Barátság vezeték híre mentette meg a Molt – közben az egész BUX beszakadt!

Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.

A kereskedés forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények közül egyedül a Mol tudott erősödni, a többiek mind gyengültek.

Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint főként az OTP és a Richter húzta le az indexet. A Richter árfolyamesése mögött nem állt komolyabb hír, az OTP-nél pedig inkább profitrealizálásról volt szó.

A Mol azonban felfelé mozgott: miután szerdán bejelentették, hogy csütörtöktől újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a társaság árfolyama 0,75 százalékkal 2966 forintra emelkedett. A több mint 7 milliárd forintos kiemelkedő forgalom arra utal, hogy sok befektető visszatért a Mol részvényeihez.

Ezzel szemben az OTP papírjai 1,77 százalékot estek, árfolyamuk 30 010 forintra csökkent, 7 milliárd forintos forgalom mellett. A Richter 1,5 százalékot gyengült, 10 520 forinton zárt, míg a Magyar Telekom minimálisan, 0,2 százalékkal 1954 forintra csökkent.

A kis és közepes cégeket tömörítő BUMIX viszont emelkedni tudott, 0,29 százalékos pluszban, 9270,74 ponton fejezte be a kereskedést.