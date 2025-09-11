Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.
Hivatalos: megsemmisíti Paks II. állami támogatásának bizottsági jóváhagyását az EU bírósága
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság - ezt a testület közölte csütörtökön délelőtt. Az ítéletben az áll, hogy az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal abban az esetben, ha az közvetlenül orosz cégnek megy.
Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában jóváhagyta azt a beruházási támogatást, amelyet
Magyarország a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztése céljából kívánt nyújtani az
MVM Paks II állami tulajdonban lévő vállalkozásnak.
Ezen új reaktoroknak fokozatosan fel kellett váltaniuk a négy meglévő reaktort. Úgy tervezték, hogy a MVM Paks II térítésmentesen a két új reaktor tulajdonosa és üzemeltetője lesz. A reaktorok megépítését teljes egészében a Magyar Államnak kellett finanszíroznia.
Az új reaktorok megépítésével közvetlen odaítélés útján a Nizhny Novgorod Engineering orosz vállalkozást bízták meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozása céljából állami kölcsönt nyújt Magyarországnak
- áll az ítéletben.
Ausztria az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta a Bizottság jóváhagyó határozatát. A Törvényszék a 2022. november 30-i ítéletében elutasította a keresetet. Ausztria ezt követően fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz a Törvényszék ítélete ellen.
A Bíróság most hatályon kívül helyezi a Törvényszék ítéletét, és megsemmisíti a Bizottság jóváhagyó határozatát.
címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja.
