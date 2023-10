Rengeteg magyar mond le önként az ingyenpénzről, ami neki járna: mégis, mitől ijedtek meg?

A héten már ismertettük a Magyar Nemzeti Bank friss, augusztus hónapra vonatkozó hitelezési adatait. Ezekből kiderült, hogy 2023-ban a lakáshitelek és a személyi hitelek esetében is a nyár utolsó hónapjában volt a legmagasabb az újonnan kihelyezett hitelek összege. Mostani cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet a babaváró hitelekkel.

2023 augusztusában összesen 25,3 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami meghaladta a júliusi 22,2 milliárd forintos eredményt (+13,9%). Elmondható tehát, hogy az augusztus nem csak a személyi kölcsönök és a lakáshitelek, hanem a babaváró hitelek esetében is az idei év legerősebb hónapja volt. Ráadásul zsinórban ez a harmadik hónap, amikor a hiteltípus új szerződéseinek összege 20 milliárd forint felett alakult, míg június előtt egyszer sem tudta elérni a hitelkihelyezés ezt a szintet.

Ám a pozitív fejlemények mellett az is kiemelendő, hogy a babaváróból idén kihelyezett összesített hitelösszeg továbbra is jelentősen elmarad a korábbi évek eredményeitől. Bár a termék iránti kereslet folyamatosan csökkent az elmúlt években, ennek ellenére még tavaly is 457,2 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződést a háztartások. Az idei év első nyolc hónapjában összesen 142,7 milliárd forint került kihelyezésre, így valószínűleg a termék 2019-es bevezetése óta ez lesz a leggyengébb év.

Annál is inkább, mert a tavalyi év leggyengébb, október hónapjában is 28,6 milliárd forintnyi babaváró hitel került kihelyezésre, mely összeg még mindig meghaladja az idei legerősebb hónapjáét is. Ráadásul az egy szem októbert leszámítva a kihelyezés mértéke tavaly minden hónapban meghaladta a 30 milliárd forintot, több esetben a 40-et is. Sőt, tavaly decemberben 70,4 milliárd forint összegben kötöttek új szerződéseket, jóllehet ez az összeg csak azért lett ilyen kiemelkedő, mert a kormány eredetileg azt kommunikálta, hogy 2023-tól már nem lesz elérhető ez a hiteltípus.

Bár a tavaly decemberi nagy hajrának köszönhetően a január rendkívül gyengén, mindössze 7 milliárd forintos kihelyezéssel indult, az mégiscsak elmondható, hogy bár voltak megtorpanások, a termék iránti kereslet összességében jelentősen emelkedett az év folyamán. Másrészt az is igaz, hogy a jogosultsági feltételek idén júniusban bejelentett szigorítása után sokan arra számítottak, hogy tavaly decemberhez hasonlóan idén is emelkedni fog a termék iránti kereslet az év második felében.

Tény, hogy a nyári hónapok az idei év legerősebbjei voltak, ám olyan arányú felfutás mégsem történt, mint decemberben, amikor az egy hónappal korábbihoz képest több mint duplájára nőtt az újonnan kihelyezett hitelek összege. Természetesen mindez még nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az év végén mégiscsak bekövetkezik egy nagyobb roham a babaváró hitelekért.

Enyhén csökkent a hiteldíjmutató

Augusztusban 13,49 százalék volt a babaváró hitelek átlagos hitelköltség mutatója, ami 0,68 százalékponttal alacsonyabb a júliusi 14,17 százaléknál. 2023-ban ez a második legalacsonyabb érték, ennél csak májusban született kedvezőbb adat (13,4%).

Ha a babaváró hitel felvételén gondolkodsz, akkor az alábbi kalkulátorral gyorsan megtudhatod, hogy mennyi támogatást kaphatsz a még rendelkezésre álló időben.