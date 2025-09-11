2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 11:00

A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.

Egy hét alatt több mint ötezer igénylés érkezett, vagyis naponta több mint ezer hitelkérelmet. Ez a rendszerváltás óta így a legsikeresebb indulású otthonteremtési kedvezmény - ezt mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter elmondta, hogy az első hét adatai alapján a pénzintézetek készen álltak az Otthon Start programra. Üdvözlendőnek nevezte, hogy megindult a bankok közötti verseny, ami azt is eredményezte, hogy három bank is a három százalékos kamat alatt kínálja az Otthon Startot.

A miniszter arról is beszélt, hogy "azok is jól járnak, akik nem veszik igénybe" a programot. Az albérletárak is lejjebb mentek a kormány mérései szerint. Ennek okát abban látja, hogy minél többen választják a tulajdont a bérlet helyett, annál inkább lejjebb mennek a kiadási árak.

Kapcsolódó cikkeink:

A Paks II. beruházással kapcsolatban Bóka János, uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a bírósági ítélet nem akadályozza a projekt folytatását. Kifejtette, hogy jelenleg az Európai Bizottság feladata, hogy az uniós jognak megfelelő új határozatot hozzon az állami támogatásról, és Magyarország minden előírásnak megfelelve, együttműködve vesz részt ebben a folyamatban.

Hozzátette, hogy amíg az új bizottsági döntés megszületik, addig a munkálatok a korábbi menetrend szerint folytatódhatnak, mivel az ítélet nem tartalmaz olyan elemet, amely megakadályozná a beruházást. Arról, hogy mi áll az Európai Bíróság ítéletében, ma korábban írtunk:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hivatalos: megsemmisíti Paks II. állami támogatásának bizottsági jóváhagyását az EU bírósága
EZ IS ÉRDEKELHET
Hivatalos: megsemmisíti Paks II. állami támogatásának bizottsági jóváhagyását az EU bírósága
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.

A kormány egyelőre még nem döntött arról, hogy jövőre emelje-e az üzemanyagokon alkalmazott jövedéki adót - mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely. Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint októberben-novemberben születhet döntés.

cikkünk frissül...

címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#hitel #gazdaság #bejelentés #kormányinfo #gulyás gergely #lakások #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:17
12:06
11:31
11:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 10. 16:52
Orosz drónok NATO-területen Mégis, mi járhat Putyin fejében?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 11. 09:55
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arány...
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 16:20
Jogerősen pert vesztett Tilki Attila fideszes képviselő több újságíróval szemben
Egy HírTV-s riportból indult az ügy.
iO Charts  |  2025. szeptember 10. 11:01
Az Burberry részvény elemzése (BRBY) - A lovag nem rohamoz
Az Burberry részvény (BRBY) alapadatai, áttekintés A Burberry Group plc (BRBY), a továbbiakban csak...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
2
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
3
1 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
4
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
5
1 hete
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 11:31
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 10:07
Hivatalos: megsemmisíti Paks II. állami támogatásának bizottsági jóváhagyását az EU bírósága
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 11:28
Izgalmas számok érkeztek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon