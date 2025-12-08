A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet
A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka, ami kedvezőbb az időarányos értéknél. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak - írta összegzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.
Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.
Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.
Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Novemberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Boldogság 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
A nemzetközi élelmiszer-alapanyagok árait a bőséges globális kínálat és a fokozódó exportverseny alakította novemberben.
Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját.
A magyar élelmiszeripari cégek nem tudnak érdemben versenyezni külföldön, mert a túl széles termékkínálat hátráltatja a nemzetközi piacra lépést.
Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani.
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.