Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Gazdaság

Vége a várakozásnak: az elmúlt időszak egyik legnagyobb projektjének tesztelése indul a MOL-nál

Pénzcentrum
2026. február 3. 19:36

A Mol bejelentette, hogy elindult a Rijekai Finomító új fejlesztéseinek éles üzemi tesztelése, a létesítmény berendezéseit valós alapanyagokkal próbálják ki. A projekt célja a dízel- és más desztillátumok termelésének növelése, és a finomító várhatóan márciusban lép teljes üzembe, írja a Portfolio.

A Rijekai Finomító új egységeinek és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése új szakaszhoz érkezett: a Mol közlése szerint megkezdődtek az éles üzemi próbák, amelyek során a berendezéseket valós alapanyagokkal tesztelik, mielőtt a létesítmény teljes kapacitásra állna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magas hőmérsékleten zajló próba célja a berendezések működőképességének, a vezérlő- és biztonságtechnikai rendszerek megfelelőségének, valamint a technológiai folyamat stabilitásának ellenőrzése.

Az éles tesztelés több hétig tart, ezt követően kezdődik a próbaüzem, majd fokozatosan a teljes üzemi kapacitás. Az INA Downstream operatív igazgatója, Goran Pleše elmondta, hogy a kokszoló egység beindításával akár 30 százalékkal növelik a dízel- és más nagy értékű desztillátumok termelését, csökkentve ezzel a termékek importigényét, különösen a nyári turisztikai szezonban.

A projekt közel 700 millió eurós beruházás, az INA történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és Horvátország egyik legjelentősebb ipari projektje. Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint a fejlesztés a hosszú távú modernizáció része, amelyben az elmúlt évtizedben több mint 1 milliárd eurót fektettek a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe.
Címlapkép: Getty Images
