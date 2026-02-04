Fennakadások a hazai nagybanknál: nem működik a mobilbank, netbank

Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem a mobilbanki, sem az internetbanki felületen - tudósított a Portfolio.

A K&H Bank elektronikus banki szolgáltatásait érintő technikai hiba miatt az ügyfelek egy része jelenleg nem tudja megtekinteni számlaegyenlegét és banki tranzakcióinak előzményeit. Több érintett jelezte, hogy sem a pénzintézet mobilalkalmazásán, sem a webes netbanki felületen nem érhetők el a szokásos funkciók.

A mobilbanki alkalmazásban a számlaegyenleg helyén az "Egyenleg nem elérhető" felirat jelenik meg, míg a tranzakciós előzmények megnyitásakor az "A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt" hibaüzenet fogadja az ügyfeleket.

A netbanki felületen hasonló problémák tapasztalhatók: a főszámla egyenlege nem látható, és egyes esetekben a hitelkártya-egyenleg sem töltődik be.

Bizonyos ügyfelek már a rendszerbe való bejelentkezéskor is nehézségekbe ütköznek. A belépési kísérletek során a következő hibaüzenet jelenik meg: "Elnézést kérünk, hiba történt. Folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a "Tranzakciók" menüpontban."

A bank hivatalos tájékoztatást helyezett el a netbanki felületen, amelyben közli a fennakadás tényét:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatók. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később

- szól a hibaüzenet.

A pénzintézet megerősítette a technikai problémák fennállását. Közleményükben azt írták, hogy technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelt prioritással és sürgősséggel dolgoznak.