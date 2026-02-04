2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
1 °C Budapest
Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Gazdaság

Így megy neki a hét közepének a forint: mutatjuk az árfolyamokat szerda reggel

Pénzcentrum
2026. február 4. 08:15

A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár azonban gyengült.

Vegyesen mozgott a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 380,97 forinton jegyezték a kedd esti 380,73 forint után. A dollár jegyzése 321,88 forintra gyengült 322,10 forintról, a svájci franké pedig 415,77 forintról 415,37 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1833 dollárra erősödött a kedd esti 1,1821 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
