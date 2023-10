Brutális bírságokat osztogatnak Budapesten: retteghetnek az autósok, a kocsit is simán elviszik

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Tavalyhoz képest jóval több autót szállítottak el a budapesti kerületekben - derült ki az önkormányzatok válaszaiból. A szabálytalan parkolás miatt elvitt kocsikért általában jelentkeznek a tulajdonosok, viszont az elhagyott roncsautókat szinte senki sem váltja ki az elszállítást követően. Összességében 100 ezer forint feletti összegbe is kerülhet, ha valakire lecsap a lopós autó, ez függ a szabálysértés mértékétől is. Megkérdeztük a kerületeket arról is, milyen kirívó esetekkel találkoztak az utóbbi időben: például a józsefvárosi önkormányzattól megtudtuk, előfordult, hogy drogot terjesztettek a roncsautókból, de rothadó húst is találtak egyben. Újpesten egy összetört luxusterepjáró tulajdonosa hányt fittyet a szabályokra és a felszólításokra.

Rengeteg autót szállítottak el közterületekről a kerületi önkormányatok közterület-felügyeletei, legalábbis azokban, amelyek válaszoltak a Pénzcentrum körkérdésére. Az autókat jobbára csak drasztikus, kirívó szabálytalanság esetén szállítják el, például, ha valaki egy kapubejáró előtt hagyja a kocsiját, vagy olyannyira kilóg az úttestre, hogy például már a buszforgalmat is akadályozza. A lopós-autó nem csak a szabálytalanul parkoló autókért jön, hanem a közterületen hagyott roncsokért is A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha valaki épp nem ér a helyszínre, amikor trélerre teszik a kocsiját, akkor taxizhat ki a külvárosi telephelyre, hogy egy jókora büntetés fejében kiváltsa az autót - már aki kiváltja. A költségeket az 55/2009. (X. 16.) IRM rendeletben határozzák meg, amely szerint az alábbiak szerint alakulnak a járművek elszállításának költségei, amelyet a tulajdonoson vasalnak be: személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén ha a település lakosságszáma a 200 000 főt meghaladja: 20 000 Ft+áfa,

ha a település lakosságszáma 10 000 és 200 000 fő között van: 17 250 Ft+áfa,

ha a település lakosságszáma a 10 000 főt nem éri el: 14 500 Ft+áfa. Emellett naponta 1200 forintot (plusz áfát) is felszámolnak a tárolási díjra, ezen felül még "távolléti helyszíni bírság" is jár a KRESZ megsértése miatt, ennek mértéke a szabálytalanság súlyosságától függ, de akár több tízezres tétel is lehet. Például ha valaki mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen parkol jogosulatlanul, az a szabályok szerint legkevesebb 65 ezer forintos helyszíni bírságot kap, de a pénzbüntetés 130 ezer forint is lehet. De azért is legalább 33 ezer forintos bírság jár, ha valaki a zebrán, vagy annak 15 méteres környezetében parkolja le a kocsiját - itt szabálysértési feljelentéssel már 52 ezerre bírságolnak. Ha valaki úgy parkol a járdán, hogy annak több mint felét elfoglalja, azt legkevesebb 13 ezerre büntetik, amennyiben pedig nem hagy legalább másfél métert a gyalogosközlekedésre, akkor minimum 20 ezer forintos csekkel számolhat. Sőt, ha valaki kerékbilincset kap, és 48 órán belül nem jelentkezik, hogy leszedjék (a 11 500 forintos bírság megfizetését követően), akkor szintén elszállítják az autót, és az már egy drágább történet lesz. Kevesen keresik a Várnegyedből elszállított autókat Az I. kerületi önkormányzat lapunk megkeresésére közölte, hogy a közlekedésbiztonságot veszélyeztető autók elszállítására egyelőre nincs lehetőségük, ám 2022-ben 27 elszállítás volt a kerületben, ebből 10 db roncsautó, 17 kerékbilincses

2023-ban eddig 12 elszállítás történt, 1 db roncs 11 kerékbilincses. Mint a budavári önkormányzattól megtudtuk, a közterület-felügyelők célzottan nem ellenőrzik az üzemképtelen vagy közúti közlekedésre egyéb okból alkalmatlan gépkocsikat. Ha a közterület ellenőrzése vagy intézkedés során felmerül ennek lehetősége, akkor ellenőrzik a gépjármű nyilvántartásban és lefolytatják a szükséges intézkedést. Ugyanez az eljárás a lakossági bejelentéseknél is - tették hozzá. A kerékbilincs leszerelését a jogszabályban meghatározott időn túl (48 óra) nem kérő gépkocsi használók általában 1 héten belül jelentkeznek az elszállított autókért és kezdeményezik a kiváltását, a roncsautók esetében inkább az a jellemző, hogy 6 hónap után sem keresik a gépjárműveket - közölték ara a kérdésünkre, hogy a tulajdonosok keresik-e elszállított autóikat. A II. kerületben is dolgoznak a trélerek Válaszában a II. kerület önkormányzata kifejtette: 2022-ben összesen 180 esetben történt roncs gépjárművekkel kapcsolatos észlelés/bejelentés, ebből 71-et szállítottak el. 13 elvitt autónak nem volt hatósági jelzése, a többi autónak a műszakija járt le. A 71-ből 19 darabot váltott ki a tulajdonos. 2023-ban október harmadikáig összesen 232 jármű esetében volt észlelés vagy lakossági bejelentés. Ebből 53 darabot szállítottak el. 7 autó nem rendelkezett hatósági jelzéssel, a többinek a műszakija járt le. Ebben az évben az 53 elszállítottból mindössze 16 autót váltott ki a tulajdonos. Szinte senki sem váltja ki a roncsautókat Óbudán Az óbudai önkormányzat közölte, hogy a tavalyi évben 167 alkalommal került sor teljes értékű járműszállításra, míg az idei év augusztus végéig 125 esetben történt ilyen a III. kerületben. Ezek többségének az alapja KRESZ rendelkezésbe ütköző, szabálytalan parkolás, ugyanakkor peremkerület lévén az üzemképtelen és forgalomképtelen járművek is nagy számban vannak jelen a kerületünkben, ezért az ilyen típusú szállítások is jellemzők - ismertették. A közterület-ellenőrzés – amibe beleértendő a járműszállítást indokoló esetek észlelése is – általános formája a felügyelői járőrszolgálat. Ezt a tevékenységüket a közterület-felügyelők folyamatosan látják el a kerület közterületein, ezért gyakoriságot nem lehet meghatározni az üzemképtelen járművek ellenőrzésével kapcsolatban, azokat a feladatellátás során, amikor észlelik, intézkednek, azaz jegyzőkönyvezik, vagy „matricázzák” a járművet a jogszabályokban előírtak szerint és megindul az eljárás. A szabálytalan parkolások miatti elszállított járműveket az arra jogosultak az esetek nagy részében (majdnem mindet) kiváltják viszonylag rövid időn belül, tehát a szállítás napján, vagy másnap, azonban az üzemképtelen vagy forgalomképtelen járműveket jellemzően nem keresi a tulajdonosa vagy üzembentartója - összegezte az óbudai önkormányzat. Törött luxusterepjáróval emberkedtek Újpesten A IV. kerület közölte, hogy a 2022. évben az Újpesti Önkormányzati Rendészet 109 darab gépjármű hatósági elszállítását kezdeményezte, míg a 2023-as esztendőben, (szeptember 30.-ig bezárólag) ez a szám már 124 darab volt. A jármű elszállításokat az állampolgári bejelentésekben megjelöltek alapján, elsősorban a közúti forgalomban történő részvétel feltételeivel nem rendelkező, szabálytalan és/vagy „üzemképtelen”/roncs járművek generálták, melyek közterületi parkolása, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes Rendelet 5.§ (1), valamint 59.§ (3) bekezdései, Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI.04.) rendelet 49.§. szakasza valamint Újpest Önkormányzata, a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015 (V.29.) számú Rendeletének 11.§ c) pontjaiban megjelöltekbe ütközött - írták. Hozzátették, hogy az Újpesti Önkormányzati Rendészet a kerület közigazgatási határán belül napi rendszerességgel lát el célirányos közterületi ellenőrzéseket, melyekkel elsődleges célja, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes Rendelet 5.§ (1), valamint 59.§ (3) bekezdésében megjelölt feltételekkel nem rendelkező járművek felkutatása és hatósági intézkedés alá vonása, a szabályosan igénybe vehető parkolóhelyek számának növelése céljából. A kerület tapasztalatai szerint az elszállított „üzemképtelen” járművek pusztán néhány százalékát (2-5%) keresi a tulajdonosa. Arra a kérdésünkre, hogy milyen kirívó esetekről tudnak beszámolni, amelyek kapcsán személyautó is elszállításra került, a IV. kerületi önkormányzat azt írta, előfordult már, hogy egy luxusterepjáró tulajdonosa egy közlekedési balesetben történt sérülését követően úgy döntött, hogy a jelentős költségráfordítást követően is nyilvánvalóan közúti közlekedésre alkalmatlan járműroncsát főbb alkatrészeivel együtt úgy helyez el kerületünk közterületén, hogy a roncs és annak tartozékai több parkolóhelyet foglalnak el egy parkolóban, és az abból származó veszélyes folyadékok (fagyálló, olaj, hidraulika folyadék) szennyezik a kerület köztisztaságát. A jármű tulajdonosa a hatósági megkeresések során végig passzív magatartást tanúsítva semmit nem kívánt tenni a helyzet megoldása érdekében, mely úgy gondoljuk mindenképpen megengedhetetlen, és felháborító minden jogkövető, a közösségi együttélési normákat betartó, és jóérzésű ember számára - zárta az önkormányzat. Erzsébetvárosban robogókat is elvittek A VII. kerület kérdésünkre kifejtette, hogy 2022. évben 37 db autót szállítottak el, a 2023. évben pedig 63 db autót és 6 db robogót szállítottunk el szeptember 30-ig bezárólag. A Közterület-felügyelők a járőrözésük során az ellenőrzéseket napi szinten végzik, jogsértés észlelése estén a fent említett jogszabályok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik, de lakossági bejelentés alapján is intézkednek - írta Erzsébetváros önkormányzata. Közölték, hogy a kerületből elszállított autók esetében is igen alacsony a kiváltási arány, mint kiderült 2022-ben 7 járművet váltottak ki a 37-ből,

2023-ban pedig szeptember 30-ig összesen 13 járművet váltottak ki az elszállított 63-ból. Drogterjesztés, állati nyesedékek Józsefváros elhagyott autóiban A VIII. kerület megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy 2022-ben 78 darab gépjárművet szállított el a közterület-felügyelet, 2023-ban pedig október elejéig 147 darab gépjárművet vittek el a közteresek valamilyen szabálytalanság miatt. Józsefváros önkormányzata szerint az elszállítások 2 fő csoportra oszthatók: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 millió forintot, 25 éves futamidőre, már 8,1 százalékos THM-el, és havi 151 979 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%, az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) használatban lévő járművel olyan KRESZ szabálysértést követnek el (pl. kapubejáróban várakozás /parkolás), amely miatt elszállítás válik szükségessé. Ez a kevesebb.

A kerületben elhagyott roncs/rendszám nélküli/lejárt műszaki érvényességű (és ezek keveréke) jogellenesen tárolt gépjárművek közterületről történő eltüntetése. Ez utóbbi van túlnyomó többségben. Közölték, hogy a kerületi közterületesek napi rendszerességgel ellenőrzik, nem parkolnak-e üzemképtelen, elhagyott kocsik az utcákon. Mint elárulták, az aktív használat alatt lévő gépjárművek esetében 100%-ban megjelennek a tulajdonosok és kiváltják őket, a roncsautók esetében viszont csak 1-2 százalékban jelentkeznek. A kirívó eseteket firtató kérdésünkre egyfelpől azt közölték, előfordult már olyan, hogy drogot terjesztettek a roncsautókban, de ami még ennél is megdöbbentőbb, az egyik esetben a közterületen hagyott roncs kocsiban állati nyesedéket helyeztek el illegális hulladéklerakás keretében, ami napok után rohadni kezdett. Kőbányán is rengeteg a roncsautó A X. kerület megkeresésünkre azt közölte, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet minden évben kiemelt feladatként kezeli a kerületben észlelt, jogszabály alapján üzemképtelennek minősülő, a parkolóhelyeket jogszabálysértő módon foglalójárművek elszállítását. A 2022. évben 261 járművet derítettek fel Kőbánya területén a közterület-felügyelők, amelyből összesen 53 járműelszállítására volt szükség. Az idei év során eddig 330 járművet vettek nyilvántartásba, amelyből 88 jármű elszállítása történt megaz üzembentartó intézkedésének hiányában. Az elszállítások legjellemzőbb indoka az érvénytelen hatósági jelzés, valamint a forgalmi rendszám hiánya. Az üzemképtelennek minősülő járművekkel kapcsolatban a Felügyelet járőrei napi szinten ellenőrzik Kőbánya közterületeit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elszállított járművek tulajdonosai csak kevés esetben jelentkeznek az elszállított járműveikért - ismertette az önkormányzat. A XIII. kerületben már megdőltek a tavalyi számok A XIII. Kerületi Közterület-Felügyelet 2022. évben 53 darab járművet, 2023. évben október 4. napjáig 54 darab járművet szállíttatott el. Fele-fele arányban oszlik meg a forgalmi rendszám nélküli és a kerékbilincs intézkedéssel érintett járművek száma - közölte az önkormányzat. Hozzátették: az elszállított járművek átlagosan 15%-áért jelentkeznek a tulajdonosok. A közterület-felügyelők általános napi feladatai közé tartozik a közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt gépjárművek észlelése. Emellett állampolgári bejelentések is érkeznek ezzel kapcsolatban, mely alapján a közterület-felügyelet minden esetben helyszíni ellenőrzést végez -ismertette a kerületi önkormányzat. XV. kerület: mindent visznek, amin nincs rendszám 2022-ben a XV. kerület közterületeiről összesen 60 db gépjármű, míg 2023-ban október 5-ig 37 db gépjármű került elszállításra - közölte az önkormányzat. A gépjárművek a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. §-ban foglaltak szerint a hatósági jelzés (azaz rendszám) hiánya miatt kerültek elszállításra, tették hozzá. A közteresek napi szinten ellenőrzik, hol jelenhettek meg újabb, üzemképtelen gépjárművek. A kerület tapasztalatai szerint az elszállított autók mindössze 20 százalékáért jelentkezik a tulajdonos. Kispesten szeméttel teli kisteherautót is elvittek A XIX. kerület azt közölte, hogy a kerületi parkolóhelyek hiánya miatt a Kispesti Rendészeti Központ fokozottan ellenőrzi a közterületeken tárolt lejárt műszaki érvényességű, illetve hatósági jelzés nélküli gépjárműveket. 2022-ben összesen 65 db gépjármű került elszállításra a kerületben, 2023-ban

eddig összesen 33 db. A járművek elszállítása folyamatosan történik. A közterület rendjére vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység az üzemképtelen gépjárművek közterületen tárolása (mellékútvonalon legfeljebb 10 napig engedélyezett közterület-használati engedély hiányában). Az üzemképtelen járművet először felhívó matricával látjuk el, melyek tulajdonosait – amennyiben azonosíthatók – felszólítjuk autójuk elszállítására, a műszaki érvényesség meghosszabbítására, ill. közterület-foglalási engedély igénylésére. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az esetek kb. 70 százalékában a felhívást követően a gépjármű közterületről eltávolítása megtörténik - közölte az önkormányzat. Hozzátették, a közterületesek munkaidőben saját észleléseik, lakossági bejelentések, valamint a társszervek jelzései alapján végzik az üzemképtelen gépjárművek feltérképezését, elszállítását. Az önkormányzat szerint az elszállított gépjárművek 10-15 %-a kerül kiváltásra a tulajdonosok által. Az elszállítást követően a gépjárművek listáját minden esetben közzéteszik a honlapjukon. Az ügyek kapcsán jogszabályok szerint járunk el. Kirívó esetnek számít, amikor más társszerveket is be kell vonnunk az ügymenet során. Ilyen volt például, mikor a Kispest Közpark Kft. segítségét kértük a gépjármű elszállítása előtt, mivel a kisteherautó tele volt pakolva szeméttel - tették hozzá. Körözött autót is találtak Csepelen Csepelen 2022-ben 44 gépjárművet szállított el a közterület-felügyelet, idén október 6-áig bezárólag pedig 39 darabot. A XXI. kerületi önkormányzat tételes listát is küldött arról, hogy idén milyen vétségek miatt, hány autót vittek el. 6 autó tiltó tábla ellenére várakozott,

28 darab volt hatósági jelzés nélküli vagy üzemképtelen. 1-1 esetben pedig: körözés,

ingatlanra való behajtás akadályozása,

autóbuszöbölben várakozás,

mozgáskorlátozott parkolóban várakozás,

és útjavítás akadályozása miatt szállítottak el személyautókat. Az önkormányzat szerint a tulajdonosok elenyésző számban keresik az elszállított autókat, évente pár ilyen eset van. A közterület-felügyelők napi szolgálati feladataik ellátása során ellenőrzik a hatósági jelzéssel nem rendelkező (rendszám nélküli), illetve szabálytalanul várakozó gépjárműveket is. (Az üzemképtelenség megállapításához szükséges érvényes műszaki vizsga meglétének ellenőrzésére nincs jogosultsága a Közterület-felügyeletnek csak azért, mert egy jármű adott helyen hosszabb ideje parkol) - tették hozzá. Címlapkép: Branstetter Sándor, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK