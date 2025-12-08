Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet

A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.

November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka, ami kedvezőbb az időarányos értéknél. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak - írta összegzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Novemberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.

