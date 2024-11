Több ezer magyar indult neki újra Ausztriának: aranyéletet remélnek, itt kapnak munkát a legtöbben

Az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint 2024 októberében már 123 ezer magyar dolgozik Ausztriában, ami a tavalyi novemberi 118 ezres számhoz képest is jelentős növekedést mutat. A magyar munkavállalók száma 2019 óta folyamatosan emelkedik, és idén júliusban már 130 ezer fővel érte el az eddigi csúcsot. Eközben az osztrák gazdaságban összesen 980 ezer külföldi dolgozott 2023-ban, ami közel 1 milliós rekordot jelez. A téli szezonban várhatóan további növekedés következik, hiszen a magyarok nemcsak a rövid távú, hanem az állandó munkák terén is egyre nagyobb szerepet vállalnak.

Az osztrák munkaerőpiac évek óta jelentős változásokon megy keresztül, és a munkaerőhiány számos szektorban továbbra is kihívást jelent. A vendéglátás mellett a turizmus, az egészségügy és a logisztikai ágazat is komoly hiányokkal küzd. Ugyanakkor az osztrák gazdaságban dolgozó magyarok nemcsak a szezonális munkákban, hanem hosszabb távú pozíciókban is egyre nagyobb számban jelennek meg. 2024 júliusára például 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, megelőzve a német munkavállalókat, akik korábban a legnagyobb külföldi csoportot alkották. A magyarok nagy része a jobb fizetések és kedvezőbb munkafeltételek miatt választja az osztrák piacot, ahol a bérek mellett a 13. és 14. havi fizetések, valamint az adókedvezmények is vonzóak.

Egy korábbi cikkünkben részletesen összeszedtük szakértők segítségét kikérve, hogy mik azok a HR és szerződésbeli részletek azok, melyekre érdemes mindenképp figyelni, ha valaki az osztrákoknál vállal munkát. Számos olyan előny is van, amiről sokan nem tudnak, mert nem beszélik olyan jól a nyelvet (és a munkakörük nem igényeli) vagy csak kevésbé jártas ezekben az ügyekben. Ilyen például az a tény, hogy hiába „csak” szezonmunkára megy ki valaki dolgozni, osztrák családi pótlék igénylésére jogosult, arra az időre, amíg kint dolgozik:

ha valakinek 18 év alatti gyermekei vannak, vagy 18 feletti nappali tagozatos jogviszonnyal (aki még nem 24), és egy háztartásba vannak bejelentve (akár Magyarországon), az jogosult az osztrák családi pótlékra, arra az időre, amíg Ausztriában volt bejelentve legalább részmunkaidős munkára

- fejtette ki a HR szakértő, Anett Weinzierl. De ezeken felül még számos hasznos tanácsot találni megjelent írásunkban. Az osztrák gazdaság erős kereslete a külföldi munkavállalók iránt folyamatosan növekszik, és ebben a magyarok kiemelt szerepet játszanak. Habár az üres álláshelyek száma az elmúlt hónapokban sok területen csökkent, a vendéglátóiparban például még mindig kiemelkedő, mintegy 3 922 betöltetlen pozícióval, de ennél jóval nagyobb hiány mutatkozik a kereskedelem és szállítás szektorban, ahol mind szeptemberben, mind novemberben 20 ezer felett van a betöltetlen pozíciók száma. A következő ábrán összegyűjtöttük a Wirtschaftsbund- Stellenmonitor adatai alapján, hogy melyik szektorban milyen mértékű a hiány és hány százalékkal változott a vizsgált két hónap ez az érték.

Az táblából is látszik, hogy 3 területet leszámítva szeptemberről októberre mindenhol csökkent az üres pozíciók száma, de még így is minden szektorban akad bőséggel állás. A legnagyobb növekedést a szociális munkák terén láthatjuk, ahol szeptemberről-októberre közel 38%-os munkaerőemelkedést mutatnak az adatok. Ezen felül a második helyen a mezőgazdasági munkák szektora van jelenleg, 26%-os emelkedéssel. Ahol igen jelentős további pozíció üresedés mutatkozik, az a tudományos szféra, ahol 4%-kal csökkent a betöltött pozíciók száma.

A magyarok jelenléte Ausztriában, éves és havi trendek

A magyar munkavállalók száma 2023-ban jelentős növekedést mutatott. Októberben több mint 123 ezer magyar dolgozott Ausztriában az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint, ami jelentős növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor ez a szám novemberben érte el a 118 ezret. Ez a trend különösen a téli szezonhoz kapcsolódik, amikor sok magyar vállal idényjellegű munkát például a síparadicsomok vendéglátásában és turizmusában.

Tavaly decemberben a magyarok foglalkoztatottsági csúcsa 123 ezer fő volt, amit idén már októberre elértek, így a téli szezon további növekedést valószínűsít.

Ha eltekintünk a csak magyar adatoktól az látszik, hogy 2019-től számítva 2023-ra folyamatos, szigorúan monoton növekszik a külföldi munkaerő száma Ausztriában. Míg 2019-ben 777 ezer körüli volt ez a szám átlagosan, 2023-ra már 980 ezerre ment fel, tehát nincs messze az 1 milliós határtól. Ha megnézzük tehát évről-évre átlagosan 67 848 fővel nőtt számuk, ami azt jelenti, hogy

jó eséllyel az idei adatok (2024-es) már meghaladják majd átlagosan az 1 milliót, de ha idén nem is, 2025-re erre szinte garantálhatóan nagy esély mutatkozik.

Ha lapozunk egyet a fenti ábrán, kivettük csak az idénre vonatkozó átlagos havi értékeket is. Ebben már nincsen olyan egyértelmű növekvő monotonitás, mint az éves bontásban. Cserébe igen szépen kirajzolódik a szezonmunkák periodicitása. Jellemzően a nyári hónapokban és a téli időszakban dolgoznak a legtöbben az osztrákoknál (leginkább a vendéglátóiparban és a szociális szektorban). Az diagram alapján elmondható, hogy áprilisban dolgoztak a legkevesebben, míg júliusban a legtöbben idén, és egyelőre még most is lefelő ível a vonal, de érdemes lesz majd legkésőbb jövő év februárjában visszatekinteni a téli adatokra, hogy milyen értékek mutatkoznak.

Tehát elmondható az eddigi közölt adatok alapján, hogy a külföldi munkavállalók száma 2019 óta folyamatos növekedést mutat Ausztriában, és a magyarok ebben a folyamatban meghatározó szerepet játszanak. Az osztrák cégek célzottan keresik a magyar munkaerőt, különösen a határ menti régiókban, ahol az ingázás is gyakori. Az egészségügyi szektor, az idősellátás és a vendéglátás továbbra is elsődleges célpontja a magyar munkavállalóknak. A téli szezon során várhatóan tovább nő a magyar munkavállalók száma, hiszen az osztrák gazdaság magas keresletet mutat az idényjellegű és állandó pozíciók iránt is. A trendek azt mutatják, hogy a munkaerőhiány kezelése továbbra is kulcskérdés lesz Ausztriában, és a magyar munkavállalók ebben alapvető szerepet játszanak.