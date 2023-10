Nagyban megy a toborzás a MÁV-nál: 400-500 ezret fizetnek havonta, végzettség sem kell

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. Az biztos, hogy a magyar tudományos élet számára kiemelkedő hét volt a mostani, hiszen két magyar Nobel-díjnak is örülhettünk: Karikó Katalin és Krausz Ferenc is részesült 2023-ban ebben az elismerésben. Vasárnap sajnos gyászhír is érkezett: elhunyt Sólyom László volt köztársasági elnök. A 40. héten kiderült, hogy jövőre hány százalékkal emlkednek a nyugdíjak, és megjelent a novemberi emelésről szóló rendelet is. Ezt követően meg is jelent a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora, mellyel kiszámolható, mennyi lesz a nyugdíj novemberben. Hétközben megjelent a PET-palackok visszaváltásáról szóló rendelet is, melyből az is kiderült, mennyi lesz a betétdíj. Hétvégén kirobban az izraeli-palesztin konfliktus és újabb súlyos földrengés rázta meg Afganisztánt. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebb híreit, és legolvasottabb cikkeinket.

A hét legolvasottabb híre volt, hogy a MÁV Zrt. oldalán különösebb végzettséget nem igénylő szakmák bruttó fizetése 253 000 forintól 313 000 forintig terjed a betanítás alatt, betanítás után kb. 1,5- szörösére emelkedik. De azért szakmánkként még így is nagyon eltérő a bérezés, ami a feladatkörhöz tartozó munkák mennyiségétől függ. Erről a témáról bővebben ebben a cikkünkben olvashatsz.

Nobel-díjak

A hét meghatározó témája volt, hogy két magyar tudós is Nobel-díjat nyert 2023-ban: Karikó Katalin orvosi, míg Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjt kapott. Az ezzel kapcsolatos hírekről, érdekességekről, nyilatkozatokról a Pénzcentrum is beszámolt:

Nyugdíj

Ezen a héten Varga Mihány bejelentette, hogy 2024-ben 6%-kal emelkednek majd a nyugdíjak, illetve a novemberi nyugdíjemelésről is megjelent a hivatalos rendelet:

Már 100% tehét, hogy 2023 novemberétől 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. De mit is jelent azonban ez a gyakorlatban? Mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? A Pénzcentrum novemberi nyugdíjkalkulátorával könnyedén kiszámolható, mekkora összegre számíthatnak az idősek a legutoljára kapott nyugdíj összegéből:

Az korábban is tudható volt, hogy nagy különbség lehet egyes megyék, vagy a főváros és a vidék között egészségügyi szempontból is, nemcsak gazdaságilag. A frissen megjelent 2022-es népszámlálási adatok a lakosság egészségével kapcsolatban ezt erősítették meg, illetve megmutatják a teljes képet. A Pénzcentrum elemzéséből kiderül, valóban egészségesebbek-e a lakosok a vidéki falvakban, mint a fővárosban, vagy kisebb városokban, valamint hogy merre lakhat az országban a legtöbb egészséges nyugdíjas:

Ahány ország, annyiféle nyugdíjrendszer és nyugdíjba vonulási stratégia van a világon. Amíg a törököknél 52 év a nyugdíjkorhatár, többnyire 61 évesen vonul nyugdíjba az átlag, miközben a németeknél 66 év a korhatár, de az átlagéletkor nyugdíjazáskor csak 63 év. Ezzel szemben Szaúd-Arábiában már 47 évesen nyugdíjba lehet vonulni, mégsem mennek el nyugdíjba, csak átlagosan 59 évesen. Indonéziában pedig 69 éves korukig aktívan dolgoznak átlagban a lakosok! Egy friss elemzés azt is vizsgálta, a nők az átlagosnál előbb, vagy később hagyják el a munkaerőpiacot. Magyarországon bár 65 év a korhatár, átlagosan 62 éves korában lesz az ember nyugdíjas, a nők pedig még korábban: már 60 évesen. Arról, Magyarországon megéri-e hamarabb elmenni nyugdíjba, az alábbi cikkben írtunk részletesen:

Munka, karrier

Noha a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérének akár a 80 százaléka is megszerezhető vele, a magyarok mégsem kapkodnak a részmunkaidős állások iránt. Pedig az ilyen formában elérhető állások szinte végeláthatatlan számban állnak rendelkezésre, a munkaerőhiány pedig jelentős adut jelenthet a dolgozók számára:

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-i hatállyal kiléptek az Európai Unió kötelékéből, ami jól megkavarta az angliai munkavállalást: az uniós polgárok korábbi megszokott szabad munkaerő-mozgása megszűnt, tehát a magyar állampolgárok munkavállalása is csak a brit kormány által bevezetett vízumrendszer alapján lehetséges. Elmagyarázzuk, pontosan milyen feltételekkel lehet ezt kérelmezni, ahogy annak is utánajártunk, milyen feltételekkel lehet valaki brit állampolgár:

A Magyar Posta oldalán a kézbesítő és futár állásokból található a legtöbb hirdetés. A Pénzcentrum gyűjtéséből kiderül, hogy a biciklis kézbesítő bruttó 360 000 forintot vihet haza egy hónapban, de ha az embernek van jogosítványa és autója, akkor különösebb végzettség nélkül, a téli szezonban akár több mint bruttó 450 000 forintot is megkereshet:

Jelentős figyelem hárult az utóbbi időben a „munkahelyi wellnessek” kialakítására, a cégvezetők ugyanis elkezdték felismerni, hogy vállalkozásuk eredményeit milyen komolyan befolyásolja a munkavállalók egészsége és kipihentsége. Főleg mostanában, mikor a globális gazdaság lendülete alábbhagyott, az ügyféligények viszont nem változtak, a gazdasági racionalizáció jegyében pedig az elbocsátások mindennapossá váltak. Ezen felül a vállalati költségeket is vissza kell szorítani, miközben az erőforráshiány plusz terheket rótt a munkavállalókra. Nem véletlen, hogy a kialakult helyzet sok vezetőt megroppantott lelkileg, és úgy érzik, össztűz zúdul rájuk:

Bankolás, hitelek, befektetés, gazdaság

A 2010-2020 közötti időszak talán a hazai gazdaság legsikeresebb 10 éve volt – állítják sokan, akik azonban arról megfeledkeznek, hogy az egész régióban ugyanez a fellendülés zajlott le, és Magyarország is nagyjából az átlagos eredményt hozta a fejlődés terén. Vagy mégsem? A Pénzcentrum két korábbi jegybankelnököt kérdezett arról, mi a véleményük a jelenlegi gazdasági helyzetről, illetve hogy valóban lehet-e az elmúlt időszakot csodának nevezni. Surányi György és Bod Péter Ákos szerint sincsenek túl jó kilátásai a hazai gazdaságnak:

A 2023-ban visszaeső fogyasztás ellenére az látszik, hogy nőtt a hitelkártyákkal végrehajtott vásárlások mennyisége és értéke is. A jegybanki adatok alapján megvizsgáltuk, mégis milyen mértékű volt ez az emelkedés, illetve megpróbáltuk megtudni a hazai pénzintézetektől, hogy mégis mit vásárolnak az ügyfeleik a hitelkártyáikkal? A válaszok alapján beigazolódott a gyanú, hogy egyre többen már az élelmiszert is hitelre veszik:

Egyre ismertebbek, elterjedtebbek Magyarországon az öngondoskodási lehetőségek, a járvány és a gazdasági válság pedig különösen előtérbe helyezte az egészséggel kapcsolatos megtakarításokat. Ma már rengetegen tudják, hogy az egészségpénztári megtakarítást nem csak gyógyszerekre lehet költeni a patikákban, és éveről évre egyre többen fedezik fel, és használják ki a 20 százalékos, egy évben legfeljebb 150 ezer forintnyi adóvisszatérítés lehetőségét. A hazai egészségpénztárak azt közölték a Pénzcentrummal, hogy a szülési támogatás helyzete sajátos ebből a szempontból: ez a szolgáltatás is egyre népszerűbb, összege pedig akár 1 millió forint is lehet. Így pedig könnyen kihasználható a teljes éves szja-visszatérítési keret is. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk:

A héten közzétették a jegybank legfrissebb, nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések forgalmi és árazási adatait, melyek közül – a szokásoknak megfelelően – a lakáshitelekkel, a személyi kölcsönökkel és a babaváró hitelekkel kapcsolatos adatokat elemeztük részletesebben:

Újra és újra fellángol az örökös vita arról, hogy készpénzzel vagy kártyával jobb vagy kényelmesebb-e fizetni. A CashTag, a Pénzcentrum videoblogja az elemzők mellett most az utca emberét is megkérdezte, melyik módszer szerintük a jobb:

Megkezdte a K&H az ATM-ek cseréjét, a régiek helyére olyan automaták jönnek, amelyekből okoseszközzel lehet a készpénzt felvenni, azaz nem kell plasztikkártyát használnia az ügyfélnek – közölte a pénzintézet. Várhatóan az év végéig közel 100 ATM újul majd meg. A cserékről bővebben itt lehet olvasni.

Autó, közlekedés, utazás

Most már tényleg ideje lesz lassan felrakatni a téligumikat. A megfelelő tapadás havon, jégen és nedves körülmények között létfontosságú, ha télen útnak indulunk. De melyik téligumi a legjobb választás 2023-ban? A német autóklub 32 abroncsot tesztelt, három modell fennakadt a rostán, nem ajánlott őket megvenni:

Ahogy arról beszámoltunk, két hétre visszaállította a határellenőrzést Szlovákia a Magyarországgal közös határszakas teljes hosszában. Mint az adatokból kiderül, északi szomszédunk a második legnépszerűbb úticél a bevásárlóturistáknak és a pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak is, ezért kíváncsiak voltunk arra, mennyiben érintheti az utazókat az intézkedés. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.

Az elmúlt 1-2 évben, mióta újra szabadon tudunk utazni, aki csak teheti útra kerekedik, és lehetőleg az országhatáron túl keres úticélt. Azonban a gazdasági helyzet és különböző intézkedéscsomagok miatt ezt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. A Pénzcentrum most összeszedett 5+1 tippet, aminek segítségével jóval olcsóbban, és nem utolsó sorban kényelmesebben fogunk tudni utazni. Ráadásul ezekkel a trükkökkel nem kell semmiről se lemondanunk:

Még el sem kezdődött igazán az ősz, de a magyar utazók egy része már a téli tengerparti kiruccanását tervezi: van iroda, ahol 30 százalékos a forgalomnövekedés. Úgy tűnik a jelenlegi gazdasági körülmények ellenére az utazás még mindig elöl szerepel a prioritási listán. Egyiptom, Törökország, Dubai örök kedvenc, de meglepő, új szereplők is felkerültek a legnépszerűbb őszi úti célok listájára, Omán például új a hazai piacon, ennek megfelelően könnyen találhatunk ide kedvezményes, bevezető ajánlatokat:

A napfény alacsony beesési szöge jelentősen növeli a balesetek kockázatát az utakon, az év ezen időszakában jelentősen romlanak a látási viszonyok a reggeli és délutáni órákban. A veszélyt nem szabad alábecsülni: a német autóklub szerint az időjárási okokból bekövetkező, személyi sérüléssel járó balesetek nagyjából kétharmada ilyenkor történik:

Tavalyhoz képest jóval több autót szállítottak el a budapesti kerületekben - derült ki az önkormányzatok válaszaiból. A szabálytalan parkolás miatt elvitt kocsikért általában jelentkeznek a tulajdonosok, viszont az elhagyott roncsautókat szinte senki sem váltja ki az elszállítást követően. Összességében 100 ezer forint feletti összegbe is kerülhet, ha valakire lecsap a lopós autó, ez függ a szabálysértés mértékétől is. Megkérdeztük a kerületeket arról is, milyen kirívó esetekkel találkoztak az utóbbi időben: például a józsefvárosi önkormányzattól megtudtuk, előfordult, hogy drogot terjesztettek a roncsautókból, de rothadó húst is találtak egyben. Újpesten egy összetört luxusterepjáró tulajdonosa hányt fittyet a szabályokra és a felszólításokra:

Egészség, betegség

Az öregedés és a genetika egyaránt olyan, elkerülhetetlen tényezők, amik növelik a demencia kialakulásának kockázatát. A szakértők azonban most összeállítottak egy 16 pontból álló listát azokról a tényezőkről, melyek egyértelműen növelik a memóriarabló betegség kialakulásának valószínűségét. Ezeknek a rossz szokásoknak, mint például a dohányzás, elkerülésével pedig csökkenthetjük a demencia kialakulásának valószínűségét, vagy legalábbis hátráltathatjuk annak kialakulását. Erről részletesen ebben a cikkben lehet olvasni.

Egy friss kutatásból kiderült, hogy a magyarok nagy része nincs tisztában vele, hogy melyik orrpray okoz függőséget és melyik nem. Az allergiaszezon lecsengőben van, de már kanyarban a járványszezon, amikor egymásnak adják a kilincset a betegek a patikában, akik orrsprayt vásárolnak:

A héten nagy port kavart egy új javaslat is, miszerint 18 éves kor alatt be kéne tiltani az enegiaital-fogyasztást. Erre reagált a a Magyar Energiaital Szövetség is. Arra hívták fel a figyelmet, hogy amíg az enegiaitallal annyit foglalkozunk, a kóláról megfeledkezünk: "Megdöbbentő, hogy az energiaitalok körüli felzúdulás mellett a kólák kritikája teljesen elhallgat. Ráadásul, nem ritka a gyermekműsorok közötti kóla reklám, amely a fiatalokat célozza meg. De miért? A gyermekeink pontosan tízszer több kólát isznak, mint energiaitalt". A teljes hír itt olvasható.

Otthon, ingatlan, rezsi

Lakosságarányosan a top öt legtöbb szemetet termelő település közül négy Somogy vármegyében található - derítette ki a héten a Pénzcentrum. Ráadásul mind a négy nyáron közkedvelt úticélnak számít a Balaton partján. A legtöbb szemetet előállító települések között van Balatonmáriafürdő, Zamárdi, továbbá Balatonakarattya és Balatonfenyves. Ezzel szemben Kusbucsán, Nemessándorházán vagy Búcsúszentlászlón alig szállítanak el szemetet az ottaniaktól. Erről bővebben ebben a cikkben számoltunk be.

Egyre kevesebb a lehetőségünk arra, hogy kevés pénzből vásároljunk magunknak nyaralót Magyarországon, pláne abban az esetben, ha a célunk az, hogy esetlegesen egész évben is tudjuk használni az ingatlant. Azaz téliesítve legyen. A Balatont szinte el is felejthetjük, hiszen itt óriási kompromisszumok nélkül jó esetben is 25-30 millió forintnál kezdődik egy nyaraló ára, de a többi, népszerű üdülőövezetben is nehéz labdába rúgni 20-25 millió forint alatt. Azonban nem lehetetlen kivitelezni. A Pénzcentrum a héten annak járt utána, hogy kik és miért választják a fűthető nyaralókat, illetve mégis mit is lehet jelenleg Magyarországon vásárolni 25 millió forint alatt:

Rossz hír a streamingezőknak, hogy az áremelés után 3 090 forintba kerül majd havonta, és a jelszómegosztás gyakorlatával is leszámol hamarosan a Disney+ nevű streaming-platorm:

Az energiatakarékosság nemcsak a saját bankszámlánkat védi, hanem a környezetet is. De a háztartásban lévő nagy energiazabálókat nem mindig könnyű azonosítani. Ha tudjuk, mely készülékek fogyasztanak a legtöbbet otthon, akkor csökkenthetjük a kilowattórákat és a költségeket:

Vásárlás, bevásárlás, boltok, akciók

Az olcsó import sertéshús után most az olcsó import tej és sajt borzolj a kedélyeket Magyarországon. Ami azért érdekes, mert bőven akadnak olyan tejtermékek, amiből Magyarország nem önellátó, ezért hosszú évek óta mindig importra szorul. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy az olcsó tej nagyon nem Ukrajna felől jön, és várhatóan nem is innen fog, hiszek szomszédunk sem önellátó. Az olcsó tejeket leginkább Németországból és Lengyelországból hozzák Magyarországra:

Több száz magyarországi üzletben állnak majd fel 2024-től a PET-palackok visszaváltására alkalmas automaták - ez derült ki azokból a válaszokból, melyet a Pénzcentrum kért a hazai üzletláncoktól a vonatkozó rendelet megjelenese után. Az azonban legalábbis kérdéses, hog a január elsejei határidőre mindenhol készen lesz-e a rendszer, az egyik hazai kereskedelmi szövetség főtitkára szerint elképzelhető, hogy több helyen csak a jövő júniusi türelmi idő lejáratkor lehet teljes a készültség:

Az élelmiszer-hamisítás bár globális probléma, egyes országokat jóval komolyabb mértékben érint, mint másokat. Magyarország ebből a szempontból szerencsés, de azért nálunk is akadnak meredek hamisítási botrányok. Igaz, nálunk a rossz fiúk nem gondolják túl a dolgokat, a legtöbb élelmiszer-hamisítási ügyben ugyanis a lejárati idő manipulálása, az átcímkézés a tilosban járók bűne. Ennél azonban jóval veszélyesebb hamisítási módszerek is vannak, olyanok is, amik komoly egészségügyi károkat is okozhatnak egy embernek. Cikkünkben bemutatjuk, melyek ezek, de sorra vesszük a világ legtöbbet hamisított élelmiszereit is az olíva olajtól a mézen át a gyümölcslevekig:

Még csak most múlt el a nyár, viszont annyira rohannak a hetek, hogy már most érdemes lehet azon gondolkodni, mit vásároljunk, hogyan gazdálkodjunk év végéig. Érdemes a kiadások jó részét nem decemberre halasztani, akkor se ha közben félreteszünk, mert például egy váratlan drágulás - mint 2022-ben -, könnyen megboríthatja a költségvetést. Ezért érdemes már most tájékozódni az árakról. A Pénzcentrum most egy klasszikus karácsonyi alapanyagon, a dión keresztül mutatja be, miért érdemes előre gondolkodni, ami az alapvető élelmiszereket illeti:

Lottószámok, szerencsejáték: