisztikában dolgoztak, de a szezonális turisztikai és vendéglátói állások is jelentős vonzerőt képviseltek.

Ausztria évtizedek óta az egyik legnépszerűbb célország a magyar munkavállalók számára. Nem véletlenül, hiszen a szomszédos országban euróban fizetnek, sok esetben a szállást és az étkezést is biztosítják, így a dolgozók jelentős összegeket tudnak hazahozni. Különösen igaz ez a nyári szezonban, amikor a turizmus és a mezőgazdaság egyszerre szívja fel a munkaerőt. Ilyenkor több tízezer magyar indul útnak, hogy idénymunkásként vagy hosszabb távú szerződéssel Ausztriában dolgozzon.

Magyarok száma Ausztriában: erős nyári növekedés

Az adatok jól mutatják, hogy a nyári hónapokban nő a magyar munkavállalók száma Ausztriában. 2025 májusában 127 877 magyar dolgozott kint, júniusban ez a szám már 133 671-re emelkedett. Júliusban érte el a csúcsot, 135 105 fővel, majd augusztusban enyhén csökkent, 134 174-re. Ez a szezonális dinamika évek óta megfigyelhető: a magyar munkavállalók közül sokan turisztikai, vendéglátóipari vagy mezőgazdasági munkákat vállalnak, amelyek főleg a nyári hónapokban biztosítanak lehetőséget.

A júliusban mért szám különösen figyelemre méltó, hiszen az előző évek adataival összevetve is a legmagasabb csúcsértékek közé tartozik. Ez arra utal, hogy a magyarok jelenléte az osztrák munkaerőpiacon továbbra is meghatározó, és a szezonális fluktuáció ellenére stabilan a 130 ezer fő feletti tartományban mozog.

Stabilan egymillió felett a külföldiek száma

Ha az összes külföldi munkavállalót nézzük, akkor az látszik, hogy Ausztria munkaerőpiaca 2025-ben is jelentős mértékben támaszkodik a bevándorlókra. Januárban 1 021 454 külföldi dolgozott az országban, augusztusban pedig már 1 061 157. A nyári hónapokban, különösen júniusban és júliusban, meghaladta az 1,07 milliót a külföldi munkások száma, ami rekordközeli értéknek tekinthető.

Ez a tendencia rávilágít arra, hogy az osztrák gazdaság szerkezete alapvetően igényli a külföldi munkaerőt. A magyarok tehát egy nagyobb kép részeként jelennek meg: míg abszolút számuk 130 ezer körül mozog, arányukat tekintve a külföldiek mintegy 12–13 százalékát teszik ki, ami rendkívül magas arány egyetlen nemzethez viszonyítva. A következő ábrán jól követhetjük a 2025-ös eddigi statisztikákat.

2025 augusztusában az ágazati adatok is jól tükrözik, hogy hol a legnagyobb szükség a külföldi munkaerőre. A legtöbben a közlekedés és raktározás területén dolgoztak (72 216 fő), de kiemelkedően magas az építőiparban (94 239 fő) és a termékgyártásban (137 278 fő) foglalkoztatottak száma is. Érdemes kiemelni, hogy a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásban is kimagaslóan magas a kint dolgozók száma, 146 266 fő. Jól látszik, hogy a szezonmunkák szempontjából ez az ágazat továbbra is meghatározó, hiszen a magyarok körében különösen népszerűek a nyári és téli vendéglátói munkák.

Magyarok szerepe a szezonális munkákban

A magyarok jelenléte tehát nem elszigetelt jelenség, a teljes külföldi munkaerőből jelentős hányadot tesznek ki, és a szezonális foglalkoztatás szempontjából kulcsszerepük van. Sokak számára vonzó, hogy a bérek mellett Ausztriában a 13. és 14. havi fizetés is biztosított, sőt, bizonyos szociális juttatásokra. mint például a családi pótlékra is jogosultak a magyar munkavállalók.

Ez azt jelenti, hogy akár egy rövid nyári idénymunka is jelentős anyagi előnyt jelenthet a hazai bérekhez képest.

Bár a nyár a legerősebb időszak a magyar munkások számára, a szezonális hullámok nem állnak meg augusztus végén. A következő nagyobb fellendülést a tél hozza majd, amikor a síparadicsomok megnyitnak, és több ezer magyar érkezik Ausztriába, hogy a vendéglátásban és a turizmusban dolgozzon. A munkaerőhiány ugyanis ezekben az ágazatokban is tartós probléma, így a magyarok szerepe kulcsfontosságú marad.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar munkavállalók nem csak szezonmunkákban gondolkodnak. Egyre több magyar talál hosszabb távú, stabil állást Ausztriában, legyen szó az egészségügyről, a logisztikáról vagy akár a tudományos és műszaki területekről. 2024 decemberében például már 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, ami jól mutatja, hogy az ország gazdaságának tartósan szüksége van a magyar munkaerőre.

Az osztrák munkaerőpiac évek óta folyamatos változásban van, de egy dolog állandó: a külföldi munkavállalók iránti erős kereslet. A vendéglátás mellett a turizmus, az egészségügy és a logisztikai ágazat továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzd. Ebben a helyzetben a magyarok kiemelt szerepet játszanak: egyszerre töltik be a szezonális hiányokat és vállalnak hosszabb távú munkákat is. Mindez biztosítja, hogy a magyarok jelenléte az osztrák gazdaságban a következő években is meghatározó maradjon.

Megéri kint élni?

