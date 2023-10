Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a 2023-as nagy téligumi-teszt eredménye, több termék is elhasalt

A megfelelő tapadás havon, jégen és nedves körülmények között létfontosságú, ha télen útnak indulunk. De melyik téligumi a legjobb választás 2023-ban? A német autóklub 32 abroncsot tesztelt, három modell fennakadt a rostán, nem ajánlott őket megvenni.

Kijött a 2023-as nagy téligumi-teszt, amelyben a német autóklub 32 terméket hasonlított össze, kétféle méretosztályban. A lista minden évben kiváló támpontot adhat a szezon előtt az autósoknak arról, hogy milyen gumiabroncsot érdemes venni, és melyek azok, amelyeket saját biztonságunk érdekében jobb elkerülni.

Az ADAC 32 jelenlegi téli abroncsmodellt tesztelt két méretben: a 205/60 R16-osban, amely elsősorban alsó-középkategóriás SUV-kra szerelhető (pl. Dacia Sandero, Opel Crossland), de sok esetben passzol a középkategóriás járművekhez is. Valamint a 225/45 R17 méretet, amely a kompakt osztályú autókhoz ajánlott, mint például az Opel Astra, a Volkswagen Golf vagy a Peugeot 308. A németek továbbfejlesztették az értékelési rendszert, a végső osztályzatot a vezetési biztonság és a környezetvédelmi értékelések adják ki - utóbbinál főleg az a döntő szempont, hogy egy-egy szett gumival hány kilométert lehet megtenni, mielőtt csereérettre kopnának.

205/60 R16 méretben 16 terméket vizsgáltak meg, ezek közül hét kapott jó minősítést. Hideg, de száraz körülmények között a Dunlop Winter Sport 5 és a Michelin Alpin 6 teljesített a legjobban. Nedves tesztpályán is mindegyik jóra értékelt termék hozta az elvárható, biztonságos féktávolságot, itt a Bridgestone Blizzak LM005 érte el a legjobb összpontszámot, de a Goodyear Ultragrip 9+, a Continental WinterContact TS 870 P és a Hankook Winter i*cept RS3 is hasonlóan jól teljesített. Havas úton egyébként a Hankook abroncsa lett a legjobb.

Hét termék "kielégítő" értékelést kapott, a Kleber Krisalp HP 3, a Barum Polaris , a Vredestein Wintrac és az Uniroyal WinterExpert főleg száraz utakon, míg a BFGoodrich G-Force Winter 2 és a Fulda Kristall Control HP 2 nedves úton szerepelt gyengébben. Úgyhogy ezeket sem szabad elvetni az ADAC szerint, ha valakinek nem feltétlenül kell mondjuk sokat nedves körülmények között.

Két gumiabroncsot viszont egyáltalán nem ajánlanak:

a török gyártmányú Lassa Snoways 4 havon és jégen is elvérzett, a kínai Austone Athena SP-901 száraz és nedves utakon sem hozta az elvárható értékeket. A németek szerint így ettől a két abroncstól inkább tartózkodjunk.

A 225/45 R17 tesztméretben szintén 16 abroncsot teszteltek, itt négy kapott "jó" minősítést, 11 darabot pedig "kielégítőre" értékeltek. A legjobb értékelést a Continental WinterContact TS 870 kapta, amely az összes tesztkörülmény között a legbiztonságosabb értékeket produkálta, ráadásul a környezetvédelmi besorolását is jóra értékelték. Szintén jól szerepelt ebben a méretben a Michelin Alpin 6 és a Goodyear UltraGrip Performance + is. Ezek mellett a legjobb kategóriába a Dunlop Winter Sport 5 is odaért, ennél viszont megjegyzik, hogy nedves úton gyengébben teljesített, mint a többi csúcstermék.

A 11 elfogadhatóra értékelt termék közül nedves úton jól teljesített

a Semperit Speed ​​​​Grip 5,

a Hankook Winter i*cept RS3,

a Giti GitiWinter W2,

az Apollo Aspire XP Winter,

a Pirelli Cinturato Winter 2,

a Yokohama BlueEarth-Winter V906,

és a A Bridgestone Blizzak LM005 is.

Hóban és jeges úton viszont

a Vredestein Wintrac Pro,

a Hankook Winter i*cept RS3,

a Kumho Wintercraft WP52,

a Pirelli Cinturato Winter 2,

és a Sava eskimo hp2 szerepelt jobban.

Ugyanakkor leszögezik, hogy a lengyel gyártmányú Kormoran Snow a nem ajánlott kategóriába tartozik, mivel sem száraz, sem nedves utakon nem szerepelt jól a teszteken.