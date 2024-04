Újra lecsapott a kóklermaffia: ilyen életveszélyes gányolást még a Szakiellenőr sem látott + videó

Súlyos kóklermunka elkövetőit keresi a Szakiellenőt: az általa közölt videón egy ház külső felújítása látszik, ami elég balul siekerült. A tróger szakik például gipszkartont tettek a kültéri csempelapok alá, amit szigorúan tilós - pár eső után el is kezdett leválni a burkolat, így a lépcső gyakorlatikag balesetveszélyes lett. A vállalkozó elsőre tisztességesnek tűnt, minden le volt papírozva, felelősséget mégsem vállal a gányolásért, teljesen felszívódott.

Újabb iszonyatos kóklermunkáról számolt be YouTube-csatornáján Rezsnyák Péter, a Szakiellenőr: egy ház külső felújítása ért nagyon rossz véget. Bár a vállalkozó elsőre tisztességesnek tűnt, de végül óriási károkat okozott - sok pénzért. Pedig írásos szerződést is kötöttek, minden pénzmozgást külön lepapíroztak.

Személyesen még nem láttam ezt a munkát, őszintén szólva nem véletlenül, hiszen szegény tulajdonos olyan bizalmatlan lett, hogy tulajdonképpen még a Szakiellenőrrel is alig mer szóba állni ezek után

- mondta a felvételek alatt. A kóklerek akkor álltak neki gányolásnak, mikor a tulajdonos éppen távol volt, "itt következett az első hiba, amit kérem, ne rójatok fel neki, mert ki gondolta volna azt, hogy egy lépcső leburkolásánál folyamatosan a szakember sarkában kell állni, a szakembert kérjük legalább kettős idézőjelbe tenni."

A borzasztó felvételeken látszik, hogy a kókler szaki gipszkartont rakott kültéren a csempelapok alá, tűzálló, rózsaszín kartonnal gondolta megoldani a szintkiegyenlítést.

Haladt is a munka serényen, mire tulajdonosunk hazaérkezett, addigra elkészült a burkolás, és a mit sem sejtő tulajdonos nem is gondolta volna, hogy a gipszkarton lapok a burkolólap alatt kötöttek ki, és így készítették el a szintezést. Aztán nem kellett sokat várni, jött néhány eső és gyakorlatilag oszlásnak indult a frissen elkészült burkolat. Nemcsak ez, hanem számos pontján az épület elkezdte magát megadni, jöttek le a csempék, és elkezdett lefele jönni a vakolat. Természetesen mindezt úgy, hogy szerződése volt a pénzátadásról, dokumentumok készültek, talán még számla is kiállításra került, azonban mindez nem segített azon, hogy ilyen ocsmány állapotok vannak

- mesélte a Szakiellenőr. Idővel a tulajdonos is érezte, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, és észrevételezte is a vállalkozó felé, hogy a munka számára nem lesz elfogadható, azonban a vállalkozó azt a megoldást választotta, hogy kinyomja a telefont, sőt azóta fel sem veszi, nem áll szóba a tulajdonossal. Holott minden adata, elérhetősége megvan, hozzá köthető a munka, le van papírozva.

Az ember egyik ámulatból a másikba esik, (...) gyakorlatilag omlik szét a lépcső. Én még az életben nem láttam ilyen szakmai hozzá nem értést, lehúzták nemes vakolattal, de az is megy tönkre. És hát a gipszkarton egyértelműen megadta magát. Ugye jól tudjuk, hogy kültérben gipszet nem alkalmazunk, csak nagyon speciális esetekben, díszítő homlokzati munkákhoz, ahol védeni lehet a nedvességtől. Itt aztán pedig végképp nem tudták megvédeni, nincs kitöltve ragasztóval a teljes térfogat. Szerintem nem is a megfelelő minőségű ragasztót használták, nem használtak alapozót, és nem volt teljesen kitöltve ragasztóval a burkolólap alatti felület, és az is felvált, pedig egyébként egy nem is annyira rossz betonra rakták le

- kommentálta a felvételeket a szakember. Mint kifejtette, a beton szilárdsága sem volt megfelelő, de hogy gipszkartont tesznek alá, elképesztő kókánymunka. Ráadásul az összegányolt lépcső szerinte közvetlenül balesetveszélyes is, szétomlik a láb alatt a burkolat, nem lenne jó vége, ha mondjuk egy idős lakó alatt esne szét a szerkezet.

Ez gyakorlatilag, én azt mondom, hogy szándékos károkozás, nem tudom, hogy nevezhetjük-e bűncselekménynek, de ilyet készíteni, és utána azért a pénzt felvenni, hát ez egy nagyon okádék munka

- zárta gondolatait a Szakiellenőr, aki arra kérte a videóban a vállalkozót, és azokat, akik dolgoztak ezen az építkezésen, hogy vállalják a felelősségtet a trehány munkájukért.

Címalpkép: YouTube