Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 11:30

Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet. A kötelezően a lakások mellé, felárért megvásárolandó bútor, tároló, autóbeálló már lejárt lemezz! Most egy eladó kerek-perec megmondta, aki a kedvezményes lakáshitelre venné meg az ingatlanát, annak alapból 4 millióval drágábban adja el.

Alig pár napja indult el az új lakáshitel-program, a 3 százalékos Otthon Start, de máris megjelentek a „kreatív” megoldások a lakáspiacon. Egyre több hirdetésben találkozni kötelezően, a lakás vételárán felül megvásárolandó bútorokkal, kocsibeállókkal, tárolókkal - az eladók így akarják az Otthon Startban maximált, 1,5 milliós négyzetméterár alá szorítani a lakásuk árát.

Most egy zuglói, Herminamezőn található 54 négyzetméteres lakás hirdetésében még ennél is messzebb mentek, külön kiemelik, hogy ha valaki a támogatott lakáshitelt venné igénybe, akkor az ingatlan ára nem 88,8 millió forint, hanem 92,7 millió – vagyis közel 4 millió forinttal több. Az egy más kérdés, hogy már az alacsonyabb ár sem fér bele a 3 százalékos kölcsön feltételeibe...

Az ominózus hirdetés. Forrás: FacebookAz ominózus hirdetés. Forrás: Facebook

A hirdetés szerint a különbséget a hosszabb hitelügyintézés indokolja. Ez a magyarázat már csak azért sem állja meg a helyét, mert a normál banki lakáshitelek átfutási ideje is jellemzően 4-6 hét, de bonyolultabb ügyleteknél akár 2-3 hónapig is elhúzódhat, mire az igénylő pénzhez jut.

Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Tényleg belevágnál egy hitelbe? Megdöbbentő eredmények az Otthon Startról – ennyien tervezik felvenni, és így változott a magyarok hozzáállása!

Valójában inkább arról lehet szó, hogy a vevő számára elérhető olcsóbb finanszírozás előre beépül az árba, vagyis a támogatás egy része az eladó zsebében landolhat. Ez a gyakorlat nem új a lakáspiacon: a CSOK és a Babaváró idején is gyakran megjelentek hasonló „felárak”. Az is felmerülhet, hogy az eladó gyorsan szabadulna a lakástól, mert hamar máshova költözne és fél a hirtelen áremelkedéstől, de ebben az esetben mindennemű hiteles vevőt "büntetne" a magasabb vételárral.
Címlapkép: Getty Images
