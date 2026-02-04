A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így megy neki a hét közepének a forint: mutatjuk az árfolyamokat szerda reggel
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár azonban gyengült.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 380,97 forinton jegyezték a kedd esti 380,73 forint után. A dollár jegyzése 321,88 forintra gyengült 322,10 forintról, a svájci franké pedig 415,77 forintról 415,37 forintra süllyedt.
Az euró árfolyama 1,1833 dollárra erősödött a kedd esti 1,1821 dollárról.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett.
Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat!
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!