Budapest, 2021. május 24.
Brutális áremelkedés jön az Otthon Start miatt: egy éven belül tetőzhet a horror?

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 14:06

A hét elején elindult Otthon Start program alapjaiban határozhatja meg a következő negyedévek lakáspiacát. Az eladó lakások iránti rendkívüli kereslet az árakban is látszódni fog, ugyanakkor a kiadó lakások iránti kereslet mérséklődhet. A legnagyobb ingatlanhálózatok vezetői szerint azonban az Otthon Start mellett más folyamatok is alakíthatják még idén a lakáspiacot - derül ki a zenga.hu felméréséből.

Nagyobb kereslet, emelkedő lakásárak

Az Otthon Start program bejelentése óta mintegy kétszeresére emelkedett a zenga.hu-n ingatlant keresők száma, ami mostanra a kínálati árakban is kezd megmutatkozni. Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat, országosan ugyanakkor még nem látszik ez a kiugró árnövekedés.

„Az Otthon Start program bejelentése óta tízéves rekordra nőtt a kereslet a lakáspiacon, főként azokban a szegmensekben, amelyek megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A fővárosban a 40–70 m²-es társasházi lakások és panellakások iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, míg vidéken a családi házak és a közepes méretű lakások kerültek előtérbe. A keresleti hullám rövid távon árnövekedést hozhat, ami vidéken a szélesebb kínálat miatt valamivel mérsékeltebb lehet. A hatás az új lakások piacán is érezhető lesz, itt a fejlesztők az Otthon Start által generált kereslethez igazíthatják az árazásukat. A bérleti piacon ezzel szemben visszafogottabb mozgás várható, a szezonális élénkülést fékező trendek kísérik, ezért év végéig csak kismértékű, 2026 első feléig pedig mérsékelt nominális bérletidíj-emelkedés várható” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató helyettese.

Vidéken és Budapesten is jelentős áremelkedést fog hozni az Otthon Start program az 1,5 millió forintos négyzetméterárnál olcsóbb ingatlanok piacán. Ez a tendencia már elindult és kimutatható. A kereslet - vagy legalábbis az érdeklődés - már most jelentősen megnőtt. Az árak emelkedése azonban inkább az előttünk álló fél évben csapódhat le, azt követően nem várok további jelentős áremelkedést

– tette hozzá Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője.

Megtorpanhatnak a bérleti díjak

Míg az eladó lakások iránt kiugróan nagy az érdeklődés, a kiadó lakásokat ezúttal kevesebben keresik a bérlők. Sőt, sokan a bérlők közül is megpróbálhatnak majd lakást venni a program segítségével, így a bérleti piacon azoknak az aránya fog emelkedni, akik a kedvezőtlenebb anyagi helyzetük vagy az önerő hiánya miatt továbbra sem fognak tudni vásárlóként piacra lépni. Emiatt nincs elég tér ahhoz, hogy a következő hónapokban a bérbeadók úgy emeljék a bérleti díjat, ahogy azt korábban elképzelték. 

„Az Otthon Start program hatására az érintett ingatlanok iránti kereslet jelentősen emelkedhet, és várhatóan az árak is növekedni fognak. Ezzel szemben a kiadó lakások bérleti díjaiban a következő fél évben inkább stagnálásra, egyéves távlatban pedig mérsékelt növekedésre lehet számítani” – mondta Kosztolánczy György, az Otthon Centrum vezérigazgatója.

Beindulnak a lakásépítések?

Az Otthon Start program egyik közvetett hatása lehet a lakásépítések számának növekedése is, azonban ez időben késleltetve jelentkezhet. A 2024-es év után várhatóan idén is hasonlóan alacsony számban adnak át új lakásokat, jövőre azonban már enyhe növekedés jöhet. A szakértői várakozások szerint 2026-ban országosan 13-14 ezer, 2027-ben pedig 17-18 ezer lakás készülhet el.

Mire figyeljünk még az Otthon Start mellett?

Bár az elmúlt két hónap és várhatóan a következő hónapok is az Otthon Start programról fognak szólni, nem szabad elfelejteni, hogy számos más tényező is befolyásolja a lakáspiac jövőjét. A hazai gazdasági kilátások, a globális folyamatok és a geopolitikai feszültségek mellett kiemelt hatása lesz a 2026-os választásoknak, a finanszírozási környezetnek és az infláció, valamint a reáljövedelmek alakulásának.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA 
#hitel #otthon #lakáshitel #lakás #lakásépítés #albérlet #ingatlanpiac #lakásvásár #lakások #otthon start

