Ezt nem teszik zsebre az utazni vágyók: mi lesz a magyarokkal a szlovák határon?

Két hétre visszaállította a határellenőrzést Szlovákia a Magyarországgal közös határszakas teljes hosszában. Mint az adatokból kiderül, északi szomszédunk a második legnépszerűbb úticél a bevásárlóturistáknak és a pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak is, ezért kíváncsiak voltunk arra, mennyiben érintheti az utazókat az intézkedés. És mi lesz a szállítmányozással?

Bár nem véglegesen, de visszaáll az ellenőrzés a szlovák-magyar határon - erről tegnap a Pénzcentrum is beszámolt. Az ellenőrzés csütörtöktől egészen október 14-ig érvényes, a határ teljes hosszán. A szlovák belügyminisztérium szerint az ellenőrzéseket az aktuális fenyegetettséghez mérten rugalmasan, a biztonsági helyzet alakulásától függően hajtják majd végre.

A szlovák kormány azzal indokolta az ellenőrzés visszaállítását a magyar határon, hogy így lehet a legjobban csökkenteni a Magyarország felől érkező illegális bevándorlók számát. Szerintük a migránsok Szlovákiát biztonságos országnak tekintik, ahonnan nem fenyegeti őket a schengeni övezetből való kiutasítás veszélye.

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy az intézkedés mennyiben érintheti a közlekedést, valamint a fuvarozást, ezért egy szakértőt és a Magyar Államvasutakat is megkérdeztük A válaszokból az rajzolódik ki, hogy komoly aggodalomra nincs ok: az érintettek felkészültek a helyzetre.

Sokan veszik célba Szlovákiát

Amint a KSH adataiból kitűnik, mind 2021, mind pedig a tavaly év utolsó három hónapjában Szlovákia volt a második legnépszerűbb úticél a magyar utazóknak. Ausztria mellett az északi szomszédok felé indulnak a magyarok, amikor bevásárlótúrára készülnek, de természetesen pihenésre, kikapcsolódásra is szívesen indulnak ebbe a két országba.

Mint a fenti infografikán meg is mutatjuk, Szlovákiába csak a tavalyi esztendő utolsó negyedévében csaknem egymillió alkalommal mentek magyarok. Ha feltételezzük, hogy a trend folytatódik, akkor elág sok honfitársunknak okozhatnak kellemetlen perceket a határellenőrzéssel egészen október közepéig az északi szomszédok. De mi a véleménye a vasútnak, valamint a fuvarozók ipartestületi szervezetének?

Benne van a menetrendben

A MÁV által a Pénzcentrumnak küldött válaszból az derült ki, hogy nem számítanak fennakadásra - a határellenőrzés visszaállítása ugyanis nem példa nélküli eset, ilyen már korábban is volt.

Nem egyedi eset a határellenőrzés visszaállítása, például Szlovákia egyes szomszédjai is megtették ugyanezt. Korábban, például a COVID-járvány idején is volt határellenőrzés Szlovákia és Magyarország között. Ez nem okozott problémát vagy fennakadást, mert a határellenőrzés Szob és Párkány (Štúrovo) között megtörtént

- írta kérdésünkre a MÁV sajtóosztálya. Kitértek arra is, hogy a vasúttársaságnak számos vonala halad szlovákiai, illetve az országon keresztül Csehország felé is.

Szlovákia felé Budapestről - Szob érintésével – Pozsony, Brno irányába és - Miskolc, Hidasnémeti érintésével - Kassára is kétóránként közlekednek a nemzetközi távolsági vonatok (pl. Metropolitan EC-k, Hernád IC-k), és ellenkező irányból ugyanúgy kétóránként járnak. A GYSEV üzemeltetésében pedig napi négy pár személyvonat közlekedik Hegyeshalom és Pozsonyligetfalu (Bratislava-Petrzalka) között.

Megtudtuk továbbá azt is, hogy a szlovákoké a következő kilenc napban nem lesz egyedi eset: más, Magyarországgal határos államnál is van határellenőrzés.

A nem uniós és a nem schengeni övezetbe tartozó országok felé, felől van határellenőrzés (Ukrajna, Románia és Szerbia). Ezen országokba tartó járatoknál az egyeztetések során a menetrendbe beszerkesztettük a határellenőrzés idejét

- osztotta meg lapunkkal a MÁV.

Mi lesz az áruszállítással?

Felmerül az a kérdés is, hogy a határellenőrzés ideiglenes visszaállítása nem lesz-e negatív hatással a fuvarozási szektorra, akik így is egyre komolyabb gondokkal küzdenek? Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára szerint ettől sem kell tartani.

A határellenőrzés sokkal inkább a migrációs útvonalak mentén jellemző, mely körbe ugyebár beleesik Magyarország, és mint a hírekből tudhatjuk, immár Szlovákia is, ez a gondolat vezérelhette a politikát arra, hogy határellenőrzést vezessen be. Nem véletlen, hogy a lengyelek és a csehek is ugyanígy cselekedtek a szlovákokkal közös határszakaszon. Az én véleményem az, hogy ha a személyautókat megfelelően ellenőrzik, akkor ki lehet szűrni a papír nélkül érkezőket. A közúti fuvarozásra, én azt hiszem, hogy nem lesz hatással - ez sokkal inkább az francia vagy angliai szakaszon jellemző, hogy a kamionba felugrálnak a menekültek, Dovernél és Calais-nál

- mondta kérdésünkre Dittel Gábor.