Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne

Az oktatás minden gyermek életében kulcsfontosságú szerepet játszik, ugyanakkor a különböző lehetőségekhez való hozzáférés nem mindenki számára elérhető. A tehetősebb családoknak a magániskolák vonzó alternatívát kínálnak a közoktatással szemben, ugyanakkor a legtöbb magyaroszági család számára ezen intézmények költségei megfizetethetlenek. Ennek ellenére az utóbbi években egyre inkább nő azoknak a száma, akik az alternatív lehetőségeket választják a poroszosnak tartott közoktatás helyett. A Pénzcentrumon most összegyűjtöttük melyek a legnépszerűbb magán középsikolák Magyarországon, főként Budapesten, és ott milyen költésgekkel kell számolnia a szülőknek.

Magyarországon a közoktatás helyzete miatt egyre inkább növekszik a magániskolák iránti kereslet, ugyanakkor ezek az intézmények egyértelműen a tehetősebb rétegek gyermekeinek kínálnak igazán alternatívát. Ennek ellenére a magyarországi magániskolák piaca olyan dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, hogy az intézmények, az elképesztően magas költségeik ellenére sem tudnak megfelelni az egyre növekvő keresletnek, és szinte minden iskolában várólisták alakultak ki.

A magániskoláknak számos előnye van, talán az egyik legfontosabb, hogy kisebb létszámú osztályok működnek az ilyen intézményekben, amely lehetővé teszi azt, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyes diákokra, valamint hogy személyre szabott oktatást biztosítsanak számukra. A magániskolában általában arra is ügyelnek, hogy a gyerekek egyedi érdeklődési területeit fejlesszék, továbbá nagy hangsúlyt fektetnek az önálló gondolkodás és a csapatmunka fejlesztésére is.

A tananyag is legtöbbször rugalmas, innovatív, és gyorsan alkalmazkodik a modern oktatási trendekhez és a változó munkaerőpiaci igényekhez, melyet nagyban segít az is, hogy az iskolák modern felszereltséggel és kiváló infrastruktúrával rendelkeznek. Eközben az légkör jóval stresszmentesebb, mint az állami intézményekben, melyhez hozzájárul többek közt az is, hogy eltérő értékelési és számonkérési módszerek alkalmaznak.

Sokan hangsúlyozzák, hogy a tanár-diák kapcsolatok is közvetlenebbek, mint a közoktatásban, ami elősegítheti a biztonságos és támogató tanulási légkör kialakulását, továbbá a pedagógusok a szülők visszajelzéseire is figyelnek, de fontos előny lehet a későbbiekben az itt megszerzett kapcsolati tőke és a sokszor multikultúrális környezet is a későbbi tanulmányok vagy munkalehetőségek szempontjából.

Mindezek után érdemes közelebbről is megnézni, hogy pontosan mennyibe kerül ma Magyarországon a magániskolai oktatás. Friss gyűjtésünkbenben összeszedtük a legismertebb intézményeket és azok díjait, hogy láthatóvá váljon: milyen széles skálán mozognak az árak, és mekkora különbségek vannak az iskolák árai között.

Fontos megjegyezni, hogy a táblázatban feltüntetett összegek nem minden esetben klasszikus értelemben vett tandíjak. Sok alapítványi fenntartású iskola ugyanis nem tandíjként, hanem alapítványi hozzájárulás vagy támogatás formájában kéri a szülőktől a pénzt, amelyet az oktatás működtetésére, az épület fenntartására, fejlesztésekre, vagy a taneszközök beszerzésére fordítanak. Jogilag tehát lényeges különbség van a tandíj és a hozzájárulás között, ám a szülők szempontjából mindez nem igazán lényeges, ugyanis akárminek is nevezi az iskola, az oktatás költségének tekinthető minden befizetés.

Ráadásul ezek az összegek gyakran kiegészülhetnek további tételekkel is: étkezési díjjal, szakkörök vagy különböző programok költségeivel, illetve egyszeri hozzájárulásokkal, például – ahogy a táblázatban is látható – a beiratkozási vagy regisztrációs díjjal.

Ötvenszeres különbség is lehet az árakban

A legismertebb magyarországi magán középiskolák között az egyik legolcsóbb képzést a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium kínálja, ahol mindössze évi 200 ezer forintot kell fizetni, ami a magániskolák által kért díjak átlagos összegéhez viszonyítva igen kedvező. Hasonlóan megfizethető a Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium, ahol az éves költség 350–400 ezer forint körül alakul.

A nemzetközi intézmények körében ugyanakkor mát jellemzően 2–3 millió forint körüli összeget kell fizetni évente: a Lycée français de Budapest 2,1–2,6 millió forint közötti díjat kér, a SEK Budapest International School tandíja 2,28–3,2 millió forint között mozog, a Gustave Eiffel Francia Iskola pedig 2–2,5 millió forint közötti összeget kér évente.

A legkomolyabb anyagi elköteleződést a brit és angolszász típusú nemzetközi iskolák igénylik. A Britannica International School 5,9–8,4 millió forint közötti összeget kér, a The British International School pedig messze a legmagasabb árkategóriába tartozik az 5,16–10,29 millió forint közötti költségekkel. Érdekesség, hogy a legolcsóbb és a legdrágább intézmény között az árakban közel ötvenszeres különbség van.

Támogatások

A magániskolák között vannak olyan intézmények, melyeknél a tehetősebb szülőknek lehetőségük van különböző társadalmi és anyagi helyzetű családoknak segítséget nyújtani, ha a kötelezőnél több hozzájárulást fizetnek az iskoláknak. Így olyan gyerekek is megkezdhetik tanulmányaikat az iskolákban, akiknek családja egyébként nem tudná kifizetni a tandíjat. Ilyen intézmény például a Budapest School, de a Waldorf iskolákban is alapelv, hogy egyetlen gyereket sem utasítanak el anyagi okok miatt. Az iskolák állami normatívából és a szülők által befizetett támogatásokból működnek, és hasonlóan a Budapest Schoolhoz, a tehetősebb szülők által felajánlott magasabb befizetésekből tudják támogatni a nehezebb anyagi körülmények között élő családokat.

További segítségnyújtásképp sok intézményben bevett szokás az is, hogy kedvezményben részesülnek azok a szülők, akik második (vagy harmadik, negyedik, stb.) gyermeküket is ugyanoda iratják be.

Földrajzi eltérések

Bár a magániskolák iránti igény országos, a kínálat erősen a fővárosra koncentrálódik (és néhány nagyobb vidéki városra). A legtöbb nemzetközi iskola is – például a brit, francia vagy amerikai hátterű intézmények – jórészt a fővárosban található meg, hiszen itt van jelen leginkább az a külföldi és tehetősebb magyar közösség, amely ki tudja fizetni a költségeket. A területi egyenlőtlenség azt eredményezi, hogy a vidéki családok számára igen korlátozottak a lehetőségek, függetlenül attól, hogy anyagilag megengedhetnék maguknak a magánoktatást.

A vidéki városokban is működnek alternatív vagy alapítványi fenntartású intézmények, de ezek száma jóval kevesebb, és jellemzően a nagyvárosokban, a vármegyeszékhelyeken (példuául Miskolc vagy Debrecen) találhatóak, nem a kisebb településeken. Így sok család számára dilemma lehet, hogy vállalják-e a logisztikai és érzelmi terheket azzal, hogy gyermekeiket másik városba költöztetik, vagy naponta több órát utaztatják annak érdekében, hogy magániskolában tanulhassanak. Mindez tovább erősíti, hogy a magániskolák világa egy rendkívül szűk kör számára jelent valódi választási lehetőséget.

Drágulás

Mint szinte minden más szolgáltatás és termék esetében, úgy a magániskoláknál is megfigyelhető, hogy azok díjai évről-évre emelkednek. Ennek oka nem csupán a gazdasági környezet, az infláció és a megnövekedett fenntartási és bérköltségek, hanem az is, hogy a magánintézmények iránti kereslet nem mérséklődött a drágulással, sőt, a magyar közoktatás problémái miatt egyre többen választják az alternatív lehetőségeket, és így a magániskolák megengedhetik maguknak a rendszeres díjemeléseket.

Ha a Pénzcentrum korábbi gyűjtéseit megnézzük, láthatjuk, hogy vannak olyan intézmények, ahol az árak öt év alatt megduplázódtak, a másfélszeres díjemelkedés pedig szinte természtesnek mondható, ez a folyamat pedig még tovább mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, és a tehetősebb családok gyermekeinek privilégiuma még tovább nő a közoktatásban tanuló gyerekekkel szemben. Az intézmények által kínált támogatások és kedvezmények ugyan segíthetnek csökkenteni a szakadékot, de a valódi megoldáshoz átfogó oktatáspolitikai lépésekre és a közoktatás megreformálására is szükség lenne.