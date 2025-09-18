A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek.
Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?
Bár biztosnak tűnt, hogy az öt évvel ezelőtti járványhelyzet örökre megváltoztatta az munkábajárási szokásainkat, idén egyre több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba. A trend kitart, ráadásul a egyre több kutatás támasztja alá a home office negatív hatásairól. Szintén nem elhanyagolható azonban, hogy vajon mit szólnak ehhez a munkavállalók, és mit tehetnek a munkáltatók az elégedettségük megőrzésére. Pláne úgy, hogy a munkavállalók azért jócskán megkedvelték az otthoni munkát.
A COVID járvány idején nem választás kérdése volt, a szellemi munkát végzők szinte kivétel nélkül karanténba vonultak és átálltak távmunkára, a járványintézkedések enyhítésével pedig továbbra is sokak számára adott maradt a hibrid bejárás.
Miközben a munkavállalók jelentős része berendezkedett erre az új felállásra, egyre több szakértő hívja fel a figyelmet az otthoni munkavégzés negatív hatásaira. A Harvard Business Review-n közzétett tanulmány írói, Peter Cappelli egyetemi professzor és Ranya Nehmeh senior HR stratéga szerint a hibrid- vagy távmunkavégzés összességében csökkenti a munkavállalók teljesítményét, méghozzá igencsak szerteágazó okokból.
Az első és legfontosabb, hogy az elmúlt öt év „home office forradalma” nem volt elegendő idő olyan új gyakorlatok és szabályzatok kialakításához, amik hatékonyan segítenék a kollégák virtuális térben való együttműködését.
Ami az irodában vállalati kultúrát alakított ki, az online térben nem feltétlenül működik
– írja a tanulmány, ráadásul az újonnan felvett kollégák számára is megnehezíti a beilleszkedését és a produktív munka megkezdését a személyes jelenlét teljes vagy részleges hiánya. Ezen kívül kevésbé hatékonyak a meetingek, nehéz kiszűrni, hogy melyik kollégák előléptetése célszerű magasabb pozíciókba és a kommunikáció is csökken a személyesen kialakított szociális háló hiánya miatt.
A Harvard Business Review-ban közétett tanulmány során 720 munkavállaló bevonásával készítettek interjúkat, hogy mélyebbre ássanak a probléma feltárásában. Azt találták, hogy az online térben a vezetőknek egyértelműen behatárolható feladatokat és célokat kell adniuk minden egyes kollégáknak, ám a közösség hiánya miatt a munkavállalók csak a saját célkitűzéseikre koncentrálnak ahelyett, hogy a csapattal közösen dolgoznának.
Szintén kimutatta a kutatás, hogy sokan csak a személyesen is ismert kollégák számára elérhetők, az új csapattagok pedig egyenesen kiszorulnak a segítség- vagy információkérés lehetőségéből, nem beszélve a szociális kapcsolataik bővítésének korlátozottságáról.
A tömeges home office lassan csak emlék marad
Mindezt felismerve olyan nagyvállalatok kezdték el visszaterelni dolgozóikat az irodákba, mint az Amazon, a UPS, a Boeing, a Walmart vagy épp a JPMorgan Chase, viszont magyar példát is említhetünk, a Mol idén nyáron jelentette be, hogy kis kivétellel megszüntetik az otthoni munkavégzést.
A trend egyértelmű KPMG 2024-ben készített felmérése a következő évekre is hasonló tendenciát vetít előre: összesen 11 ország 1325 nagyvállalati elnök-vezérigazgatójából 83 százaléka mondta azt, hogy a következő három évben szervezeteik teljesen visszatérnek az irodai munkavégzéshez.
Felmerül azonban, hogy rövid és hosszútávon hogyan lehet kiküszöbölni a felmerülő problémákat és közben megtartani a munkavállalói elégedettséget.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Capelli és Nehmeh arra hívja fel a figyelmet tanulmányukban, hogy a kulcs a munkáltatók és munkavállalók közti világos kommunikáció lehet. Először is tisztázniuk kell, hogy milyen teljesítménybeli problémák merülnek fel az alkalmazottak közti együttműködés hiánya miatt, majd pedig új szabályok és gyakorlatok bevezetésével, illetve betartatásával kell tovább menniük. Ezek azonban a növekvő adminisztrációs terhek és egyéb feladatok mellett végül egyetlen lehetőséget hagy hosszútávon: az otthoni munkavégzés teljes megszüntetését vagy ha erre nincs lehetőség a megfelelő iroda hiányában, a hibrid munkavégzés átszervezését.
A folyamat rövidtávon nehezen visszafordítható
Ezek az eredmények ugyan elegendő okot adnak arra, hogy a munkáltatók csökkentsék az otthoni munkavégzés lehetőségét, az elmúlt évek átalakulása miatt sok helyen ez nem megoldható. Sok cég a költségcsökkentések jegyében lemondott a drága központi irodák fenntartásáról vagy csökkentette azok méretét, ráadásul mára a munkavállalóik földrajzi elhelyezkedése sem teszi minden esetben lehetővé a napi bejárást. Szintén félő, hogy a home office teljes vagy hirtelen megszüntetése sok olyan munkavállaló felmondásával járna együtt, akiknek szakértelme nélkülözhetetlen a munkáltató számára.
Nem meglepő, hogy felháborodást keltene az otthoni munkavégzés széleskörű megszüntetése. Ahogy arról már korábban írtunk, sok munkavállaló számára a home office és a rugalmas munkavégzés a legfontosabb kérdés a fizetés után, így sok esetben már az állásinterjú elején szóba kerül.
Ami korábban jelentős kedvezmény volt munkáltatói oldalról, ma már elvárás a munkavállalók részéről, és nem biztos, hogy ez visszafordítható. A home office adta nagyobb szabadsággal a cégek bizalmat szavaztak saját munkavállalóiknak, így ennek visszavonása csökkentheti a megbecsültség érzését, ezzel törést okozva a lojalitásban – foglalta össze korábban a Pénzcentrumnak Bodor Fruzsina, a Prohumán közvetítési üzletág vezetője.
A munkavállalók főleg a pozitív oldalát látják a távmunkának – hiszen így a saját életstílusukhoz és körülményeikhez tudják igazítani a munkát – Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója azonban elmondta, hogy
a személyes interakciók hiányában a dolgozók könnyebben eltávolodnak egymástól és a vállalattól.
Ez csökkenti az összetartás érzését és a hatékony együttműködést, miközben növeli az elszigeteltséget, így egyszerre van jelen az otthoni munkavégzés pozitív és negatív vetülete a munkavállalók életében.
Ami korábban jelentős kedvezmény volt munkáltatói oldalról, ma már elvárás a munkavállalók részéről, és nem biztos, hogy ez visszafordítható. A home office adta nagyobb szabadsággal a cégek bizalmat szavaztak saját munkavállalóiknak, így ennek visszavonása csökkentheti a megbecsültség érzését, ezzel törést okozva a lojalitásban – foglalta össze korábban a Pénzcentrumnak Bodor Fruzsina, a Prohumán közvetítési üzletág vezetője. Egyelőre tehát a legtöbb munkáltató mérlegel, mi éri meg nekik a legjobban, így a home office egy ideig még biztosan nem tűnik el. A visszarendeződés azonban már megkezdődött, hamarosan pedig egyre több céget fog érinteni.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban.
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése sok fiatal munkavállalót szorongással tölt el, hiszen épp az őket érintő belépő szintű pozíciókat váltják ki elsőként az algoritmusok.
Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?
Apasági szabadság 2025: mi az apaszabadság lényege, mik az apasági szabadság feltételei? Hogyan vehető igénybe a 44 nap szülői szabadság apáknak is?
Három gyermekes anyák szja mentessége: a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és az szja mentesség 2 gyerek...
Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt.
Az apasági szabadság ma Magyarországon tíz munkanapot jelent, amelynek fele teljes fizetéssel, másik fele viszont csak részleges bérrel jár.
A magyar kormány 2025 januárjától jelentősen szigorította a vendégmunkások foglalkoztatásának feltételeit.
Ausztria munkaszüneti napok 2025: mutatjuk, hogyan alakul idén és jövőre Ausztria munkanapok, ünnepnapok szempontjából, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában!
A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában.
Így történik a szabadság átvitele következő évre 2025-ben: mutatjuk, mit írnak róla a jogszabályok, hogyan vihetjük át szabadságunkat szabályosan a 2026-os munkaévre.
Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.
Komoly bejelentés érkezett a fővárostól: megoldódhat a budapesti közterek egyik legnagyobb problémája?
A gondnokok két műszakban teljesítenek szolgálatot: hajnaltól kora délutánig, majd onnan késő estig.
2025 júniusában ismét nőtt a magyarok fizetése, a bruttó átlagkereset 704 400, a nettó átlagkereset pedig 484 200 forint volt, ami közel 10 százalékos éves...
2025 júliusában a magyar munkaerőpiacon közel 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest.
A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer Ft-ot kereshetnek.
Óraátállítás 2025 Magyarországon: ekkor lesz az óraátállítás 2025 őszén, mutatjuk, hogy kell beállítani az órát. Tudd meg, az óraátállítás 2025 október mely napjára esik!
A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.