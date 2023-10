Megfontolandó: ezt üzente Krausz Ferenc a tanárok magyarországi helyzetével kapcsolatban

Krausz Ferenc, a Németországban élő kedd óta immár Nobel-díjas magyar fizikus több nyilatkozatában kitért a magyar tanárok helyzetére, a szakma megbecsültségére. Legutóbbi szereplése alkalmával kifejezetten aggodalmát fejezte ki a jövővel kapcsolatban, ha nem állítják helyre a tanári hivatás megbecsültségét.

Krausz Ferenc először a HírTv-nek tett nyilatkozatában tért ki arra, milyen meghatározóak voltak számára egykori tanárai. Ennek kapcsán tért ki a tanárok jelenlegi helyzetére Magyarországon, úgy fogalmazott: "Óriási a jelentősége annak, hogy ilyen kiváló tanáraink a jövőben is legyenek, és ennek megfelelően óriási a jelentősége annak is, hogy a tanári szakma becsületét minél előbb próbáljuk meg maximálisan helyreállítani.” A 444 gyűjtése szerint ezután az Inforádióban és a köztévében is beszélt a friss Nobel-díjas a tanárok helyzetéről.

Az InfoRádióban Krausz Ferenc miután beszélt az őt inspiráló pedagógusokról, azt mondta: "Ilyen tanárok hatása egy fiatalember döntésére az ügyben, hogy ő mit kezd magával, egészen döntő jelentőségűek voltak. Ezért is szeretnék apellálni mindenféle módon a politikai döntéshozókra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tanári szakma becsülete minél gyorsabban helyreálljon Magyarországon, mert ha a jövőben nem lesznek Kiss tanár urak, Láng tanár urak, meg Vermes tanár urak, akkor nem lesznek magyar Nobel-díjasok sem, és ez még valószínűleg a legkisebb baj."

Ezután az M5 műsorának vendége volt Krausz Ferenc, ahol szintén szóbakerültek a diákévei, az életében nagy szerepet játszó tanáregyéniségek. Ennek kapcsán fejtette ki bővebben, a korábban megfogalmazott gondolatokat a köztévében is:

Vannak Kiss tanár bácsijaink, Láng tanár bácsijaink, Vermes tanár bácsijaink. Hogy ők hogyan keletkeznek, ahhoz én már nem értek, de talán ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy rendkívüli aggodalommal figyelem a magyarországi tanári szakma jelenlegi megbecsültségét és itt a tévén keresztül is szeretnék apellálni a döntéshozókra, hogy tegyenek meg mindent, amit a lehetőségek megengednek annak érdekében, hogy ennek a szakmának a becsülete helyre álljon minél gyorsabban. Ugyanis ha ez nem sikerül, és nem lesznek a jövőben Kiss tanár bácsijaink, Láng tanár bácsijaink és Vermes tanár bácsijaink, akkor egészen biztosan nem lesznek Nobel-díjaink. És ez még a legkisebb baj.

Mennyire megbecsültek a tanárok Magyarországon?

A Pénzcentrum 2023-ban már második éve készítette el az egyes szakmák megbecsültségét vizsgáló kutatását év elején. A kérdőívben a tanári szakma is szerepel, amely a válaszadók véleménye szerint az egyik legkevésbé elismert szakma, a tanároknál már csak a postás, a szociális munkás és a közmunkás számít kevésbé elismertnek. A 2022-es felméréshez képest ráadásul sokat romlott a tanárok pozíciója az elismertségi rangsorban:

A kutatásunkból az is kiderült, hogy ugyanakkor a tanárok végzik a válaszadók szerint az orvosok és ápolók után a társadalmilag egyik leghasznosabb hivatást. Nem is csoda, hogy az alulfizetett szakmák rangsorában pedig az ápolók után a második helyet szerezték meg a tanárok. A kutatásunk eredményeiről részletesen ebben a cikkben írtunk.

