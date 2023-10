Tucatjával veszik a magyarok most ezt a gyógyszertárban: fogalmuk sincs, hogy függőséget okoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden 20. magyar táskájában, éjjeliszekrényén van ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt – mutatják egy reprezentatív kutatás adatai. A friss kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve. Messze vagyunk még a tudatos napi orrhigiéniától: honfitársaink számottevő része azzal sincs tisztában, hogy melyik az az orrspray, aminek a használatára rá lehet szokni, és melyik az, amelyiket biztonsággal használhatna nap mint nap.

A Sterimar kutatása szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden 2. tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha az orvosi javaslatnál, illetve a betegtájékoztatón szereplő időtartamon túl vagy gyakrabban alkalmazzuk az ún. érszűkítő orrspray-ket, akkor kialakulhat a rászokás. Az ilyen típusú orrspray-k elhúzódó használata az égő érzésen, orrvérzésen túl véres orrváladékozást és szaglásvesztést is okozhat. A friss kutatás alapján a magyarok 42%-a nincs tisztában azzal, hogy a tengervizes orrspray-kre nem lehet rászokni, és ezért nem alkalmazzák őket, pedig a fiziológiás sós oldatra és a tengervizes orrspray-kre nem jellemző a hozzászokás. Ezek hatékonyan segíthetnek allergiás tünetek vagy megfázásos tünetek esetén is a pollenek kimosásában, a kórokozók eltávolításában és a nyálkahártya hidratációjában, sőt, használatuk a mindennapi orrhigiénia részét képezheti. EZ IS ÉRDEKELHET Minden, amit az új covid variánsról érdemes tudni 2023 őszén, mielőtt még belobban a járvány Mutatjuk, mit érdemes tudni idén ősszel a koronavírus kapcsán, milyen új variánsok terjednek, melyek a jellemző tünetek, milyen óvintézkedéseket érdemes betartani.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK