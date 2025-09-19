Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a fővárosi és agglomerációs új lakásprojektek nagy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. Budapesten is akadnak olyan kisebb, kompakt ingatlanok – tipikusan garzonok vagy kétszobás lakások –, amelyek ára még a szabályozott határon belül mozog. Ezek általában egy- vagy kétszobás otthonok, amelyeknél méretben vagy lokációban kompromisszumot kell kötni, cserébe viszont újépítésű ingatlan minden előnyét biztosítják. Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán, Újbudán és Budafokon.

Sokan azt gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel kizárólag használt ingatlanok vásárlására jöhet szóba, hiszen az újépítésű lakások többsége túlságosan drága ahhoz, hogy beleférjen a program szabta korlátok közé. A feltételek valóban szigorúak: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Mivel a budapesti újépítésű lakások jelentős része ennél jóval magasabb áron kerül piacra, sok érdeklődő már eleve lemond arról, hogy ezen a konstrukción keresztül jusson új otthonhoz.

Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is találhatók olyan budapesti projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk három budai kerületet is, Óbudát, Újbudát és Budafokot, ahol újépítésű lakásokat néztünk meg.

A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva összesen három (újépítésű) lakás érhető el a III. kerületben. Érdekesség, hogy mindhárom ingatlan a Pünkösdfürdő utcában található. Az egyes szám alatt a Pünkösdfürdői strandtól mindössze 200 méterre épülő projektben kínálják eladásra ezt a háromszobás, keleti tájolású, rendkívül világos lakást.

Az ingatlan új építésű,

2026-ban készül el,

duplakomfortos kialakítású,

a második emeleten helyezkedik el egy háromszintes épületben,

lift biztosítja a kényelmes közlekedést.

A ház A+ energetikai besorolású, hőszivattyús fűtéssel és hűtéssel rendelkezik, valamint légkondicionálóval felszerelt és akadálymentesített.

A projekt prémium szolgáltatásokat kínál: közösségi nappalit, irodát, szerszámos fészert és tetőteraszon jógateraszt. A környék kiváló közlekedési lehetőségeket biztosít, emellett teljes körű infrastruktúrával rendelkezik: a bölcsődétől az egyetemig terjedő oktatási intézmények, üzletek, szolgáltatások, gyógyszertár és rendelőintézet perceken belül, gyalog is elérhetők.

A fizetési ütemezés 30-70%-os arányban történik. Belmagassága 3 méternél alacsonyabb, de a tágas terek és a világos kialakítás miatt kellemes lakókörnyezetet biztosít.

Forrás: Ingatlan.com

A Római Park projektben az ötös szám alatt két ingatlan is szerepel. A lakóprojekt Budapest 3. kerületében, a Pünkösdfürdő utcában épül, mindössze öt perc sétára a Dunától. A tervezett átadás 2026 decemberére várható. Az ingatlanok mérete 29 és 93 négyzetméter között változik, az árak 69,49 millió és 181,99 millió forint között mozognak.

Az energia- és költséghatékony megoldásokkal tervezett lakóparkban összesen 257 jól átgondolt alaprajzú, napfényes otthon készül el. A kínálat a praktikus stúdiólakásoktól egészen a tágas, négyszobás penthouse lakásokig terjed. A déli és nyugati tájolású ingatlanokból már a második emeletről is gyönyörű kilátás nyílik a Budai-hegyekre.

Az egyik ingatlan 60 négyzetméteres és egy 19 négyzetméteres erkély is tartozik hozzá, a másik esetben egy 70 négyzetméteres lakásról beszélünk, az ár azonos. Mindkét esetben parkolóhely is vásárolható, mintegy 5 millió forintért.

A XI. kerületet is megvizsgáltuk. Újbudán már 11 olyan ingatlan is találtunk, amely megfelelne az Otthon Start programnak. Péterhegyen az OTP Ingatlanpont projektértékesítő szakértői kínálnak azonnal költözhető lakásokat. Az épület már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, jelenleg az albetétesítés zajlik. A kínálat a 43 négyzetméteres, másfél szobás lakástól egészen a 150 négyzetméteres, öt szobás, tetőteraszos, exkluzív penthouse-ig terjed. Minden lakáshoz van lehetőség garázs vásárlására, emellett 5–10 négyzetméteres tárolók is elérhetők.

Kép: Ingatlan.com

A következő ingatlan a Bogyó utcában található, bár az átadás csak 2027-re várható. Az épület jelenleg az ötödik szintig szerkezetkész állapotban van, a leendő tulajdonosok pedig saját igényeik szerint választhatnak burkolatokat és beltéri ajtókat. A zsákutcás elhelyezkedés garantálja a forgalomtól mentes, nyugodt lakókörnyezetet.

A lakópark fekvése ideális lehet mindazoknak, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék megközelíteni a város különböző pontjait.

A közelben található a 4-es metró, valamint 1-2 perc sétával elérhetők a villamosmegállók, emellett nappali és éjszakai buszjáratok is könnyen igénybe vehetők.

Az M1-es és M7-es autópályák közelsége, illetve a Kelenföldi vasútállomás közvetlen kapcsolatot biztosít az ország számos részével, különösen a Balaton és a Velencei-tó irányába.

A lakások a legmodernebb mennyezeti hűtő-fűtő rendszerrel készülnek, amely garantálja az alacsony fenntartási költségeket és a kényelmes mindennapi életet.

Kép: Ingatlan.com

A következő lehetőség az Andor utca 60 szám alatt található (Andor Liget Lakópark). Mint írták a bemutatkozásban, a letisztult formavilágú épületeket tágas, fákkal övezett belső kert és igényes, családbarát közösségi terek veszik körül, amelyek garantálják a nyugodt és inspiráló lakókörnyezetet. Mindez mindössze néhány percre található a környék gazdag szórakozási, sportolási és bevásárlási lehetőségeitől.

Az ingatlan egy új építésű, 2027-ben átadásra kerülő lakás, amely összkomfortos kialakítású és a második emeleten helyezkedik el egy ötszintes, lifttel felszerelt épületben. A belmagasság három méternél alacsonyabb, ugyanakkor a lakás tágas, 32 négyzetméteres erkélye bőséges teret biztosít a szabadban való kikapcsolódáshoz. Az ingatlan nem tetőtéri és nem kertkapcsolatos. Parkolásra teremgarázsban van lehetőség, ahol a parkolóhely 8,5 millió forintért vásárolható meg.

Kép: Ingatlan.com

A Szerenád utca 2. szám alatt 7 ingatlant is lehet vásárolni az Otthon Start segítségével. A Budai Waltzer lakópark III. ütemében lehet lakásokat szerezni. A Duna-parthoz közel egy közel 9 hektáros terület beépítése zajlik, a beruházás mostani ütemében 34 és 89 négyzetméter közötti lakások készülnek, amelyek között kertkapcsolatos, erkélyes és tetőteraszos megoldások is elérhetők.

A projekt központi eleme a zöld környezet: a házakat parkok, játszóterek és forgalomtól elzárt sétányok veszik körül. A tervekben kisebb üzlethelyiségek és szolgáltató központ kialakítása is szerepel, amely a későbbiekben a lakók mindennapjait könnyítheti meg. A lakások ára 93 és 98 millió forint között mozog. A négyzetméter pedig 55 és 61 között.

lakopark.ingatlan.com

A 22. kerületben (Budafok-Tétény) két ilyen ingatlan is találtunk a legnagyobb ingatlanportál alapján. A Zala lakóparkban két újépítésű lakás is található. Az első lakás egy téglából készült lakás, amelynek átadása 2026-ra várható. A lakás összkomfortos, a fürdőszoba és a WC külön helyiségben található. Az ingatlan egy kétszintes épületben helyezkedik el, amelyben nincs lift, és a belmagasság 3 méternél alacsonyabb. A lakás nem tetőtéri, és az erkély mérete 8 négyzetméter, amely a kertre néz. Az ingatlanhoz udvari beálló tartozik, amely benne van az árban. A lakás ára 99,90 millió forint, alapterülete 75 négyzetméter, és 4 szobával rendelkezik.

A második lakás szintén összkomfortos, a fürdő és a WC külön helyiségben található. Az ingatlan egy kétszintes épületben helyezkedik el, ahol nincs lift, a belmagasság pedig 3 méternél alacsonyabb. A lakás kertre néző kilátással rendelkezik, azonban nem kertkapcsolatos. Az ingatlanhoz udvari beálló tartozik, amely benne van az árban. A lakás ára 82,90 millió forint, alapterülete 61 négyzetméter, és 3 szobából áll.

Fotó: Ingatlan.com

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor