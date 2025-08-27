2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Készpénzes euró bankjegyek és jegyzetfüzet tőzsdei mutatókkal (pénz, gazdaság, üzlet, pénzügy, infláció, válság)
Gazdaság

Barátság vezeték híre mentette meg a Molt – közben az egész BUX beszakadt!

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 20:46

Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.

A kereskedés forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények közül egyedül a Mol tudott erősödni, a többiek mind gyengültek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint főként az OTP és a Richter húzta le az indexet. A Richter árfolyamesése mögött nem állt komolyabb hír, az OTP-nél pedig inkább profitrealizálásról volt szó.

A Mol azonban felfelé mozgott: miután szerdán bejelentették, hogy csütörtöktől újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a társaság árfolyama 0,75 százalékkal 2966 forintra emelkedett. A több mint 7 milliárd forintos kiemelkedő forgalom arra utal, hogy sok befektető visszatért a Mol részvényeihez.

Ezzel szemben az OTP papírjai 1,77 százalékot estek, árfolyamuk 30 010 forintra csökkent, 7 milliárd forintos forgalom mellett. A Richter 1,5 százalékot gyengült, 10 520 forinton zárt, míg a Magyar Telekom minimálisan, 0,2 százalékkal 1954 forintra csökkent.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kis és közepes cégeket tömörítő BUMIX viszont emelkedni tudott, 0,29 százalékos pluszban, 9270,74 ponton fejezte be a kereskedést.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:46
20:32
20:16
20:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 27. 16:45
Last minute változások az Otthon Startban: kik a nyertesek és a vesztesek?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 27. 17:46
Építkeznél az Otthon Starttal? Rád speciális szabályok vonatkoznak, amikről tudnod kell!
Jó hír, hogy az Otthon Start Program nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható. Á...
MNB Intézet  |  2025. augusztus 27. 11:38
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válna...
MEDIA1  |  2025. augusztus 26. 09:44
Budapestre érkezik A hegyi doktor sztárja: Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije lesz
A népszerű tévésorozatban Dr. Martin Grubert alakító Hans Sigl először jár majd a magyar fővárosban.
Holdblog  |  2025. augusztus 25. 08:42
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
2
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
3
5 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
4
3 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:03
Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből