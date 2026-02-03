Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
Vége a várakozásnak: az elmúlt időszak egyik legnagyobb projektjének tesztelése indul a MOL-nál
A Mol bejelentette, hogy elindult a Rijekai Finomító új fejlesztéseinek éles üzemi tesztelése, a létesítmény berendezéseit valós alapanyagokkal próbálják ki. A projekt célja a dízel- és más desztillátumok termelésének növelése, és a finomító várhatóan márciusban lép teljes üzembe, írja a Portfolio.
A Rijekai Finomító új egységeinek és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése új szakaszhoz érkezett: a Mol közlése szerint megkezdődtek az éles üzemi próbák, amelyek során a berendezéseket valós alapanyagokkal tesztelik, mielőtt a létesítmény teljes kapacitásra állna.
A magas hőmérsékleten zajló próba célja a berendezések működőképességének, a vezérlő- és biztonságtechnikai rendszerek megfelelőségének, valamint a technológiai folyamat stabilitásának ellenőrzése.
Az éles tesztelés több hétig tart, ezt követően kezdődik a próbaüzem, majd fokozatosan a teljes üzemi kapacitás. Az INA Downstream operatív igazgatója, Goran Pleše elmondta, hogy a kokszoló egység beindításával akár 30 százalékkal növelik a dízel- és más nagy értékű desztillátumok termelését, csökkentve ezzel a termékek importigényét, különösen a nyári turisztikai szezonban.
A projekt közel 700 millió eurós beruházás, az INA történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és Horvátország egyik legjelentősebb ipari projektje. Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint a fejlesztés a hosszú távú modernizáció része, amelyben az elmúlt évtizedben több mint 1 milliárd eurót fektettek a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett.
Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
