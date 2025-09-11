Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról

A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.

Egy hét alatt több mint ötezer igénylés érkezett, vagyis naponta több mint ezer hitelkérelmet. Ez a rendszerváltás óta így a legsikeresebb indulású otthonteremtési kedvezmény - ezt mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

A miniszter elmondta, hogy az első hét adatai alapján a pénzintézetek készen álltak az Otthon Start programra. Üdvözlendőnek nevezte, hogy megindult a bankok közötti verseny, ami azt is eredményezte, hogy három bank is a három százalékos kamat alatt kínálja az Otthon Startot.

A miniszter arról is beszélt, hogy "azok is jól járnak, akik nem veszik igénybe" a programot. Az albérletárak is lejjebb mentek a kormány mérései szerint. Ennek okát abban látja, hogy minél többen választják a tulajdont a bérlet helyett, annál inkább lejjebb mennek a kiadási árak.

A Paks II. beruházással kapcsolatban Bóka János, uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a bírósági ítélet nem akadályozza a projekt folytatását. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, és Magyarország minden előírásnak megfelelve, együttműködve vesz részt ebben a folyamatban.

Hozzátette, hogy amíg az új bizottsági döntés megszületik, addig a munkálatok a korábbi menetrend szerint folytatódhatnak, mivel az ítélet nem tartalmaz olyan elemet, amely megakadályozná a beruházást. Arról, hogy mi áll az Európai Bíróság ítéletében, ma korábban írtunk:

A kormány egyelőre még nem döntött arról, hogy jövőre emelje-e az üzemanyagokon alkalmazott jövedéki adót - mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely. Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint októberben-novemberben születhet döntés.

cikkünk frissül...

