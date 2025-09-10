Megérkeztek az első számok az Otthon Startról: így pörög fel a lakáspiac, kapkodnak az emberek

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten. Vagyis lényegében duplázásról van szó. Országosan az 50-100 millió forintos ársávba tartozó lakóingatlanok iránti kereslet 118 százalékkal, a legfeljebb 50 millió forintért eladásra szánt társaik esetében pedig bő 80 százalékos volt a keresletbővülés június vége és szeptember eleje között. A 150 millió feletti árkategóriában is nőtt a telefonos érdeklődések száma, de ebben a kategóriában a bővülés mértéke jóval visszafogottabb, és a kereslet volumene is jóval kisebb. Éves összevetésben is erősödés látható, országosan 50 százalékkal több érdeklődő jelent meg a piacon az Otthon Start Program bejelentése óta eltelt hetekben.

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti.

A program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz gyakorlatilag tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott a kereslet az Otthon Start bejelentése előtti héthez képest.

Minden településtípuson érzékelhető volt a fordulat

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. Az legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés.”

A szakértő szerint az is beszédes, hogy a 100-150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150-200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200-250 millió között pedig 7 százalékos csökkenés történt június végéhez képest.

Az éves növekedés üteme viszont kisebb, de miért?

A szakember elmondta azt is, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember első hetében közel 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel. Az szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor visszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet.

Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek egyik fontos oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon azok a befektetők, akik az állampapírokból mozdultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.

A program indulása után első adatok szerint az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a kereslet nem csak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be. „A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a kereslet növekedését a kínálat is képes lesz lekövetni.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.