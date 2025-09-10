Őrültenk hajtanak a magyarok erre a hitelre: valahol már 15 millió forintot is fel lehet venni bármire

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten.
A korábbi 10 millió forint helyett akár 15 millió forintos személyi kölcsön is elérhető a K&H-nál a megfelelő jövedelemmel rendelkezők számára. A 15 milliós maximális összeg kivételes, mivel egyelőre kevés banknál érhető el ekkora összeg. A lépés érthető, hiszen a személyi kölcsön piaca jelentős növekedést mutat, a jegybanki adatok szerint az első félévben több mint 40 százalékos volt a bővülés ebben a szegmensben. A megemelt igényelhető hitelösszeget részben az is magyarázza, hogy a 3%-os lakáshitelt felvevők valószínűleg átalakítják, felújítják a megvásárolt ingatlant, amelyhez személyi kölcsönre is szükségük lehet.
A nagyobb hitelösszeghez gyors és kényelmes ügyintézés is társul: a teljes folyamat néhány perc alatt elintézhető a K&H mobilbankban vagy e-bankon keresztül. Ha az igénylő nettó jövedelme eléri a hitelképes összeghatárt és legalább havi 150 ezer forint érkezik rendszeresen a bankszámlájára, akkor a kamat 10% alatt marad a teljes futamidőre – mondta, Molnár Gergő, a K&H Bank lakossági marketing vezetője.
A K&H bővített ajánlata a hazai piaci trendekhez is igazodik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei év első hat hónapjában 527 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön szerződéseket, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Márciustól kezdve pedig minden hónapban meghaladta a 90 milliárd forintot az új szerződések összege, ami a személyi kölcsönök iránti kiugró keresletet mutatja. Lakásfelújításra, illetve autóvásárlásra veszik fel a legtöbb hitelt, így érthető, hogy nagyobb hitelösszegekre is szükségük van az ügyfeleknek.
A növekedéshez hozzájárult a munkáshitelek iránti kereslet, de a 3%-os lakáshitel vélhetően még tovább fogja élénkíteni a személyi hitelek iránti keresletet, méghozzá valószínűleg a nagyobb összegeknél, hiszen a lakásfelújítások költsége nem csökkent az elmúlt időben és a jövőben várható koncentrált kereslet miatt szintén inkább emelkedni fog. A személyi kölcsönök folyósításának volumene 34 százalékkal nőtt már az év első felében is az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A K&H ezért döntött úgy, hogy a maximálisan igényelhető összeget 15 millió forintra emeli, így ügyfeleink még nagyobb pénzügyi igényű terveiket is meg tudják valósítani
– tette hozzá a K&H szakembere.
