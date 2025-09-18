Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Bár biztosnak tűnt, hogy az öt évvel ezelőtti járványhelyzet örökre megváltoztatta az munkábajárási szokásainkat, idén egyre több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba. A trend kitart, ráadásul a egyre több kutatás támasztja alá a home office negatív hatásairól. Szintén nem elhanyagolható azonban, hogy vajon mit szólnak ehhez a munkavállalók, és mit tehetnek a munkáltatók az elégedettségük megőrzésére. Pláne úgy, hogy a munkavállalók azért jócskán megkedvelték az otthoni munkát.

A COVID járvány idején nem választás kérdése volt, a szellemi munkát végzők szinte kivétel nélkül karanténba vonultak és átálltak távmunkára, a járványintézkedések enyhítésével pedig továbbra is sokak számára adott maradt a hibrid bejárás.

Miközben a munkavállalók jelentős része berendezkedett erre az új felállásra, egyre több szakértő hívja fel a figyelmet az otthoni munkavégzés negatív hatásaira. A Harvard Business Review-n közzétett tanulmány írói, Peter Cappelli egyetemi professzor és Ranya Nehmeh senior HR stratéga szerint a hibrid- vagy távmunkavégzés összességében csökkenti a munkavállalók teljesítményét, méghozzá igencsak szerteágazó okokból.

Az első és legfontosabb, hogy az elmúlt öt év „home office forradalma” nem volt elegendő idő olyan új gyakorlatok és szabályzatok kialakításához, amik hatékonyan segítenék a kollégák virtuális térben való együttműködését.

Ami az irodában vállalati kultúrát alakított ki, az online térben nem feltétlenül működik

– írja a tanulmány, ráadásul az újonnan felvett kollégák számára is megnehezíti a beilleszkedését és a produktív munka megkezdését a személyes jelenlét teljes vagy részleges hiánya. Ezen kívül kevésbé hatékonyak a meetingek, nehéz kiszűrni, hogy melyik kollégák előléptetése célszerű magasabb pozíciókba és a kommunikáció is csökken a személyesen kialakított szociális háló hiánya miatt.

A Harvard Business Review-ban közétett tanulmány során 720 munkavállaló bevonásával készítettek interjúkat, hogy mélyebbre ássanak a probléma feltárásában. Azt találták, hogy az online térben a vezetőknek egyértelműen behatárolható feladatokat és célokat kell adniuk minden egyes kollégáknak, ám a közösség hiánya miatt a munkavállalók csak a saját célkitűzéseikre koncentrálnak ahelyett, hogy a csapattal közösen dolgoznának.

Szintén kimutatta a kutatás, hogy sokan csak a személyesen is ismert kollégák számára elérhetők, az új csapattagok pedig egyenesen kiszorulnak a segítség- vagy információkérés lehetőségéből, nem beszélve a szociális kapcsolataik bővítésének korlátozottságáról.

A tömeges home office lassan csak emlék marad

Mindezt felismerve olyan nagyvállalatok kezdték el visszaterelni dolgozóikat az irodákba, mint az Amazon, a UPS, a Boeing, a Walmart vagy épp a JPMorgan Chase, viszont magyar példát is említhetünk, a Mol idén nyáron jelentette be, hogy kis kivétellel megszüntetik az otthoni munkavégzést.

A trend egyértelmű KPMG 2024-ben készített felmérése a következő évekre is hasonló tendenciát vetít előre: összesen 11 ország 1325 nagyvállalati elnök-vezérigazgatójából 83 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben szervezeteik teljesen visszatérnek az irodai munkavégzéshez.

Felmerül azonban, hogy rövid és hosszútávon hogyan lehet kiküszöbölni a felmerülő problémákat és közben megtartani a munkavállalói elégedettséget.

Capelli és Nehmeh arra hívja fel a figyelmet tanulmányukban, hogy a kulcs a munkáltatók és munkavállalók közti világos kommunikáció lehet. Először is tisztázniuk kell, hogy milyen teljesítménybeli problémák merülnek fel az alkalmazottak közti együttműködés hiánya miatt, majd pedig új szabályok és gyakorlatok bevezetésével, illetve betartatásával kell tovább menniük. Ezek azonban a növekvő adminisztrációs terhek és egyéb feladatok mellett végül egyetlen lehetőséget hagy hosszútávon: az otthoni munkavégzés teljes megszüntetését vagy ha erre nincs lehetőség a megfelelő iroda hiányában, a hibrid munkavégzés átszervezését.

A folyamat rövidtávon nehezen visszafordítható

Ezek az eredmények ugyan elegendő okot adnak arra, hogy a munkáltatók csökkentsék az otthoni munkavégzés lehetőségét, az elmúlt évek átalakulása miatt sok helyen ez nem megoldható. Sok cég a költségcsökkentések jegyében lemondott a drága központi irodák fenntartásáról vagy csökkentette azok méretét, ráadásul mára a munkavállalóik földrajzi elhelyezkedése sem teszi minden esetben lehetővé a napi bejárást. Szintén félő, hogy a home office teljes vagy hirtelen megszüntetése sok olyan munkavállaló felmondásával járna együtt, akiknek szakértelme nélkülözhetetlen a munkáltató számára.

Nem meglepő, hogy felháborodást keltene az otthoni munkavégzés széleskörű megszüntetése. Ahogy arról már korábban írtunk, sok munkavállaló számára a home office és a rugalmas munkavégzés a legfontosabb kérdés a fizetés után, így sok esetben már az állásinterjú elején szóba kerül.

Ami korábban jelentős kedvezmény volt munkáltatói oldalról, ma már elvárás a munkavállalók részéről, és nem biztos, hogy ez visszafordítható. A home office adta nagyobb szabadsággal a cégek bizalmat szavaztak saját munkavállalóiknak, így ennek visszavonása csökkentheti a megbecsültség érzését, ezzel törést okozva a lojalitásban – foglalta össze korábban a Pénzcentrumnak Bodor Fruzsina, a Prohumán közvetítési üzletág vezetője.

A munkavállalók főleg a pozitív oldalát látják a távmunkának – hiszen így a saját életstílusukhoz és körülményeikhez tudják igazítani a munkát – Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója azonban elmondta, hogy

a személyes interakciók hiányában a dolgozók könnyebben eltávolodnak egymástól és a vállalattól.

Ez csökkenti az összetartás érzését és a hatékony együttműködést, miközben növeli az elszigeteltséget, így egyszerre van jelen az otthoni munkavégzés pozitív és negatív vetülete a munkavállalók életében.

