Itt a vége az ingyenélésnek: árat emel és véget vet a jelszómegosztásnak a Disney+

Emelkedik az előfizetés havidíja, és lehet, hogy hamarosan a jelszómegosztásról is le kell mondanunk.

3 090 forintba kerül majd havonta, és a jelszómegosztás gyakorlatával is leszámol hamarosan a Disney+ nevű streaming-platorm - erről egy TikToker beszélt legújabb videójában.

Az is kiderült, hogy amennyiben nem tartjuk be ezt a szabályt, akár a fiókunkat is törölhetik decembertől. Az is kiderült, hogy a Disney valószínűleg csak a Netflix példáját követi, akiknek eléggé bejött ez az átállás. Mióta a "piros platform" megszüntette a jelszómegosztás lehetőségét, csaknem hatmillió új előfizetővel bővültek.

Persze a Netflixnél továbbra is lehet megosztott fiókot használni, ám csak egy külön díj ellenében. Egyelőre nem tudni, hogy a Disney hasonlóra készül-e egyelőre csak az áremelés tűnik teljesen biztosnak. A jelszómegosztás körüli anomáliákról korábban a Pénzcentrum is írt, ezt most újra elolvashatod: