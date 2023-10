Ezek lesznek az új slágernyaralók? Ilyen téliesített házakat kaphatsz most 25 millió alatt

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Egyre kevesebb a lehetőségünk arra, hogy kevés pénzből vásároljunk magunknak nyaralót Magyarországon, pláne abban az esetben, ha a célunk az, hogy esetlegesen egész évben is tudjuk használni az ingatlant. Azaz téliesítve legyen. A Balatont szinte el is felejthetjük, hiszen itt óriási kompromisszumok nélkül jó esetben is 25-30 millió forintnál kezdődik egy nyaraló ára, de a többi, népszerű üdülőövezetben is nehéz labdába rúgni 20-25 millió forint alatt. Azonban nem lehetetlen kivitelezni. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy kik és miért választják a fűthető nyaralókat, illetve mégis mit is lehet jelenleg Magyarországon vásárolni 25 millió forint alatt.

A legnépszerűbb üdülőövezetekben már évek óta szinte lehetetlen 20-25 millió forintért nyaralót találni, a Balatonnál pedig mégrosszabb a helyzet. Abban az esetben pedig, ha olyan ingatlant szeretnénk vásárolni, amiben van fűtés és tudjuk télen is használni, máris sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Holott sokan nemcsak azért keresnek ilyen épületeket, mert szeretnék télen is kihasználni az adott környék nyújtotta programlehetőségeket. Sokaknak ugyanis csak így engedhetik meg maguknak, hogy saját ingatlanhoz jussanak. A változó gazdasági helyzet, az infláció, a jelentős mértékben továbbra sem csökkenő ingatlanárak és a magas kamatkörnyezet, valamint a nehezebb hitelhez jutás eredményeként sokan - akiknek mindenképpen meg kell oldaniuk a jelenlegi helyzet ellenére is az ingatlanhoz jutást - a városok külső területein található zártkertes ingatlanoktól sem zárkóznak el. A kedvezményes ár előnye mellett jelentős kompromisszum ez a vásárlók számára, és ezek közül csupán egy ok az, hogy ezekről a területekről nehezebb a bejárás tömegközlekedéssel, sok családnak csak két autóval oldhatóak meg a mindennapok. Aki zártkerti ingatlant választ állandó lakhatásra, egy dologból biztosan nem enged, az pedig az épület téliesítettsége. Egy téliesített nyaraló, szigetelt és ha nem is a legkorszerűbb, legolcsóbban fenntartható rendszerrel, de fűthető, így a hidegebb hónapokban is alkalmas az ottlakásra – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, hozzátéve, hogy természetesen rengetegen vannak, akik továbbra is üdülési, vagy kiadási céllal vennének nyaralót. EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen vízparti házakat vehetsz 15 millió forint alatt Magyarországon: ezek lesznek az új slágernyaralók? Utánajártunk, hogy milyen vízparti ingatlanokat lehet 15 millió forint alatt vásárolni Magyarországon. Ha valaki nem állandó lakhatásra, de időszakos ott tartózkodásra vagy befektetésként nyaraló vásárlásán gondolkodik és nem csak a jó időben szeretné használni, esetleg kiadni, akkor mindenképpen tanácsos téliesített, vagyis jól szigetelt és fűthető ingatlant választania. A nyaralóövezetekben, főként a Balatonon kiemelten figyelnek, hogy egész évben élhető programok legyenek és hogy a tipikusan nyaraló településeket a hideg idő ellenére is megtöltsék élettel. Ennek köszönhetően ezeken a helyeken is egyre nagyobb az érdeklődés a 4 évszakos kikapcsolódást biztosító ingatlanok iránt – tanácsolta Benedikt Károly. Alapvetően a nyaralók téliesítése a használati időszak meghosszabbítását jelenti. Ez korábban elsősorban a használat megváltozása miatt vált indokolttá: a fővárosi agglomerációban, de más nagyvárosi agglomerációs településeken is jellemzően a kertes házba vágyó, de kevés anyagi forrással rendelkező, elsősorban fiatal párok, kisgyermekes családok, de akár az aktív korból kilépő idősebbek, friss nyugdíjasok számára is alternatíva volt ez az ingatlantípus. Ők jellemzően nem nyaralásra, hanem állandó lakhatási célra használták a téliesített nyaralót – egészítette ki a fentieket az Otthon Centrum szakértője, aki az árak alakulására is kitért. A nyaraló jogállás a legtöbb esetben olyan területen lévő, a szokásos családi háznál kisebb alapterületű épületet takar, amely nyaraló besorolású övezetben van, általában a lakóövezeteknél kisebb telekméret és/vagy beépíthetőség jellemzi. A környezet infrastrukturális ellátottsága is szerényebb (víz és villany van, de csatornahálózat nincs, a közúthálózat sem kiépített). A szolgáltatások is kiépítetlenek, általában a tömegközlekedés sem elérhető a közelben. Mindez akár festői szépségű természeti környezettel is társulhat, ami azonban a fenti jellemzőket nem tudja ellentételezni, ezért az árak mérsékeltebbek a lakóterületek családi házaihoz képest. A fővárosi agglomerációban Biatorbágyon például négyzetméterenként 341 ezer forintért lehet nyaralót vásárolni, ami éppen a fele a családi ház fajlagos átlagárának, de például vidéken, konkrétan Letényén és Nagykanizsán a családi ház négyzetméter átlagárához képest éppen 60%-os áron mennek el a nyaralók – magyarázta lapunk megkeresésére az Otthon Centrum, amivel Benedikt Károly is egyetértett. A nyaralóingatlanok árfekvését jelentősen befolyásolja a lokáció, a telek mérete, a közművek megléte, a növényzet (gyümölcsfák, szőlő stb.) a telken található ház külső és belső állapota, energetikája. Ezen a ponton pedig felmerül a kérdés, hogy mégis mennyiért is tudunk venni magunknak nyaralót. A Pénzcentrum most éppen ezért utánajárt annak, hogy 25 millió forint alatt milyen téliesített nyaralókat kaphatunk. Téliesített ház Hajdúszoboszlóban A keleti főcsatorna partán bukkantunk egy eladó, 60 nm-es lakásra, ami egy 400 nm-es telken fekszik. A nyaraló 5 kilométerre fekszik Hajdúszoboszlótól. Az épület maga hűtő-fűtő klímával van ellátva, illetve műanyag és fa nyílászárókkal van ellátva. A leírás szerint a hideg-meleg burkolatok frissen vannak cserélve, illetve a villanyvezetékek is újak. Az épülethez egyébként jár egy stég és egy 20 négyzetméteres terasz. Mindezt 17,5 millió forintért. Forrás: ingatlan.com Nyaraló Somlyószigeten Ráczkeve üdülőterületi övezetében árulnak most egy 50 négyzetméteres telket, amihez egy 26 négyzetméteres terasz is jár, valamint egy 872 négyzetméteres telek. Az ingatlan a leírás szerint téliesítve van, a fűtésről az elektromos hőpanelek gondoskodnak. Az ingatlant 24,99 millióért árulják, azonban itt is kénytelenek vagyunk ennyi pénzért kompromisszumokat kötni: a ház ugyanis erősen felújításra szorul, annak ellenére is, hogy az elmúlt években a folyamatos használat mellett karbantartották. Forrás: ingatlan.com Teljesen felújított nyaraló kevesebb, mint 25 millióért Tiszakécskén, a Strand utcában árulnak egy teljesen felújított, téliesített nyaralót 24,8 millió forintért. Az eladó ingatlan mindössze 40 négyzetméteres, azonban hőszigetelt, illetve hűtő-fűtő klímával is fel van szerelve, így télen-nyáron használható. Forrás: ingatlan.com Örök lakás Balatonföldváron A mindössze 18 négyzetméteres balatonföldvári ingatlan a Juventus Himes-ban található, a város központi részén. Nagy előnye, hogy a központi elhelyezkedése miatt minden gyalogosan elérhető, ráadásul itt is hűtő-fűtő klíma gondoskodik a melegről, így egész évben használható. Az első emeleti, szoba-konyhás kis lakást 24,8 millió forintért árulják, amihez 2,5 millió forintért vehetünk szabadtári gépkocsi beállót. Forrás: ingatlan.com 24 milliós abádszalóki házikó A klasszikus, 92 négyzetméteres faház egy 555 négyzetméteres telken fekszik. Nagy előnye, hogy hőszigetelt, és jól szigetelő nyílászárókkal van ellátva a 24 millió forintért árult ingatlan, amihez klíma is tartozik. Forrás: ingatlan.com 17 millió forintért Balatonfüreden is vehetünk nyaralót Balatonfüreden, a Köztársaság utcában bukkantunk rá egy 16,9 millió forintért árult, 18 négyzetméteres ingatlanra. Az ingatlan egész évben használható, távhővel, légkondival, villannyal és csatornával is fel van szerelve. Ráadásul a fűtése se drága: mindössze 3000 forint havonta. Forrás: ingatlan.com

