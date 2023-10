Megszólaltak a magyar boltok: akadozhat a palackvisszaváltás januári bevezetése?

Több száz magyarországi üzletben állnak majd fel 2024-től a PET-palackok visszaváltására alkalmas automaták - ez derült ki azokból a válaszokból, melyet a Pénzcentrum kért a hazai üzletláncoktól a vonatkozó rendelet megjelenese után. Az azonban legalábbis kérdéses, hog a január elsejei határidőre mindenhol készen lesz-e a rendszer, az egyik hazai kereskedelmi szövetség főtitkára szerint elképzelhető, hogy több helyen csak a jövő júniusi türelmi idő lejáratkor lehet teljes a készültség. Ami biztos: ennek a rendeletnek az érintettek szerint évekkel korábban meg kellett volna születnie, ám azt örömtelinek nevezték, hogy végre nálunk is van ilyen.

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben a kötelező visszaváltásról szóló rendelet - erről a Pénzcentrum is beszámolt. A rendelet értelmében január elsejétől a visszaváltási díjas termékek körébe tartoznak a tej- és tejalapú italtermékek kivételével minden üveg-, fém-, illetve műanyag palackos és dobozos, 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék csomagolásai.

Az érintett termékeken a gyártók kötelesek lesznek egy egységes jelzést elhelyezni. A felsoroltak mellett a gyártók és a forgalmazók más termékeket is a visszaválthatóak körébe sorolhatnak egyéni megállapodás alapján. A visszaváltási díj összege a nem újrahasználható italcsomagolás esetén darabonként 50 forint lesz, az önkéntesen visszaváltási díjas termékek és az újratölthető palackok esetén a gyártók által meghatározott összeg, amit a vásárló a visszaváltást követően visszakap. Fontos tudnivaló, hogy a termékek árába a díjak beépülnek, kivéve, ha a fogyasztó nem a csomagolással együtt vásárolja meg azokat.

Több milliárd ilyen palack van évente a magyaroknál

Megkérdeztük a boltokat, valamint a szakma képviselőit is a rendeletről. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség lapunknak küldött válaszában azt írta: kimondottan örülnek a rendeletnek, mert annak már évekkel korábban meg kellett volna születnie.

Üdvözöljük az italcsomagolások visszaváltási rendszeréről szóló szabályozás elfogadását, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség a többi hazai italgyártói és kereskedelmi szövetséggel közösen évek óta szorgalmazta ennek a bevezetését. A PET és üveg palackok, alumínium dobozok visszaváltási rendszerének bevezetésével 90%-ot meghaladó mértékű szelektív gyűjtést lehet majd elérni, azaz az italcsomagolásoknál megvalósulhat a hulladékmentességet biztosító körforgásos gazdasági modell

- reagált a rendelet megjelenésére a a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség. Elmondták azt is, hogy több milliárd ilyen palack kerül forgalomba minden évben, és ezzel a helyzettel valamit kezdeni kellett.

A visszaváltási rendszer által érintett három italcsomagolóanyag fajtából (PET, alumínium és üveg) Magyarországon évente mintegy 3 milliárd darab kerül forgalomba. Az alkoholmentes és alkoholos italok értékesítése több tízezer boltban és vendéglátó egységben történik majd, ennek megfelelően a visszaváltási rendszer kiépítése során egy nagyon összetett, precízen összehangolt műszaki, informatikai, pénzügyi és logisztikai hátteret igénylő visszaváltási struktúrát kell majd létrehozni. A termékeket illető legfontosabb változás a címkék cseréje lesz, ugyanis valamennyi palackot új azonosítóval kell ellátni és a visszaváltási rendszer logóját is fel kell majd tüntetni

- tették még hozzá.

A januárral gond lehet

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség főtitkára szerint egyelőre erősen kétséges, hogy a rendeletben említett január elsejei időpont tartható lesz-e.

Igaz ugyan, hogy erről már régóta szó volt, de egyelőre nem tartunk ott, hogy január elsejével a rendszer, az automaták teljesen készen álljanak. Törekedni fogunk rá természetesen, de talán érthető, hogy a boltok esetében egy nagyobb felkészülési szakaszról van szó. A rendeletben ugyanakkor megszabtak egy türelmi időt júniusig, és az viszont már egy olyan dátumnak tűnik, ami jobban tartható. Mindemellett is örülünk a rendeletnek, olyan dolog ez, amit már évekkel korábban szükséges lett volna bevezetni

- mondta Neubauer Katalin a Pénzcentrumnak.

A boltok már készülnek

Több boltot is megkérdeztünk, mit szólnak a rendelethez, készülnek-e már annak hatályba lépésének januári időpontjára. A rendelet szövege szerint az üzletláncok minden, 400 négyzetméternél nagyobb üzletbe kötelesek ilyet telepíteni.

A PENNY sajtóosztályától megtudtuk, hogy máris zajlanak az előkészületek, és amilyen hamar csak tudnak, eleget is tesznek a rendelet rájuk vonatkozó részének.

A PENNY számára mindig is kiemelten fontos a fenntarthatóság, legyen szó az alacsonyabb karbonkibocsátású magyar termékek forgalmazásáról, az élelmiszer-pazarlás megszüntetéséről vagy éppen a hulladék-újrahasznosításról. A PET-palackok visszaváltásáról szóló kormányrendelet kapcsán már zajlanak az egyeztetések és az előkészületek, és ahogyan korábban is, most is eleget fogunk tenni minden törvényi kötelezettségünknek. A visszaváltó automaták telepítésekor a PENNY mindent megtesz azok optimális elhelyezése érdekében az épületek paraméterei és a hatósági előírások szabta keretek között

- írta megkeresésünkre a PENNY.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Tesco szűkszavúbban reagált, de azt ők is leszögezték, hogy ami őket illeti, mindent a szabályoknak megfelelően működtetnek majd.

A Tescónak 147 db 400 négyzetméter feletti üzlete van. A visszaváltási rendszert a törvény előírásainak megfelelően fogjuk üzemeltetni január 1-jétől

- írták megkeresésünkre.

Az ALDI azt írta a Pénzcentrumnak, hogy minden üzletüket érinti a szabályozás, és már keresik is a lehetséges megoldásokat a megvalósításra.

Az ALDI Magyarország valamennyi hazai üzlete 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkezik, ezért mind a 168 áruházára vonatkozik a kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS), illetve az erről szóló kormányrendelet. Az áruházlánc minden üzletében visszaváltó automatákat fog üzembe állítani, amelyek telepítése megkezdődött és a jogszabály által előírt határidőre üzembe helyezésre kerülnek. Ennek biztosítása érdekében az ALDI már a DRS rendszer tervezetének bejelentése óta ismét proaktívan, a MOHU-val közösen keresi az optimális technikai megoldásokat. A vásárlók a visszaváltás hatálya alá tartozó palackokat és dobozokat minden üzletben le tudják adni, az értük kapott kuponokat azok nyomtatásának helyén pedig bármilyen termék vásárlásakor, vagy akár vásárlás nélkül is fel tudják használni

- válaszolta lapunk kérdéseire az üzletlánc. Leszögezték azt is, hogy a türelmi idő kihasználására a vásárlóknak is lehetőséget adnak.

A visszaváltási díjas rendszer bevezetését követően a termékek értékesítésekor automatikusan felszámításra kerül majd az addicionális díj, amit a vásárló akkor kap vissza, ha sértetlenül visszahozza az üres göngyöleget és azt az automatába helyezi el. A kormányrendeletben foglalt 2024.06.30-ig szóló átmeneti időszak miatt egy ideig még kaphatók lesznek termékek visszaváltási díj nélkül és azzal együtt is. A DRS-ben még nem regisztrált göngyölegeket az ALDI-nál üzembe helyezésre kerülő automaták visszaadják majd, az ilyen termékek elhelyezésére szelektív tárolót helyez el az üzletlánc, így a vásárlók minden magukkal hozott dobozt, üveget, palackot le tudnak majd adni. Ezekért a göngyölegekért a fogyasztó a továbbiakban sem kap ellentételezést

- írta az ALDI.

Az eddigi válaszoknál jóval nagyobb, több mint 300-as üzletszámot említett válaszában a SPAR. Elmondták azt is, hogy az egyeztetések jelenleg is folynak - egyszerre a munkatársak felkészítésével.

A SPAR Magyarország a lehetőségeihez mérten felkészülten várja a 2024. január 1-jei indulást. Munkatársaink az elmúlt hat hónapban a folyamatosan változó információk alapján igyekeztek több lehetőségre is felkészülni, a következő napokban pedig a jogszabály ismeretében hozzuk meg a végső döntéseket. A MOHU-val közösen ebben a pillanatban is folyik a visszaváltó berendezések telepítése, melyben 345 üzletünk érintett

- írta megkeresésünkre a SPAR.